A szabály célja, hogy megszüntesse az úgynevezett „kapus-időkéréseket”, amikor a játék megszakítását nem valódi sérülés, hanem taktikai megfontolások indokolják.
A kapusok nem szimulálhatnak
A próbát a Premier League, az Angol Labdarúgó Liga (EFL), a Nemzeti Liga és a női Szuperliga közösen kezdeményezte, miután az elmúlt években egyre több kritika érte azt a gyakorlatot, hogy a nyomás alatt futballozó csapatok kapusai látszólag sérülést jeleztek. A játék ilyenkor akár hosszú percekre is megszakadt, a védekező együttes rendezhette a sorait, az edzők pedig lehetőséget kaptak arra, hogy taktikai utasításokat adjanak játékosaiknak. Az IFAB szerint a módosítás célja nem a valóban sérült kapusok büntetése, hanem az ilyen helyzetekből származó sportszakmai előny megszüntetése.
Az új szabály szerint, ha a játékot a kapus sérülése miatt kell megállítani, a vezetőedzőnek tíz másodpercen belül ki kell jelölnie egy mezőnyjátékost, aki a játék újraindítása után legalább egy percig nem térhet vissza a pályára. Ha a csapat nem nevez meg játékost, automatikusan a csapatkapitánynak kell elhagynia a játékteret. Az egy perc letelte után a játékos a játékvezető engedélyével visszatérhet a pályára.
Vannak kivételek
A szabály ugyanakkor több kivételt is tartalmaz. Nem kell mezőnyjátékost nélkülöznie annak a csapatnak, amelynek kapusa
- szabálytalanság vagy ütközés következtében sérül meg,
- vérzik,
- vagy azonnali orvosi ellátásra szorul.
Ezekben az esetekben továbbra is a jelenlegi eljárás marad érvényben, vagyis a játékosbiztonság elsőbbséget élvez a játék gyorsításával szemben.
Csökkenteni kell a megszakításokat
Az IFAB az elmúlt időszakban több intézkedést is bevezetett a mérkőzések ritmusának javítása érdekében. A tavaly életbe lépett nyolcmásodperces kapusszabály után az új idénytől a játékvezetők ötmásodperces visszaszámlálást alkalmazhatnak a bedobások és a kirúgások indokolatlan késleltetése esetén, emellett a lecserélt futballistáknak is tíz másodpercen belül el kell hagyniuk a játékteret. A cél minden esetben ugyanaz: csökkenteni a felesleges játékmegszakításokat és növelni a tényleges játékidőt.
A módosítás támogatói szerint az egyperces emberhátrány elegendő visszatartó erőt jelenthet ahhoz, hogy a csapatok ne éljenek vissza a kapusok különleges helyzetével, ugyanakkor több szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy előfordulhatnak olyan esetek, amikor egy valóban sérült kapus inkább nem kér ápolást, mert nem szeretné, hogy csapata átmenetileg tíz emberrel védekezzen. A szabályt ezért egyelőre csak kísérleti jelleggel alkalmazzák, az angol idény tapasztalatai alapján pedig az IFAB később dönt arról, hogy végleg bekerülhet-e a labdarúgás játékszabályai közé.