Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, a Southampton elismerte a kémkedést, vagyis azt, hogy illegálisan figyelte meg riválisai edzéseit a Championship rájátszása előtt.

Tonda Eckert (balra), a Southampton edzője a kémkedési botrány kulcsfigurája

Fotó: Ben Stansall / AFP

Ennek következtében a klubot kizárták a rájátszás döntőjéből, az elődöntőből kiesett Middlesbrough pedig visszakerült a fináléba. Emellett a „Szentek” négypontos levonással kezdik a másodosztály 2026/27-es idényét.

Nem is olyan szentek? A Southampton komoly büntetést kapott a kémkedés miatt

Az FA szerint Tonda Eckert vezetőedző utasítást adott az Oxford United, az Ipswich Town és a Middlesbrough edzéseinek megfigyelésére, illetve jóváhagyta azt a Southampton elleni mérkőzések előtt. A szövetség álláspontja szerint a német szakember ezzel megsértette az E3.1-es szabályt, amely előírja, hogy a labdarúgás minden résztvevőjének a sportág érdekeit és jó hírnevét kell szem előtt tartania.

A fegyelmi eljárás során terhelő bizonyítékként kerültek elő az edző és a klub elemzői között váltott WhatsApp-üzenetek, amelyek jelentősen gyengítették a Southampton védekezését. Két elemző tanúvallomásában elismerte a történteket, ugyanakkor azt állították, hogy vezetői nyomásra vettek részt a megfigyelésekben.

Eckert ugyanakkor kitart amellett, hogy nem volt tisztában azzal, hogy Angliában tiltott az ilyen jellegű információgyűjtés. A német szakember szerint a riválisok megfigyelése Európa több országában bevett gyakorlatnak számít.

A photograph has emerged of the Southampton analyst allegedly observing Middlesbrough’s training session last Thursday, just 48 hours before the two clubs met in the Championship play-off semi-final first leg.



The photograph, originally published in the Daily Mail but which The… pic.twitter.com/nkjNZS4Yba — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 13, 2026

A vezetőedzőnek hét napja van arra, hogy reagáljon az FA vádjaira. A legsúlyosabb lehetséges büntetés az lenne, ha Eckertet eltiltanák az edzői tevékenységtől. A The Athletic a Southamptonhoz közel álló forrásaira hivatkozva azt írja, nem valószínű, hogy eltiltják a német szakembert, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy korábban már volt erre precedens.

A 2024-es párizsi olimpiai játékokon Kanada drónt használt arra, hogy megfigyelje a női labdarúgótorna csoportkörében soron következő ellenfelét, Új-Zélandot. Az ügy következményeként Kanada hatpontos levonást kapott, míg Bev Priestman szövetségi kapitányt, valamint Joseph Lombardi elemzőt és Jasmine Mander másodedzőt a FIFA egy évre eltiltotta minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől.

A Southampton közleményben jelezte, hogy teljes mértékben támogatja Eckertet, továbbra is együttműködik az FA-val, és minden erejével a Championship következő idényére, valamint a Premier League-be való visszajutásra összpontosít.