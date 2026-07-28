Már a negyedik szezonját kezdi a Premier League-ben Kerkez Milos. A magyar balhátvéd az AFC Bournemouth-nál kezdte angliai pályafutását, és saját bevallása szerint az első év nagyon nehéz volt számára. Azt az egy dolgot meg is bánta, hogy nem járt eleget edzőterembe – véleménye szerint ugyanis a világ legkeményebb ligájában elengedhetetlen az erős fizikum. A 22 éves labdarúgó tavaly igazolt a Liverpoolba, ahol a kezdeti problémák után alapember lett.

Kerkez Milos Liverpoolban kezdi meg negyedik Premier League-szezonját

Fotó: Mark Cosgrove/News Images/NurPhoto via AFP

Kerkez Milos előrébb játszhat

Kerkez Milos egy év után újra Andoni Iraola irányítása alatt dolgozhat, miután a Bournemouth-tól távozó 44 éves spanyol szakember váltotta a menesztett Arne Slotot a Liverpool kispadján. A magyar balhátvéd az első felkészülési mérkőzésen egy félidőnyi játéklehetőséget kapott régi-új vezetőedzőjétől a Sunderland ellen – csakúgy, mint Szoboszlai Dominik, aki a csapatkapitányi karszalagot is megkapta.

Előrébb tolva tudok játszani, egy az egy elleni csatákkal. Még egy kicsit dolgoznom kell, hogy rendbe jöjjenek a lábaim, de ezért van a felkészülési időszak

– nyilatkozta a klubhonlapnak a 4-2-re megnyert találkozót követően Kerkez Milos. A magyar balhátvéd elmondta, az edzéseken is látszik, hogy az egész csapat boldog. Nagyon keményen készülnek az előttük álló szezonra.

Nehéz időszakról vallott

Kerkez Milos bevallotta, 2023-ban nehezen indult az angliai pályafutása.

Ez a negyedik évem a Premier League-ben. Az első évem a fejlődésről szólt, az nehéz volt. Többet kellett volna edzőterembe járnom

– árulta el a magyar balhátvéd, hogy mit kellett volna másképp csinálnia. Véleménye szerint ugyanis a világ legkeményebb bajnokságában elengedhetetlen a kellő fizikum, és megerősített a lábak.

A 22 éves magyar labdarúgó azt is elmondta, hogy a letámadásban és az agresszivitásban lesz látható a különbség az Arne Slot- és az Andoni Iraola-féle Liverpool között.