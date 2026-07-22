Hétfőn 75 évesen elhunyt a Liverpool és a Hamburg korábbi futballistája, a kétszeres aranylabdás Kevin Keegan, akit idén januárban negyedik fokozatú gyomorrákkal diagnosztizáltak. 1977-ben elnyerte a Bajnokcsapatok Európa-kupáját a liverpooli csapattal, míg a Hamburg játékosaként 1978-ban és 1979-ben neki ítélték az Aranylabdát. Az 1978-as győzelmének értékét növeli, hogy Anglia abban az évben nem szerepelt a világbajnokságon, vagyis Keegan a hamburgiaknál nyújtott teljesítményével érdemelte ki az elismerést. A Mighty Mouse-ként, Hatalmas Egérként becézett sztárcsatárként és középpályásként is hatékony volt, 63 alkalommal szerepelt az angol válogatottban, és többször is szembe került a magyar csapatokkal.
Először 1974 őszén a Ferencváros elleni KEK-párharc során érkezett Keegan Budapestre. A liverpooli 1-1 után a Fradi került lépéselőnybe, hiszen akkoriban az idegenben rúgott gól sokat jelentett a zöld-fehéreknek. Ráadásul a visszavágón az Üllői úti pálya talaja finoman szólva sem kedvezett Keegannek, a mély, sáros, nehéz gyep teljesen felemésztette a robbanékonyságát. A magyar sajtó a meccs után meg is jegyezte, hogy a „Hatalmas Egér” ezúttal beleragadt a budapesti sárba, és a fizikai párharcokban alulmaradt a kőkemény kispesti és ferencvárosi védőkkel szemben. A Fradi hátvédje, Megyesi István kőkeményen őrizte az angol sztárt. Megyesi olyan szorosan és agresszívan játszott, hogy Keegan a mérkőzés jelentős részében teljesen tehetetlen volt. Sőt, a folyamatos szabálytalanságok és a szoros felügyelet miatt olyannyira elveszítette a fejét, hogy többször is összeszólalkozott a magyar védőkkel, sőt a játékvezetőnél is hevesen reklamált. A meccs 0-0-ra zárult, és óriási meglepetésre a Fradi jutott tovább. Több visszaemlékezés szerint a csalódott és dühös Keegan ahelyett, hogy mezt cserélt volna a ferencvárosiakkal, viharos gyorsasággal az öltözőbe sietett, és az elsők között hagyta el a stadiont. Nehezen viselte a kiesést a papíron jóval gyengébbnek tartott magyar csapat ellen.
Kevin Keegan Budapesten csak a válogatottal nyert
Keegan legközelebb 1978. augusztus 1-jén járt Budapesten. A Népstadionban megrendezett Vasas – Hamburger SV (1–1) barátságos gálamérkőzést a korszak egyik legnagyobb futballélményekét emlegetik. A találkozó a Lada Kupa nevet viselte, mert a mérkőzés szponzora a Merkur és a Lada volt, és igazi népünnepéllyé vált. Az aranylabdás Keegan akkoriban már a világ egyik legnépszerűbb futballistájának számított, a Népstadionba kilátogató közel 30 ezer néző jelentős része kifejezetten miatta váltott jegyet. Amikor Keegan kifutott a pályára a Hamburg jellegzetes fehér mezében, a magyar szurkolók hatalmas, szűnni nem akaró tapssal köszöntötték, és a meccsen minden megmozdulását külön ovációval kísérték, függetlenül attól, hogy a Vasasnak szurkoltak-e. A Hamburg a 22. percben szerezte meg a vezetést, de Várady Béla egy szokásos bombagóllal egyenlített, szabadrúgásból a lőtt a léc alá.
1981. június 6-án a Magyarország-Anglia vb-selejtező előtt egy rendkívüli öregfiúk-találkozót rendeztek: hazacsábították a politikai okokból 1956 óta emigrációban élő, ekkor már 54 éves Puskás Ferencet, aki a gálamérkőzésen három gólt szerzett. Utána következett a magyar-angol meccs, amelyen Keegan kezdőként lépett pályára, és a 73. percben gólra váltott egy 11-est, beállítva az 1–3-as végeredményt. Különös, szinte szürreális atmoszférája volt a napnak. Miközben a magyar közönség a múlt dicsőségét, a legendás Aranycsapat kapitányát ünnepelte a meccs előtt, a jelen valósága az volt, hogy a modern, Kevin Keegan-féle angol válogatott viszonylag simán győzött a Népstadionban.
Keegan a 80-as évek végén a BP (British Petroleum) olajtársaság egyik kiemelt nemzetközi reklámarca volt. Amikor a BP a rendszerváltást követően megjelent a magyar piacon és megnyitotta első modern üzemanyagtöltő állomásait, Keegant elhozták Budapestre egy imázsfilm és reklámkampány forgatására. Aztán Keegan ott zárta a budapesti "korszakát", ahol kezdődött: az Üllői úton. 1996 őszén a Newcastle edzőjeként érkezett, csapata akkor a Premier League éllovasa volt, tehát a világ egyik legjobb csapatának számított. Hiába, Keegan ismét csalódottan távozott a Fradi-pályáról, mert az UEFA Kupa-meccsen a zöld-fehérek 3-2-re nyertek - a newcastle-i visszavágót az angol 4-0-ra megnyerték és továbbjutottak.
"Vegyesek a budapesti élményeim. A Liverpoollal játszottunk ebben a stadionban kupamérkőzést 1974-ben és sajnos kiestünk. Nem felejtem el, hogy a kapufák fekete-fehér csíkosra voltak festve. Azóta se láttam máshol ilyet. A másik mérkőzés kellemesebb volt, 1981-ben világbajnoki selejtezőt játszottunk a Népstadionban, akkor nagyon kellett nekünk a győzelem, és sikerült is diadalmaskodnunk. Trevor Brooking akkora gólt rúgott, hogy a labda beragadt a fölső sarokba. Úgy kellett kiszedni onnan" - foglalta össze Keegan a budapesti emlékeit a Fradi-Newcastle meccs után.