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Elbúcsúztatták a kétszeres aranylabdás angol labdarúgót. Kevin Keeganre Liverpoolban és Newcastle-ben is megemlékeztek.

Hétfőn 75 évesen elhunyt a Liverpool és a Hamburg korábbi futballistája, a kétszeres aranylabdás Kevin Keegan, akit idén januárban negyedik fokozatú gyomorrákkal diagnosztizáltak. 1977-ben elnyerte a Bajnokcsapatok Európa-kupáját a liverpooli csapattal, míg a Hamburg játékosaként 1978-ban és 1979-ben neki ítélték az Aranylabdát. Az 1978-as győzelmének értékét növeli, hogy Anglia abban az évben nem szerepelt a világbajnokságon, vagyis Keegan a hamburgiaknál nyújtott teljesítményével érdemelte ki az elismerést. 

People observe tributes outside St James' Park, Newcastle to former England forward and manager Kevin Keegan who has died aged 75. Picture date: Wednesday July 22, 2026.,Image: 1117884178, License: Rights-managed, Restrictions: Use subject to restrictions. Editorial use only, no commercial use without prior consent from rights holder., Model Release: no
Newcastle-ben is elbúcsúztak Kevin Keegantől - Fotó: Northfoto

Kevin Keegan búcsú Liverpoolban és Newcastle-ben

A Mighty Mouse-ként, Hatalmas Egérként becézett sztárcsatárként és középpályásként is hatékony volt, 63 alkalommal szerepelt az angol válogatottban. Játékosként és edzőként is megfordult Budapesten. Miután befejezte a játékos-karrierjét, a Newcastle Unitednél kezdett edzősködni, és belopta magát a helyiek szívébe. Nem véletlen, hogy a halála után Liverpoolban és Newcastle-ben is érzelmes búcsút vettek tőle.

People observe tributes outside St James' Park, Newcastle to former England forward and manager Kevin Keegan who has died aged 75. Picture date: Wednesday July 22, 2026.,Image: 1117884816, License: Rights-managed, Restrictions: Use subject to restrictions
Galéria: Így búcsúztak Kevin Keegan-tól Liverpoolban és Newcastle-ben
Fotó: Profimedia
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Így búcsúztak Kevin Keegan-tól Liverpoolban és Newcastle-ben

 

 

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