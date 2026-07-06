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Minden sikeres férfi mögött ott áll egy nő. Guillermo Ochoa a pályán írt történlmet a világbajnokságon, miközben felesége, Karla Mora a lelátón került a figyelem középpontjába.

Könnyekben tört ki a mexikói legenda, Guillermo Ochoa, miután csapata 3-2-es vereséget szenvedett hazai pályán, Mexikóvárosban az angol válogatott elleni vb-nyolcaddöntőn. A 40 éves kapusnak ez volt az utolsó világbajnoksága – azt már a nyári torna előtt bejelentette, hogy visszavonul a profi futballtól –, hogy aztán több időt tudjon tölteni három gyermekével és szépséges feleségével, Karla Moraval.

Guillermo Ochoa felesége, Karla Mora
Guillermo Ochoa könnyek közt búcsúzott a világbajnokságtól, miközben a lelátón felesége, Karla Mora került a figyelem középpontjába
Fotó: Manuel Velasquez - FIFA / FIFA

Guillermo Ochoa a legidősebb mexikói labdarúgó lett, aki világbajnokságon pályára lépett, miután csereként beállt a Csehország ellen 3-0-ra megnyert csoportmeccsen. Érzelmes pillanat volt, ahogy a 40 éves kapus könnyeit visszatartva, hatalmas tapsvihar közepette lépett pályára 153. válogatott mérkőzésén. A mexikói legenda a lefújást követően mindkét kapufát megcsókolta, majd letérdelt a gyepre, csapattársai pedig a levegőbe emelték ünneplés közben.

Ochoa örömkönnyeit azonban az Anglia elleni mérkőzésen felváltotta a szomorúság, miután Mexikó búcsúzott a világbajnokságtól, a 40 éves kapus pedig a válogatottól.

Miközben Ochoa így is történelmet írt a pályán, addig a lelátón gyönyörű felesége került a figyelem középpontjába. Karla Mora megjelenésével minden mérkőzésen vonzotta a szurkolók tekintetét. 

Fotókon Guillermo Ochoa felesége, Karla Mora:

Alejandro Fernández dazzles with a sold out performance at Starlite Occident
Alejandro Fernández dazzles with a sold out performance at Starlite Occident
Galéria: Fotókon a foci-vb 44 éves szuper-szépsége, Guillermo Ochoa felesége
Fotó: Getty Images/Northfoto
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Fotókon a foci-vb 44 éves szuper-szépsége, Guillermo Ochoa felesége

 

A Dél-Korea ellen 1-0-ra megnyert mérkőzés után a 44 éves szőke szépség a következő fotókat osztotta meg:

Guillermo Ochoa és Karla Mora

Ochoa és Mora lassan tíz évvel ezelőtt, egészen pontosan 2017-ben házasodtak össze a spanyolországi Ibizán. Három gyermekük van, de az első kettő még azelőtt született, hogy kimondták volna egymásnak a boldogító igent. Lucciana ugyanis 2013-ban, míg Guillermo két évvel később látta meg a napvilágot. Harmadik gyermekük, Karla pedig 2019-ben született.

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