Könnyekben tört ki a mexikói legenda, Guillermo Ochoa, miután csapata 3-2-es vereséget szenvedett hazai pályán, Mexikóvárosban az angol válogatott elleni vb-nyolcaddöntőn. A 40 éves kapusnak ez volt az utolsó világbajnoksága – azt már a nyári torna előtt bejelentette, hogy visszavonul a profi futballtól –, hogy aztán több időt tudjon tölteni három gyermekével és szépséges feleségével, Karla Moraval.

Guillermo Ochoa könnyek közt búcsúzott a világbajnokságtól, miközben a lelátón felesége, Karla Mora került a figyelem középpontjába

Fotó: Manuel Velasquez - FIFA / FIFA

Guillermo Ochoa a legidősebb mexikói labdarúgó lett, aki világbajnokságon pályára lépett, miután csereként beállt a Csehország ellen 3-0-ra megnyert csoportmeccsen. Érzelmes pillanat volt, ahogy a 40 éves kapus könnyeit visszatartva, hatalmas tapsvihar közepette lépett pályára 153. válogatott mérkőzésén. A mexikói legenda a lefújást követően mindkét kapufát megcsókolta, majd letérdelt a gyepre, csapattársai pedig a levegőbe emelték ünneplés közben.

Ochoa örömkönnyeit azonban az Anglia elleni mérkőzésen felváltotta a szomorúság, miután Mexikó búcsúzott a világbajnokságtól, a 40 éves kapus pedig a válogatottól.

Miközben Ochoa így is történelmet írt a pályán, addig a lelátón gyönyörű felesége került a figyelem középpontjába. Karla Mora megjelenésével minden mérkőzésen vonzotta a szurkolók tekintetét.

Fotókon Guillermo Ochoa felesége, Karla Mora: