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Új szabállyal vennék fel a harcot az egyik legtöbbet vitatott időhúzási módszer ellen a labdarúgásban. A Nemzetközi Labdarúgó-szabályalkotó Testület (IFAB) jóváhagyásával a 2026–2027-es idényben az angol profi bajnokságokban kísérleti jelleggel vezetik be azt az előírást, amelynek értelmében a kapus ápolása után csapatának egy mezőnyjátékosa egy percre el kell hagyja a pályát.

A szabály célja, hogy megszüntesse az úgynevezett „kapus-időkéréseket”, amikor a játék megszakítását nem valódi sérülés, hanem taktikai megfontolások indokolják.

A kapusoknak sokkal jobban meg kell fontolniuk, mikor kérnek ápolást
A kapusoknak sokkal jobban meg kell fontolniuk, mikor kérnek ápolást
Fotó: News Images/NurPhoto/AFP

A kapusok nem szimulálhatnak

A próbát a Premier League, az Angol Labdarúgó Liga (EFL), a Nemzeti Liga és a női Szuperliga közösen kezdeményezte, miután az elmúlt években egyre több kritika érte azt a gyakorlatot, hogy a nyomás alatt futballozó csapatok kapusai látszólag sérülést jeleztek. A játék ilyenkor akár hosszú percekre is megszakadt, a védekező együttes rendezhette a sorait, az edzők pedig lehetőséget kaptak arra, hogy taktikai utasításokat adjanak játékosaiknak. Az IFAB szerint a módosítás célja nem a valóban sérült kapusok büntetése, hanem az ilyen helyzetekből származó sportszakmai előny megszüntetése.

Az új szabály szerint, ha a játékot a kapus sérülése miatt kell megállítani, a vezetőedzőnek tíz másodpercen belül ki kell jelölnie egy mezőnyjátékost, aki a játék újraindítása után legalább egy percig nem térhet vissza a pályára. Ha a csapat nem nevez meg játékost, automatikusan a csapatkapitánynak kell elhagynia a játékteret. Az egy perc letelte után a játékos a játékvezető engedélyével visszatérhet a pályára.

Vannak kivételek

A szabály ugyanakkor több kivételt is tartalmaz. Nem kell mezőnyjátékost nélkülöznie annak a csapatnak, amelynek kapusa

  • szabálytalanság vagy ütközés következtében sérül meg,
  • vérzik,
  • vagy azonnali orvosi ellátásra szorul.

Ezekben az esetekben továbbra is a jelenlegi eljárás marad érvényben, vagyis a játékosbiztonság elsőbbséget élvez a játék gyorsításával szemben.

Csökkenteni kell a megszakításokat

Az IFAB az elmúlt időszakban több intézkedést is bevezetett a mérkőzések ritmusának javítása érdekében. A tavaly életbe lépett nyolcmásodperces kapusszabály után az új idénytől a játékvezetők ötmásodperces visszaszámlálást alkalmazhatnak a bedobások és a kirúgások indokolatlan késleltetése esetén, emellett a lecserélt futballistáknak is tíz másodpercen belül el kell hagyniuk a játékteret. A cél minden esetben ugyanaz: csökkenteni a felesleges játékmegszakításokat és növelni a tényleges játékidőt.

A módosítás támogatói szerint az egyperces emberhátrány elegendő visszatartó erőt jelenthet ahhoz, hogy a csapatok ne éljenek vissza a kapusok különleges helyzetével, ugyanakkor több szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy előfordulhatnak olyan esetek, amikor egy valóban sérült kapus inkább nem kér ápolást, mert nem szeretné, hogy csapata átmenetileg tíz emberrel védekezzen. A szabályt ezért egyelőre csak kísérleti jelleggel alkalmazzák, az angol idény tapasztalatai alapján pedig az IFAB később dönt arról, hogy végleg bekerülhet-e a labdarúgás játékszabályai közé.

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