Tragikusan fiatalon, életének mindössze 35. évében elhunyt Király Márton, a II. Kerület UFC, a Pénzügyőr SE és a BEAC egykori labdarúgója. A fiatalembert rengetegen gyászolják a közösségi médiában.

Elhunyt Király Márton, a II. Kerület UFC egykori játékosa és edzője

Fotó: David Tomaseti / Unsplash

Életének 35. évében elhunyt Király Márton egykori játékosunk és edzőnk. Nyugodjál békében, Marci!

- osztotta meg a tragikus hírt a sportoló egykori klubja, a II. Kerület UFC a közösségi oldalán. A bejegyzést elárosztották a hozzászólások, Király Mártont rengetegen ismerték és gyászolják.

Marci sok évvel ezelőtt egy rövid ideig a mi csapatunkat is erősítette. Nagyon jó srácnak ismertük meg. Nyugodjon békében! Részvétünk a családnak!

- közölte a fiatalember másik korábbi klubja, a BEAC.

Király Márton labdarúgó pályafutása

A 34 éves Király Márton a Pénzügyőr SE utánpótlásában kezdett focizni, majd a BEAC csapatában is megfordult, legutóbb pedig a II. Kerület UFC együttesét erősítette. Játékos karrierje a 2019/2020-as szezon végén ért véget, edzőként tevékenykedett.