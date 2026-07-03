A beszámolók szerint csütörtökön többórás egyeztetésre került sor Frankfurtban a DFB vezetői és Julian Nagelsmann között. A szövetség sportvezetése arra a következtetésre jutott, hogy a válogatottnak új impulzusokra van szüksége, ezért azt javasolták a szövetségi kapitánynak, hogy önként mondjon le. A 38 éves szakember végül elfogadta ezt a megoldást, így a felek közös megegyezéssel zárhatják le az együttműködést, elkerülve a nyílt menesztést.

Nagyon úgy tűnik, hogy Julian Nagelsmann állásába került a német vb-kudarc

Fotó: Alexander Hassenstein/Getty Images North America

Elfogyott a bizalom Julian Nagelsmann irányában

A Bild szerint a szövetség vezetői már nem láttak reális lehetőséget arra, hogy Nagelsmann irányításával sikerüljön újraépíteni a válogatottat. A szakvezető ugyan a Paraguay elleni kiesést követően még nyilvánosan kijelentette, hogy szeretné kitölteni a szerződését, a háttérben azonban gyorsan megváltozott a helyzet, és a szövetség végül a váltás mellett döntött.

Az elválás közvetlen kiváltó oka a német válogatott rendkívül csalódást keltő világbajnoki szereplése volt: a négyszeres világbajnok a nyolcaddöntőbe jutásért vívott mérkőzésen Paraguay ellen búcsúzott tizenegyespárbajban, ami újabb súlyos csalódást jelentett a német futball számára. A korábbi Nemzetek Ligája-szereplés sem erősítette Nagelsmann pozícióját, így a szövetség vezetése végül elkerülhetetlennek látta a váltást.

Nagelsmann 2023 szeptemberében vette át a német válogatott irányítását Hansi Flicktől, majd az Európa-bajnokság előtt 2026 nyaráig meghosszabbította szerződését. A hazai rendezésű Eb-n a csapat a negyeddöntőig jutott, ám a világbajnoki korai búcsú után elveszítette a szövetség bizalmát. A mérlege 31 mérkőzésen 19 győzelem, hat döntetlen és hat vereség volt.

A német sajtó szerint a DFB első számú jelöltje Jürgen Klopp, aki a Liverpooltól való távozása óta a Red Bull futballprojektjének globális vezetője. Több forrás egybehangzóan azt állítja, hogy Klopp szerződése tartalmaz egy olyan záradékot, amely lehetővé tenné számára a távozást, ha a német válogatott kispadjára hívják. A kinevezéséről ugyan még nem született hivatalos döntés, de Németországban egyértelműen ő számít a legesélyesebb utódnak.