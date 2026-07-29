A Liverpoolban futballozó Kerkez Milos több ezer jókívánságot kapott a nyáron, miután szülővárosában, Verbászon lefotózták, amint egy menyasszonyt kísér a templomba. A magyar válogatott balhátvéd a The Guardiannek adott interjút azzal kezdte, hogy eloszlatta a házasságával kapcsolatos pletykákat.

Kerkez Milos csak a testvére esküvőjén vállalt szerepet, még nem érzi késznek magát a nősüléshez

Fotó: miloskerkezofficial@instagram

„Ez tévedés, mindenki félreérti! A bátyám esküvője volt. Szerbiában hagyomány, hogy a legfiatalabb fiútestvér kíséri a menyasszonyt a templomba. Én ezt tettem, és most mindenki azt hiszi, hogy én házasodtam meg. Pedig Rade volt, nem én. Hárman vagyunk testvérek: Rade a legidősebb, Marko a középső, én pedig a legfiatalabb. Állandóan magyarázkodnom kell, hogy nem nősültem meg. Amikor visszatértünk a klubhoz, mindenki gratulált. Én pedig csak mondtam: »Nem, erre még egyáltalán nem állok készen«” – mondta Kerkez Milos, aki jelenleg Chicagóban készül a Liverpool edzőtáborában.

Miért kedvezhet Kerkez Milosnak Andoni Iraola kinevezése?

A Liverpool magyar válogatott balhátvédje a nősülésnél most sokkal fontosabb dologgal foglalkozik: bizonyítani szeretné, hogy képes betölteni az Andy Robertson távozása után maradt űrt az Anfielden. A 22 éves játékos számára különösen fontos, hogy az az Andoni Iraola érkezett a Liverpool kispadjára, akivel a Bournemouth csapatánál két szezonon keresztül dolgoztak együtt. Éppen Iraola irányítása alatt vált Kerkez a Premier League egyik legígéretesebb balhátvédjévé.

Kerkez tisztában van vele, hogy most olyan edzővel dolgozhat, aki képes kihozni belőle a legjobbat – ami különösen fontos a felemásra sikeredett első liverpooli szezonja után.

Őszintén szólva nagyon örültem. Nagyon sokat segített nekem, rengeteget fejlődtem mellette abban a két évben. Természetesen magam miatt is boldog voltam, de a csapat miatt is. Mindenki tudja, milyen futballt játszat, szerintem tökéletesen illik hozzánk”

– mondta arról a pillanatról Kerkez, amikor megtudta, hogy Iraola váltja Slotot.

Kerkez Milos kulcsember volt Andoni Iraola korábbi csapatában

Fotó: Oli Scarff / AFP

Kerkez szerint Iraola futballfilozófiája tökéletesen illik a Liverpoolhoz. A spanyol edző nagy intenzitást, agresszív letámadást és folyamatosan előre irányuló játékot vár el csapatától.