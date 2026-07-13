A Liverpool legendás balhátvédje, John Arne Riise továbbra is aggódik Kerkez Milos játékstílusa miatt. Az egykori norvég válogatott labdarúgó viszont úgy véli, a magyar játékos profitálni tud abból, hogy újra együtt dolgozik majd korábbi edzőjével, Andoni Iraolával.

Kerkez Milos újra együtt dolgozik majd korábbi edzőjével, Andoni Iraolával

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John Arne Riise véleménye Kerkez Milosról

Kerkez Milos és Andoni Iraola két évig dolgoztak együtt a Bournemouthnál, és a magyar balhátvéd lenyűgöző teljesítményt nyújtott a spanyol szakember irányítása alatt. Olyannyira, hogy ennek köszönhetően tavaly nyáron 40 millió fontért leigazolta a Liverpool. A 22 éves játékosra Andy Robertson utódjaként tekintettek már akkor is, és bár nehezen kezdett új csapatában, a szezon végére már a Liverpool első számú opciója lett a védelem bal oldalán. John Arne Riise – aki több mint 300 mérkőzésen volt a Vörösök balhátvédje – azonban továbbra is aggódik Kerkez féktelen játékstílusa miatt.

Nagyon szeretném, ha Kerkez jól játszana. Talán több önbizalmat ad majd neki, hogy a korábbi edzője keze alatt játszhat. Egy dolog aggaszt vele kapcsolatban, hogy minden 160 kilométer/órás sebességgel történik körülötte – a passzok, a sprintek, az elzárások. Minden annyira eszeveszettnek tűnik. Tudom, hogy ez az ő játékstílusa, de remélem, újra megtalálja a legjobb formáját, mert szükségünk van arra, hogy a hátvédek jól védekezzenek, miközben a támadást is támogatják

– idézi Riise szavait a Liverpool Echo.

Az egykori norvégi labdarúgó szerint Kerkez Milos az elmúlt szezonban megértette, mekkora klub a Liverpool, és hogy minden egyes meccsen jól kell teljesítenie.

John Arne Riise szerint a magyar balhátvéd megértette, mekkora klub a Liverpool, és hogy minden egyes meccsen jól kell teljesítenie

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Andoni Iraola kinevezésétől sokat várnak Liverpoolban

John Arne Riise szerint a Liverpoolnak ebben a szezonban címekért kell küzdenie Andorni Iraolával – akit Arne Slot menesztése után neveztek ki a csapat élére.

Hogy helyes döntés volt-e meneszteni Slotot? Nehéz kérdés. Amióta megtörtént, próbálom megérteni, mi történt a klubnál. Szerintem túl sok minden volt a színfalak mögött. Hallottam pletykákat, hogy kicsit elvesztette az öltözőt

– fogalmazott Riise, aki úgy véli, a múlt szezonban felmerült problémák egy része abból fakadt, hogy a tapasztalt játékosok a vártnál gyengébben teljesítettek. A Liverpool korábbi norvég balhátvédje Iraola kinevezésével viszont elégedett. Kiemelte, hogy a spanyol szakember korábban is zseniális dolgokat vitt véghez pályafutása során, és úgy gondolja, a Vörösöknél szükség volt az újításra.