A világbajnokság első nyolcaddöntője rendkívül kemény meccset hozott, az angol Michael Oliver játékvezető hat sárga lapot is kiosztott az első félidőben – ebből kettőt a társházigazda kanadai válogatott kapott.

A marokkói válogatott leiskolázta a társházigazda kanadai csapatot

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A fordulás után aztán egy szabadrúgás-figura után Azzedin Unahi vezetést szerzett az afrikai csapatnak, majd a Giron középpályása a 82. percben is betalált, a végeredményt pedig Szufain Rahimi állította be a 98. percben.

A kanadai válogatott volt a jobbik csapat?

A lefújás után Jesse Marsch, a kanadai válogatott amerikai szövetségi kapitánya rendkívül temperamentumosan értékelt.

Mi voltunk a jobbik csapat, csak a minőség hiányzott a kapu előtt. Persze, voltak szép kontratámadásaik, de intenzitásban sokkal jobbak voltunk. Egy helyzetből elmentek, azzal megszerezték a vezetést, de egyébként a miénk volt a meccs. Az első félidőben mindenki fantasztikusan játszott, de pechesek voltunk, hogy nem szereztük meg a vezetést. De jól játszottunk, jó volt a tervünk, elképesztő teljesítményt nyújtottunk”

– mondta a kamerák előtt az amerikai szakember, aki büszke arra, hogy csapata az egész világbajnokság alatt támadófelfogásban futballozott.

Jesse Marsch úgy érzi, csapata megérdemelte volna a továbbjutást

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„Az ilyen helyzetekben meg kell találnunk az utat a sikerhez. De nem cserélnék Marokkóval, nagyon büszke vagyok a játékosaimra” – tette hozzá Jesse Marsch.

A marokkói válogatott a negyeddöntőben csütörtökön este tíz órakor csap össze a Paraguay-Franciaország párharc győztesével Bostonban.