Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Miközben egyesek bírálják, mások odáig vannak a merészségéért. Jules Koundé ruhái rendesen megosztják a szurkolókat, de a foci-vb-n szereplő francia labdarúgó kétségtelenül a legstílusosabb játékos a tornán. Ezért lett sztár a pályán kívül a divat világában is.

Igazi stílusikon a francia válogatott labdarúgója, Jules Koundé, aki szinte minden egyes megjelenésével megosztja a szurkolókat. Míg egyesek bírálják a ruhái miatt, addig mások kedvelik a merész stílusát. A 27 éves védő jelenleg a foci-vb-n szerepel – Franciaország csütörtök este Marokkó ellen játszik a negyeddöntőben (22:00, tv: M4 Sport) –, de nemcsak a pályán, hanem a divatszakmában is sztárrá nőtte ki magát.

Jules Koundé Franciaország egyik legjobb labdarúgója
Jules Koundé – 5-ös mezben – a francia válogatott alapembere az idei foci-vb-n
Fotó: Soccrates Images / Getty Images Europe

Jules Koundé amellett, hogy több nagy ruhamárkával is dolgozott már együtt pályafutása során, hétköznapi megjelenésével is meghatározó szerepet vállal a divat világában. A legnagyobb visszhangot talán az váltotta ki, amikor egy fekete szoknyát vett fel, hozzá pedig egy trikót és egy bőrcsizmát választott. De volt, amikor földig érő kabátban, máskor magas sarkúban jelent meg.

Már régóta nem befolyásol mások véleménye, a szó pozitív értelmében. Jól érzem magam abban, amit viselek. Azt hiszem, meggátoljuk magunkat abban, hogy éljünk, és gátakat emelünk, amikor azon aggódunk, mások hogyan látnak minket, mit mondanak vagy gondolnak rólunk

– nyilatkozta korábban a Vogue magazinnak adott interjúban Jules Koundé. Hozzátette, ha mindenre felfigyelt volna, amit mondtak vagy írtak róla, valószínűleg már rég abbahagyta volna a labdarúgást.

A stílusom tükrözi a sokféle érdeklődési körömet, ami a foci, a kosárlabda, a hiphop, a mozi és a maffiafilmek. Ha meg vagy elégedve az öltözködéseddel, az egyfajta magabiztosságot jelent. Ez egyben egy módja annak is, hogy kapcsolatot teremtsek az emberekkel, és megmutassam nekik a világomat

– mondta a labdarúgó, aki eddig a franciák minden mérkőzésén pályára lépett a világbajnokságon. Sőt, az egyenes kieséses szakaszban – Svédország ellen a legjobb 32 között, és a Paraguay elleni nyolcaddöntőn – csapata egyik legjobbja volt.

Fotókon Jules Koundé ruhái:

Jules Kounde,JulesKounde, France's national football team defender Jules Kounde arrives at French football federation's (FFF) training ground in Clairefontaine-en-Yvelines, southwest of Paris, ahead of the 2026 FIFA World Cup, on May
Jules Kounde,JulesKounde, France's national football team defender Jules Kounde arrives at French football federation's (FFF) training ground in Clairefontaine-en-Yvelines, southwest of Paris, ahead of the 2026 FIFA World Cup, on May
Jules Kounde,JulesKounde, Jules Kounde of FC Barcelona during the La Liga EA Sports 2025/26 match between FC Barcelona and Sevilla FC at Spotify Camp Nou Stadium on March 15, 2026, in Barcelona, Spain. (Photo by Gongora/NurPhoto) (Ph
Jules Kounde,JulesKounde, France's defender #05 Jules Kounde arrives for a training camp as part of preparations for the upcoming FIFA World Cup 2026 Group D European qualification football matches, at the team's training grounds in
Jules Kounde,JulesKounde, CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES, FRANCE - NOVEMBER 10: French football player Jules Kounde arrives for training camp as part of preparations for the upcoming FIFA World Cup 2026 Group D European qualification foo
Jules Kounde,JulesKounde, France's defender #05 Jules Kounde arrives for a training session at the team's training grounds in Clairefontaine-en-Yvelines, southwest of Paris on October 6, 2025, as part of preparations for their upcom
Jules Kounde,JulesKounde, France's defender #05 Jules Kounde arrives for a training session at the team's training grounds in Clairefontaine-en-Yvelines, southwest of Paris on October 6, 2025, as part of preparations for their upcomi
Jules Kounde,JulesKounde, French football player Jules Kounde poses before the Jacquemus Menswear Spring-Summer 2026 collection show as part of the Paris Fashion Week at Orangery of the Palace of Versailles, in Versailles, southwest
Jules Kounde,JulesKounde, French football player Jules Kounde poses before the Jacquemus Menswear Spring-Summer 2026 collection show as part of the Paris Fashion Week at Orangery of the Palace of Versailles, in Versailles, southwest
Jules Kounde,JulesKounde, France's defender #05 Jules Kounde arrives for a training camp as part of preparations for upcoming FIFA World Cup 2026 Group D European qualification football matches, at the team's training grounds in Clai
Jules Kounde,JulesKounde, France's defender #05 Jules Kounde arrives for a training camp as part of preparations for upcoming FIFA World Cup 2026 Group D European qualification football matches, at the team's training grounds in Clai
Jules Kounde,JulesKounde, France's defender #05 Jules Kounde arrives at the Centre National du Football in Clairefontaine-en-Yvelines, southwest of Paris, on March 17, 2025, to take part in the team's training camp for the upcoming UEFA Nations League qua
Jules Kounde,JulesKounde, France's defender #05 Jules Kounde waves as he arrives at the Centre National du Football in Clairefontaine-en-Yvelines, southwest of Paris, on March 17, 2025, to take part in the team's training camp for the upcoming UEFA Nation
Jules Kounde,JulesKounde, Jules Kounde centre-back of Barcelona and France during the UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second Leg match between FC Internazionale Milano and FC Barcelona at Giuseppe Meazza Stadium on May 6, 2025 in Milan, Italy. (P
Jules Kounde,JulesKounde, Jules Kounde centre-back of Barcelona and France prior the La Liga match between FC Barcelona and Real Madrid at Estadi Olimpic Lluis Companys on May 11, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Pho
Jules Kounde,JulesKounde, attends the red carpet of the movie Highest 2 Lowest during the 78th Cannes Film Festival Cannes France 2025/05/19. (Photo by Laurent Hou / Hans Lucas via AFP)
Jules Kounde,JulesKounde, French football player Jules Kounde arrives for the screening of the film "Highest 2 Lowest" at the 78th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 19, 2025. (Photo by Valery HACHE / AFP)
Galéria: Fotókon a foci-vb legstílusosabb labdarúgója
Fotó: AFP
1/17
Fotókon a foci-vb legstílusosabb labdarúgója

Jules Koundé nem az egyetlen, aki ruháival nagy feltűnést kelt a labdarúgás világában. Korábban a spanyol Héctor Bellerin volt az, aki megjelenésével és stílusával megosztotta a szurkolókat, az utóbbi időben pedig Szoboszlai Dominik stílusa került reflektorfénybe Magyarországon.

@borsonline_aktualis

Elárasztották a netet a mémek Szoboszlai Dominik szettjéről! Egészen kreatív ruha ajánlatokat kapott a Liverpool sztárja... #bors #aktualis #szoboszlaidominik #szobo #liverpool #szoboszlaiszettje #szoboszlai #ruha

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!