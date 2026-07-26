Kerkez Milos betekintést engedett abba, milyen hangulat uralkodik jelenleg a Liverpool öltözőjében. A magyar balhátvéd a Sunderland elleni felkészülési mérkőzés után azt is elmondta, mire számíthatnak a csapattól a szurkolók, feltárva a fő különbséget a korábbi, Arne Slot-féle és az új, Andoni Iraola irányította együttes között.

Kerkez Milos a Liverpool magyar balhátvédje

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Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik egy félidőt kaptak

Andoni Iraola vezetőedző első mérkőzésén a Liverpool a szintén Premier League-szereplő Sunderlanddel csapott össze Nashville-ben, és a Vörösök felállása egészen más volt, mint amit a szurkolók eddig megszokhattak. A fiatalokkal támadó csapat már a 13. percben megszerezte a vezetés Kieran Morrison révén, majd a második félidőre Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is pályára lépett. Utóbbi csapatkapitányi karszalaggal a kezén, a bizalmat pedig góllal és gólpasszal hálálta meg. Miután Federico Chiesa is betalált, a magyar középpályás Lewis Koumast szolgálta ki a mérkőzés végén. Ez volt az első olyan alkalom, a gól előtti összejáték, amely betekintést engedett azokba a taktikai ötletekbe, amelyeket már Iraola és az új edzői stáb dolgozott ki.

Különbség a Slot- és az Iraola-féle Liverpool között

Nagyon keményen dolgozunk ebben a felkészülési időszakban. Látszik az edzéseken, hogy mindenki boldog. Az a kemény csapat leszünk, ami régen a Liverpool volt

– fogalmazott a 4-2-re megnyert felkészülési mérkőzés után Kerkez Milos.

Szerintem az idei játékunkban a nagy különbség a letámadás lesz

– árulta el az Arne Slot-, és az Andoni Iraola-féle Liverpool közötti különbséget a magyar balhátvéd.