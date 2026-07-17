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Az angol válogatott hiába vezetett, végül 2-1-re kikapott a címvédő Argentínától a labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében. Thomas Tuchel a kiesést követően rengeteg kritikát kapott a védekező taktikája miatt, Jürgen Klopp azonban megvédte honfitársát.

Az angol válogatott Anthony Gordon góljával az 55. percben vezetést szerzett az argentinok elleni elődöntőben, ám a csapat ezt követően beállt védekezni, hogy megőrizze előnyét. Thomas Tuchel szövetségi kapitány ötvédős rendszerre váltott, taktikája viszont egyáltalán nem működött, mert Lionel Messiék magasabb fordulatszámra kapcsoltak, és végül megfordították a mérkőzést. Az angolok kiestek, a német szakembert pedig Angliában és a nemzetközi sajtóban is szétszedték a kudarc után. A Liverpool korábbi sikeredzője, Jürgen Klopp azonban más véleményen volt, álláspontjának hangot is adott.

Jürgen Klopp nem ért egyet azokkal, akik Thomas Tuchelt támadják
Jürgen Klopp nem ért egyet azokkal, akik Thomas Tuchelt támadják
Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

Jürgen Klopp megszólalt Thomas Tuchelről

Az angolok kapitánya sokak szemében azzal sem lett szimpatikusabb, hogy a kiesés után a játékosain verte el a port, a tornán szakértőként tevékenykedő Klopp azonban megvédte honfitársát.

„Az emberek úgy beszélnek, mintha az edzősködés egyszerű lenne. Mintha csak azt kellene eldönteni, hogy támadsz vagy védekezel, és ennyi. Pedig ez egyáltalán nem így működik. A futball ennél sokkal összetettebb. Látom a kritikákat, amelyek Tuchelt érik amiatt, hogy megpróbálta megőrizni az 1-0-s előnyt, de hadd mondjak valamit: 

ha nem ezt tette volna, hanem tovább támad, és ugyanúgy gólt kapnak, akkor ugyanezek az emberek azt kérdeznék: Miért nem kontrollálta a mérkőzést? Miért nem próbálta megvédeni az előnyt?” 

– mondta a német válogatott leendő szövetségi kapitánya.

Az egyenes kieséses szakaszban bárhogyan is döntesz, mindig lesz valaki, aki kritizálni fog. 

Nem azt mondom, hogy minden döntés tökéletes, de fontos megérteni, milyen logika áll mögötte. Egy mérkőzés menedzselése ilyen helyzetben soha nem egyszerű” – vette védelmébe Tuchelt Klopp.

Az angol válogatott vb-bronzéremmel zárhatja a tornát, Tuchel együttese szombaton a francia válogatott ellen lép pályára.

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