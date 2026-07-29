A Liverpoolban futballozó Kerkez Milos több ezer jókívánságot kapott a nyáron, miután szülővárosában, Verbászon lefotózták, amint egy menyasszonyt kísér a templomba. A magyar válogatott balhátvéd a The Guardiannek adott interjút azzal kezdte, hogy eloszlatta a házasságával kapcsolatos pletykákat.
„Ez tévedés, mindenki félreérti! A bátyám esküvője volt. Szerbiában hagyomány, hogy a legfiatalabb fiútestvér kíséri a menyasszonyt a templomba. Én ezt tettem, és most mindenki azt hiszi, hogy én házasodtam meg. Pedig Rade volt, nem én. Hárman vagyunk testvérek: Rade a legidősebb, Marko a középső, én pedig a legfiatalabb. Állandóan magyarázkodnom kell, hogy nem nősültem meg. Amikor visszatértünk a klubhoz, mindenki gratulált. Én pedig csak mondtam: »Nem, erre még egyáltalán nem állok készen«” – mondta Kerkez Milos, aki jelenleg Chicagóban készül a Liverpool edzőtáborában.
Miért kedvezhet Kerkez Milosnak Andoni Iraola kinevezése?
A Liverpool magyar válogatott balhátvédje a nősülésnél most sokkal fontosabb dologgal foglalkozik: bizonyítani szeretné, hogy képes betölteni az Andy Robertson távozása után maradt űrt az Anfielden. A 22 éves játékos számára különösen fontos, hogy az az Andoni Iraola érkezett a Liverpool kispadjára, akivel a Bournemouth csapatánál két szezonon keresztül dolgoztak együtt. Éppen Iraola irányítása alatt vált Kerkez a Premier League egyik legígéretesebb balhátvédjévé.
Kerkez tisztában van vele, hogy most olyan edzővel dolgozhat, aki képes kihozni belőle a legjobbat – ami különösen fontos a felemásra sikeredett első liverpooli szezonja után.
Őszintén szólva nagyon örültem. Nagyon sokat segített nekem, rengeteget fejlődtem mellette abban a két évben. Természetesen magam miatt is boldog voltam, de a csapat miatt is. Mindenki tudja, milyen futballt játszat, szerintem tökéletesen illik hozzánk”
– mondta arról a pillanatról Kerkez, amikor megtudta, hogy Iraola váltja Slotot.
Kerkez szerint Iraola futballfilozófiája tökéletesen illik a Liverpoolhoz. A spanyol edző nagy intenzitást, agresszív letámadást és folyamatosan előre irányuló játékot vár el csapatától.
„Az intenzitás a legfontosabb. Nem fél attól, hogy a pálya minden részén ember ember ellen védekezzünk, magasan letámadjunk, és folyamatosan támadó szellemben futballozzunk. Ha megnézitek, hogyan nézünk ki edzés után – amikor mindenki a földön fekszik –, abból látszik, mire készít fel minket. Ehhez kiváló erőnlét kell, de rendben leszünk.
Amikor három vagy négy csapatra osztva játszunk, azt »következményeknek« nevezi. A vesztes csapatnak, sőt még a második helyezettnek is futnia kell. Hogy mennyit, azt ő dönti el ott helyben, de a veszteseknek mindig futás jár”
– jellemezte a magyar balhátvéd a Liverpool új edzőjét, akiről megjegyezte, hogy nem szeret túl közel kerülni a játékosokhoz, és azt szeretné, hogy mindenki egyenlő legyen a csapatban.
Kerkez Milos egyáltalán nem neheztel Arne Slotra
Az előző szezonban Arne Slot rendszerében Kerkez időnként kevésbé tudta megmutatni legnagyobb erősségeit. A Liverpoolnál a szélsővédők gyakran befelé mozogtak a labdakihozatalok során, míg a Bournemouthban Kerkez fő fegyvere éppen az oldalvonal melletti, dinamikus játék volt. Pont az intenzív futballja miatt szerződtette a Liverpool, és ezért került be a 2024/25-ös idény álomcsapatába is.
