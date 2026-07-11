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Megvan a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon leszerepelt német válogatott új szövetségi kapitánya. Egybehangzó sajtóértesülések szerint Jürgen Klopp mindenben megegyezett a Német Labdarúgó-szövetséggel (DFB), így ő lesz a távozó Julian Nagelsmann utódja a Nationalelf kispadján.

A hírek szerint Jürgen Klopp 2030-ig szóló szerződést ír alá a német szövetséggel, amely a következő világbajnokság végéig szólna. A szerződés véglegesítéséhez azonban még szükség van arra, hogy a szövetség megállapodjon Klopp jelenlegi munkaadójával az 59 éves szakember távozásának feltételeiről.

Jürgen Klopp lesz a német válogatott új szövetségi kapitánya
Jürgen Klopp lesz a német válogatott új szövetségi kapitánya
Fotó: Ercin Erturk/Anadolu via AFP

A DFB közlése szerint a felek már egyeztettek a szerződés legfontosabb részleteiről, a tárgyalások pedig a következő napokban folytatódnak. Klopp kinevezéséhez a szövetség illetékes testületeinek jóváhagyása is szükséges.

Ki lesz Jürgen Klopp segítője a német kispadon?

Klopp is megerősítette, hogy folynak az egyeztetések, és úgy nyilatkozott: szeretné, ha a Red Bull számára is méltányos megoldás születne. A szakember 2025 januárjában kezdte meg a munkát a Red Bull globális futballigazgatójaként, miután a 2023/24-es idény végén távozott a Liverpool kispadjáról.

A The Athletic azt írja, hogy Klopp szakmai stábjához csatlakozik a holland Pep Lijnders is, aki hosszú éveken át a német szakember asszisztenseként dolgozott a Liverpoolnál. Az új edzői stáb első mérkőzését szeptember 24-én játssza, amikor Németország Hollandiával találkozik a Nemzetek Ligájában.

Amennyiben a kinevezés hivatalossá válik, Klopp pályafutása során először irányít majd nemzeti válogatottat.

Jürgen Klopp edzőként minden jelentős trófeát megnyert

Korábban a Mainz és a Borussia Dortmund vezetőedzője volt, majd kilenc szezonon keresztül a Liverpool együttesét irányította. Vezetésével az angol klub a 2018/19-es szezonban megnyerte a Bajnokok Ligáját, egy évvel később pedig a Premier League-et. Emellett klubvilágbajnokságot, FA-kupát, valamint két Ligakupát is nyert.

Liverpool's German manager Jurgen Klopp looks at the trophy after winning the UEFA Champions League final football match between Liverpool and Tottenham Hotspur at the Wanda Metropolitano Stadium in Madrid on June 1, 2019. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)
Jürgen Klopp mindent megnyert a Liverpool csapatával
Fotó: Javier Soriano/AFP

Julian Nagelsmann közel három év után távozott a német válogatott éléről. Bár a Paraguay elleni világbajnoki kiesést követően még úgy nyilatkozott, hogy nem mond le, néhány nappal később mégis benyújtotta lemondását, amelyet a német szövetség hivatalosan is megerősített.

A német válogatott a 2014-es világbajnoki címe óta sorozatban három világbajnokságon sem jutott be a legjobb 16 közé, ami jelentős szerepet játszott a kapitányváltásban.

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