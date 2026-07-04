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Az előző világbajnokságon negyedik helyen végző marokkói válogatott 3-0-ra legyőzte a társházigazda Kanadát a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében, így elsőként jutott a nyolc közé. A találkozó után Jesse Marsch, a kanadai válogatott amerikai szövetségi kapitány azt mondta, hogy a jobbik csapat búcsúzott a tornáról.

A világbajnokság első nyolcaddöntője rendkívül kemény meccset hozott, az angol Michael Oliver játékvezető hat sárga lapot is kiosztott az első félidőben – ebből kettőt a társházigazda kanadai válogatott kapott. 

A marokkói válogatott leiskolázta a társházigazda kanadai csapatot
A marokkói válogatott leiskolázta a társházigazda kanadai csapatot 
Fotó: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

A fordulás után aztán egy szabadrúgás-figura után Azzedin Unahi vezetést szerzett az afrikai csapatnak, majd a Giron középpályása a 82. percben is betalált, a végeredményt pedig Szufain Rahimi állította be a 98. percben.

A kanadai válogatott volt a jobbik csapat?

A lefújás után Jesse Marsch, a kanadai válogatott amerikai szövetségi kapitánya rendkívül temperamentumosan értékelt. 

Mi voltunk a jobbik csapat, csak a minőség hiányzott a kapu előtt. Persze, voltak szép kontratámadásaik, de intenzitásban sokkal jobbak voltunk. Egy helyzetből elmentek, azzal megszerezték a vezetést, de egyébként a miénk volt a meccs. Az első félidőben mindenki fantasztikusan játszott, de pechesek voltunk, hogy nem szereztük meg a vezetést. De jól játszottunk, jó volt a tervünk, elképesztő teljesítményt nyújtottunk” 

– mondta a kamerák előtt az amerikai szakember, aki büszke arra, hogy csapata az egész világbajnokság alatt támadófelfogásban futballozott. 

HOUSTON, TX - JULY 04: Jesse Marsch of Canada watches play during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Canada and Morocco on July 4, 2026, at Houston Stadium in Houston, Texas. (Photo by David Buono/Icon Sportswire via Getty Images)
Jesse Marsch úgy érzi, csapata megérdemelte volna a továbbjutást
Fotó: David Buono/Icon Sportswire via Getty Images

„Az ilyen helyzetekben meg kell találnunk az utat a sikerhez. De nem cserélnék Marokkóval, nagyon büszke vagyok a játékosaimra” – tette hozzá Jesse Marsch.

A marokkói válogatott a negyeddöntőben csütörtökön este tíz órakor csap össze a Paraguay-Franciaország párharc győztesével Bostonban.

 

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