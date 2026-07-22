Hétfőn 75 évesen elhunyt a Liverpool és a Hamburg korábbi futballistája, a kétszeres aranylabdás Kevin Keegan, akit idén januárban negyedik fokozatú gyomorrákkal diagnosztizáltak. 1977-ben elnyerte a Bajnokcsapatok Európa-kupáját a liverpooli csapattal, míg a Hamburg játékosaként 1978-ban és 1979-ben neki ítélték az Aranylabdát. Az 1978-as győzelmének értékét növeli, hogy Anglia abban az évben nem szerepelt a világbajnokságon, vagyis Keegan a hamburgiaknál nyújtott teljesítményével érdemelte ki az elismerést. A Mighty Mouse-ként, Hatalmas Egérként becézett sztárcsatárként és középpályásként is hatékony volt, 63 alkalommal szerepelt az angol válogatottban, és többször is szembe került a magyar csapatokkal.

Kevin Keegan (balra) a Hamburg játékosaként kétszer kapta meg az Aranylabdát Fotó: HEIDTMANN / DPA

Először 1974 őszén a Ferencváros elleni KEK-párharc során érkezett Keegan Budapestre. A liverpooli 1-1 után a Fradi került lépéselőnybe, hiszen akkoriban az idegenben rúgott gól sokat jelentett a zöld-fehéreknek. Ráadásul a visszavágón az Üllői úti pálya talaja finoman szólva sem kedvezett Keegannek, a mély, sáros, nehéz gyep teljesen felemésztette a robbanékonyságát. A magyar sajtó a meccs után meg is jegyezte, hogy a „Hatalmas Egér” ezúttal beleragadt a budapesti sárba, és a fizikai párharcokban alulmaradt a kőkemény kispesti és ferencvárosi védőkkel szemben. A Fradi hátvédje, Megyesi István kőkeményen őrizte az angol sztárt. Megyesi olyan szorosan és agresszívan játszott, hogy Keegan a mérkőzés jelentős részében teljesen tehetetlen volt. Sőt, a folyamatos szabálytalanságok és a szoros felügyelet miatt olyannyira elveszítette a fejét, hogy többször is összeszólalkozott a magyar védőkkel, sőt a játékvezetőnél is hevesen reklamált. A meccs 0-0-ra zárult, és óriási meglepetésre a Fradi jutott tovább. Több visszaemlékezés szerint a csalódott és dühös Keegan ahelyett, hogy mezt cserélt volna a ferencvárosiakkal, viharos gyorsasággal az öltözőbe sietett, és az elsők között hagyta el a stadiont. Nehezen viselte a kiesést a papíron jóval gyengébbnek tartott magyar csapat ellen.