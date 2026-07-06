A német sajtó szerint a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) vezetői a hét elején New Yorkban személyesen tárgyalnak Jürgen Klopp-pal, aki jelenleg a Red Bull globális futballigazgatójaként dolgozik. A világbajnokság nyolcaddöntőjében Paraguay ellen elszenvedett búcsút követően Julian Nagelsmann távozott a szövetségi kapitányi posztról, a DFB pedig Kloppot tekinti első számú jelöltnek az utódlásra. A német szakember korábban jelezte, hogy nyitott a feladatra, ugyanakkor az egyeztetések még hátravannak.

A jelek szerint Jürgen Klopp lesz a német válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: William Volcov/Brazil Photo Press/AFP

A Sky Sport úgy tudja, hogy Klopp csak akkor vállalja el a munkát, ha saját elképzelései szerint állíthatja össze a szakmai stábot. Ebben biztos helye lehet a hosszú évek óta mellette dolgozó Peter Krawietznek, de Pepijn Lijnders és Lőw Zsolt neve is felvetődött lehetséges segítőként.

A magyar szakember jelenleg is Klopp közvetlen munkatársa a Red Bull Global Soccernél, korábban pedig Ralf Rangnick és Thomas Tuchel segítőjeként dolgozott. Tuchellel a Paris Saint-Germainnél, a Chelsea-nél és a Bayern Münchennél is jelentős sikereket ért el, míg a 2024/25-ös idény hajrájában az RB Leipzig vezetőedzőjeként is bizonyíthatott.

Jürgen Klopp tejhatalmat kaphat

A beszámolók szerint a DFB nem csupán szövetségi kapitányként számolna Kloppal. A szakember széles körű felhatalmazást kapna a német válogatott játékfilozófiájának megújítására, a szakmai munka modernizálására, valamint az utánpótlás fejlesztésére is, vagyis a teljes német futball szakmai átalakításában kulcsszerepet szánnának neki.

Amennyiben megszületik a megállapodás, a német szövetségnek várhatóan meg kell állapodnia a Red Bull-lal is, hiszen Kloppot jelenleg szerződés köti a vállalathoz. A sajtó szerint ez lenne az első alkalom, hogy a német szövetség kivásárlási díjat fizet egy szövetségi kapitány megszerzéséért.