A DFB közleménye szerint a szövetség vezető testületei egyhangúlag támogatták Bernd Neuendorf elnök és Hans-Joachim Watzke alelnök javaslatát, így megszületett a megállapodás Jürgen Klopp-pal. A korábbi Liverpool- és Dortmund-edző augusztus 15-én kezdi meg hivatalosan a munkát, Julian Nagelsmann utódjaként: a korábbi kapitány azt követően távozott a posztról, hogy a német válogatott csalódást keltően szerepelt a világbajnokságon, és kiesett Paraguay ellen.

Jürgen Klopp a német válogatott új szövetségi kapitánya

Fotó: dfb.de

Jürgen Klopp első nyilatkozata német kapitányként

Klopp a kinevezése után elmondta: különleges lehetőségnek tartja, hogy a német nemzeti csapatot irányíthatja.

„A válogatott úgy kötheti össze a németeket, mint szinte semmi más” – fogalmazott Klopp, aki hozzátette, hogy alázattal és türelemmel szeretnének dolgozni egy olyan csapat kialakításán, amely küzd egymásért, örömét leli a futballban, és amely mögé az ország teljes meggyőződéssel oda tud állni.

Az 59 esztendős tréner az elmúlt időszakban a Red Bull futballstratégiájáért felelt, miután 2024 nyarán kilenc év után távozott a Liverpooltól. A német szakember korábban a Mainz és a Borussia Dortmund vezetőedzőjeként is dolgozott, Angliában pedig a Liverpoollal Bajnokok Ligáját és Premier League-et is nyert.

Ismerős arcok Klopp stábjában

A német válogatottnál Klopp több régi munkatársával folytatja. Segítői között ott lesz Peter Krawietz és Pepijn Lijnders is.

Krawietz hosszú éveken keresztül Klopp mellett dolgozott Mainzban, Dortmundban és Liverpoolban, míg Lijnders a Liverpoolnál, majd legutóbb Pep Guardiola mellett a Manchester Citynél szerzett tapasztalatot. A stáb tagja lesz a hétszeres német válogatott Sven Bender is, aki korábban Dortmundban és a DFB utánpótlásában is dolgozott.

Négy meccsel debütál

Klopp első mérkőzései a német válogatott kispadján szeptember végén és október elején lesznek: a Nationalelf – amely története során először játszik egy válogatott szünet alatt négy meccset – szeptember 24-én Amszterdamban a hollandok ellen lép pályára, majd három nappal később Augsburgban Görögországgal találkozik. Ezt követően Szerbia és ismét Görögország következik, az első két meccshez hasonlóan a Nemzetek Ligájában.