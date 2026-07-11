A hírek szerint Jürgen Klopp 2030-ig szóló szerződést ír alá a német szövetséggel, amely a következő világbajnokság végéig szólna. A szerződés véglegesítéséhez azonban még szükség van arra, hogy a szövetség megállapodjon Klopp jelenlegi munkaadójával az 59 éves szakember távozásának feltételeiről.

Jürgen Klopp lesz a német válogatott új szövetségi kapitánya

Fotó: Ercin Erturk/Anadolu via AFP

A DFB közlése szerint a felek már egyeztettek a szerződés legfontosabb részleteiről, a tárgyalások pedig a következő napokban folytatódnak. Klopp kinevezéséhez a szövetség illetékes testületeinek jóváhagyása is szükséges.

Ki lesz Jürgen Klopp segítője a német kispadon?

Klopp is megerősítette, hogy folynak az egyeztetések, és úgy nyilatkozott: szeretné, ha a Red Bull számára is méltányos megoldás születne. A szakember 2025 januárjában kezdte meg a munkát a Red Bull globális futballigazgatójaként, miután a 2023/24-es idény végén távozott a Liverpool kispadjáról.

A The Athletic azt írja, hogy Klopp szakmai stábjához csatlakozik a holland Pep Lijnders is, aki hosszú éveken át a német szakember asszisztenseként dolgozott a Liverpoolnál. Az új edzői stáb első mérkőzését szeptember 24-én játssza, amikor Németország Hollandiával találkozik a Nemzetek Ligájában.

Amennyiben a kinevezés hivatalossá válik, Klopp pályafutása során először irányít majd nemzeti válogatottat.

Jürgen Klopp edzőként minden jelentős trófeát megnyert

Korábban a Mainz és a Borussia Dortmund vezetőedzője volt, majd kilenc szezonon keresztül a Liverpool együttesét irányította. Vezetésével az angol klub a 2018/19-es szezonban megnyerte a Bajnokok Ligáját, egy évvel később pedig a Premier League-et. Emellett klubvilágbajnokságot, FA-kupát, valamint két Ligakupát is nyert.

Jürgen Klopp mindent megnyert a Liverpool csapatával

Fotó: Javier Soriano/AFP

Julian Nagelsmann közel három év után távozott a német válogatott éléről. Bár a Paraguay elleni világbajnoki kiesést követően még úgy nyilatkozott, hogy nem mond le, néhány nappal később mégis benyújtotta lemondását, amelyet a német szövetség hivatalosan is megerősített.

A német válogatott a 2014-es világbajnoki címe óta sorozatban három világbajnokságon sem jutott be a legjobb 16 közé, ami jelentős szerepet játszott a kapitányváltásban.