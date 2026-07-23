Hétfőn 75 évesen elhunyt a Liverpool és a Hamburg korábbi futballistája, a kétszeres aranylabdás Kevin Keegan, akit idén januárban negyedik fokozatú gyomorrákkal diagnosztizáltak. 1977-ben elnyerte a Bajnokcsapatok Európa-kupáját a liverpooli csapattal, míg a Hamburg játékosaként 1978-ban és 1979-ben neki ítélték az Aranylabdát. Az 1978-as győzelmének értékét növeli, hogy Anglia abban az évben nem szerepelt a világbajnokságon, vagyis Keegan a hamburgiaknál nyújtott teljesítményével érdemelte ki az elismerést.

Newcastle-ben is elbúcsúztak Kevin Keegantől - Fotó: Northfoto

Kevin Keegan búcsú Liverpoolban és Newcastle-ben

A Mighty Mouse-ként, Hatalmas Egérként becézett sztárcsatárként és középpályásként is hatékony volt, 63 alkalommal szerepelt az angol válogatottban. Játékosként és edzőként is megfordult Budapesten. Miután befejezte a játékos-karrierjét, a Newcastle Unitednél kezdett edzősködni, és belopta magát a helyiek szívébe. Nem véletlen, hogy a halála után Liverpoolban és Newcastle-ben is érzelmes búcsút vettek tőle.