Igazi stílusikon a francia válogatott labdarúgója, Jules Koundé, aki szinte minden egyes megjelenésével megosztja a szurkolókat. Míg egyesek bírálják a ruhái miatt, addig mások kedvelik a merész stílusát. A 27 éves védő jelenleg a foci-vb-n szerepel – Franciaország csütörtök este Marokkó ellen játszik a negyeddöntőben (22:00, tv: M4 Sport) –, de nemcsak a pályán, hanem a divatszakmában is sztárrá nőtte ki magát.

Jules Koundé – 5-ös mezben – a francia válogatott alapembere az idei foci-vb-n

Fotó: Soccrates Images / Getty Images Europe

Jules Koundé amellett, hogy több nagy ruhamárkával is dolgozott már együtt pályafutása során, hétköznapi megjelenésével is meghatározó szerepet vállal a divat világában. A legnagyobb visszhangot talán az váltotta ki, amikor egy fekete szoknyát vett fel, hozzá pedig egy trikót és egy bőrcsizmát választott. De volt, amikor földig érő kabátban, máskor magas sarkúban jelent meg.

Már régóta nem befolyásol mások véleménye, a szó pozitív értelmében. Jól érzem magam abban, amit viselek. Azt hiszem, meggátoljuk magunkat abban, hogy éljünk, és gátakat emelünk, amikor azon aggódunk, mások hogyan látnak minket, mit mondanak vagy gondolnak rólunk

– nyilatkozta korábban a Vogue magazinnak adott interjúban Jules Koundé. Hozzátette, ha mindenre felfigyelt volna, amit mondtak vagy írtak róla, valószínűleg már rég abbahagyta volna a labdarúgást.

A stílusom tükrözi a sokféle érdeklődési körömet, ami a foci, a kosárlabda, a hiphop, a mozi és a maffiafilmek. Ha meg vagy elégedve az öltözködéseddel, az egyfajta magabiztosságot jelent. Ez egyben egy módja annak is, hogy kapcsolatot teremtsek az emberekkel, és megmutassam nekik a világomat

– mondta a labdarúgó, aki eddig a franciák minden mérkőzésén pályára lépett a világbajnokságon. Sőt, az egyenes kieséses szakaszban – Svédország ellen a legjobb 32 között, és a Paraguay elleni nyolcaddöntőn – csapata egyik legjobbja volt.

Fotókon Jules Koundé ruhái: