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Lőw Zsolt is tagja lehet Jürgen Klopp szakmai stábjának, amennyiben a német szakember lesz a német labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya. A német Sky Sport értesülése szerint a magyar edző neve is szerepel azok között, akikkel Jürgen Klopp együtt dolgozna a nemzeti csapatnál.

A német sajtó szerint a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) vezetői a hét elején New Yorkban személyesen tárgyalnak Jürgen Klopp-pal, aki jelenleg a Red Bull globális futballigazgatójaként dolgozik. A világbajnokság nyolcaddöntőjében Paraguay ellen elszenvedett búcsút követően Julian Nagelsmann távozott a szövetségi kapitányi posztról, a DFB pedig Kloppot tekinti első számú jelöltnek az utódlásra. A német szakember korábban jelezte, hogy nyitott a feladatra, ugyanakkor az egyeztetések még hátravannak.

A jelek szerint Jürgen Klopp lesz a német válogatott szövetségi kapitánya
A jelek szerint Jürgen Klopp lesz a német válogatott szövetségi kapitánya
Fotó: William Volcov/Brazil Photo Press/AFP

A Sky Sport úgy tudja, hogy Klopp csak akkor vállalja el a munkát, ha saját elképzelései szerint állíthatja össze a szakmai stábot. Ebben biztos helye lehet a hosszú évek óta mellette dolgozó Peter Krawietznek, de Pepijn Lijnders és Lőw Zsolt neve is felvetődött lehetséges segítőként.

A magyar szakember jelenleg is Klopp közvetlen munkatársa a Red Bull Global Soccernél, korábban pedig Ralf Rangnick és Thomas Tuchel segítőjeként dolgozott. Tuchellel a Paris Saint-Germainnél, a Chelsea-nél és a Bayern Münchennél is jelentős sikereket ért el, míg a 2024/25-ös idény hajrájában az RB Leipzig vezetőedzőjeként is bizonyíthatott.

Jürgen Klopp tejhatalmat kaphat

A beszámolók szerint a DFB nem csupán szövetségi kapitányként számolna Kloppal. A szakember széles körű felhatalmazást kapna a német válogatott játékfilozófiájának megújítására, a szakmai munka modernizálására, valamint az utánpótlás fejlesztésére is, vagyis a teljes német futball szakmai átalakításában kulcsszerepet szánnának neki.

Amennyiben megszületik a megállapodás, a német szövetségnek várhatóan meg kell állapodnia a Red Bull-lal is, hiszen Kloppot jelenleg szerződés köti a vállalathoz. A sajtó szerint ez lenne az első alkalom, hogy a német szövetség kivásárlási díjat fizet egy szövetségi kapitány megszerzéséért.

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