A Liverpool az előző idényt trófea nélkül zárta, és a Premier League-ben csupán a tabella ötödik helyén végzett. Arne Slotnak a szezon végén mennie kellett, a helyét Kerkez Milos korábbi edzője, a Bournemouth csapatától érkezett Andoni Iraola vette át. A magyar válogatott balhátvéd egyértelműen előrelépést vár a baszk szakembertől, a múlttal kapcsolatban pedig kemény szavakkal fogalmazott.

Kerkez Milos nem volt elégedett a Liverpool előző szezonjával

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Kerkez Milos nem győzte dicsérni a Liverpool új edzőjét

A Liverpool Echo beszámolt róla, hogy a 22 éves balhátvéd rendkívül elismerően beszélt régi-új edzőjéről és az általa képviselt stílusról, ami szerinte kiválóan passzol a Vörösökhöz.

„Bournemouth-ban igazán remek időket töltöttünk együtt, és amikor megláttam, hogy Iraola érkezik a stábjával, természetesen nagyon örültem. Ismernek engem, én is ismerem őket, tudom, hogy sokat tudnak adni a klubnak – különösen Andoni a játékstílusával, az energiájával, és azzal, ahogyan a csapatát irányítani szeretné. Kedveli a direkt támadójátékot, a stílusa feküdni fog a Liverpoolnak” – méltatta a baszk szakembert Kerkez.

Lehet, hogy nem túl beszédes, de mindig kimutatja az érzelmeit, nagyon-nagyon energikus.

Bilbaóból származik, és tudjuk, hogy ott is ilyen a mentalitás; szerintem ő a tökéletes vezető a Liverpool számára, és pontosan ilyen stílusban szeretné, hogy a csapata játsszon” – tette hozzá a Liverpool magyarja, aki az előző idény kapcsán kritikusan fogalmazott.

🗣| Kerkez is ready for the new season:



"I missed training. so I’m really happy to be here. I was feeling after three weeks that I need training back, football back, I need to be back in Liverpool."



"It’s really good to see everyone here with positive energy. We're focused."👊 pic.twitter.com/f8e62yRhmi — Living Liverpool (@Livin_Liverpool) July 15, 2026

Kerkez Milos szerint elfogadhatatlan volt a Liverpool előző idénye

„Nehéz volt. Voltak hullámvölgyeink, de fontos lesz, hogyan állunk hozzá az idei szezonhoz, és bizonyítanunk kell, hogy jobban felkészültünk. Sokkal keményebben kell küzdenünk, mert nyilvánvaló, hogy Liverpoolban így mennek a dolgok.

Győzni kell, mert a tavalyi szereplés elfogadhatatlan volt”

– fűzte hozzá Kerkez.

A Liverpool a Premier League következő idényét a Newcastle United otthonában kezdi majd augusztus 23-án.