A edző szereti, ha a szélsővédők a vonal mellett futnak fel, vagy éppen belső íven érkeznek. Bournemouth-ban ez nagyon jól működött nekem, ezért szerintem itt is működni fog. Mindig azt mondta, hogy számára a védekezés az első. Szélsővédőként keményen kell védekezned. Minden, amit támadásban hozzá tudsz tenni, csak ráadás. Ezért én mindig először a védekezésre koncentráltam, utána pedig segítettem a szélsőket előrefelé. Megmutatta nekem, hogy ha elvégzed a feladatodat, akkor utána szabadon kibontakozhatsz. Mellette tényleg szabadnak éreztem magam. Nagyobb szabadságot ad a játékosainak”
– mesélt új edzőjéről Kerkez Milos, aki egy pillanatig sem hibáztatja a holland Arne Slotot az előző szezon hullámvölgyeiért.
Sőt, továbbra is tartják egymással a kapcsolatot.
Kerkez Milos a mai napig megkapja az atyai taslikat
„Meglepődtem a menesztésén. Tényleg semmit sem tudtam róla. Szerbiában voltam, aludtam, amikor a bátyám felébresztett. Bekopogott az ajtón, és óriási meglepetés volt. Senki sem számított rá. Alig hittem el. Csak annyit mondtam: »Hűha.« Azóta váltottunk néhány üzenetet” – emlékezett vissza a Liverpool balhátvédje, aki nem érez magán nyomást a rosszul sikerült előző szezon miatt sem.
Őszintén szólva nem érdekel a nyomás. Szerbiában egy kicsit másként nőttünk fel. Másképp neveltek minket. Mondhatni, kicsit más fából faragtak bennünket. Például tízévesen már teherautót vezettem. Felültem a vezetőülésre, és fogtam a kormányt. A pedálokat ő kezelte, mert olyan kicsi voltam, hogy nem értem le”
– mesélte Kerkez, akinek a szülei komoly szerepet töltenek be az életében.
Kerkez elárulta, hogy manapság is gyakran édesapja viszi őt autóval a Liverpool edzőközpontjába. Sebastijan Kerkez feleségével, Tijanával együtt Angliába költözött, hogy segítsék fiukat a Premier League-ben való beilleszkedésben.
Nagyon fontosak számomra. A testvéreimnek már megvan a saját életük, de a szüleim velem vannak, és ettől sokkal boldogabb vagyok. Apukám néha ad egy baráti taslit a fejemre, hogy emlékeztessen, hol a helyem. Előfordul, hogy jól játszol néhány meccsen, és talán kezdesz elszállni magadtól. Ilyenkor apám gyorsan helyretesz. Egyből visszatérek a földre, és újra teljesen a feladatra koncentrálok”
– mondta Kerkez, aki az előző szezonban 48 mérkőzésen lépett pályára a Liverpool csapatában.
Kerkez különleges kapcsolatot alakított ki Andy Robertsonnal is
A skót legenda – akinek a helyére érkezett – az előző idényben rendszeresen félrehívta a magyar játékost, hogy átadja neki tapasztalatait. Amikor azonban májusban elbúcsúzott az Anfieldtől, Kerkez nem intézett hozzá különösebb búcsúbeszédet.
„Nem akartam még nagyobb terhet rakni rá. Elég érzelmes időszak volt számára, hiszen lezárult egy korszak. De az év során rengeteget segített. Sokat beszélgettünk a beadásokról, meg arról, milyen hatalmas tüdő kell ahhoz, hogy másnapig tudjál futni. Ő hosszú éveken át ezt csinálta, nekem is erre kell törekednem. Arról is beszéltünk, hogyan kell az utolsó passzt jól megjátszani, felemelt fejjel futballozni, és néha pontosabban beadni.
Mindannyian tudjuk, mit jelentett Andy ennek a klubnak. Nem akarom ezt elvenni tőle. Én a saját utamat szeretném járni. Keményen fogok dolgozni. Tudom, mit jelent a Liverpool játékosának lenni. Tavaly már megmutattam ebből valamennyit, idén pedig még többet szeretnék”
– mondta Kerkez, aki hangsúlyozta, hogy tisztában van vele, milyen magasak az elvárások az Anfielden, de készen áll arra, hogy bizonyítsa: nem csupán Robertson utódja, hanem önálló értékű Liverpool-játékos lehet.
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