A német válogatott a 2024-es Európa-bajnokságon a negyeddöntőben búcsúzott, a most zajló világbajnokságon pedig már a legjobb 32 között elvérzett, így érthető, hogy a szurkolók Julian Nagelsmann szövetségi kapitány távozását követelik, a helyén pedig a Liverpool egykori legendás edzőjét, Jürgen Kloppot szeretnék látni.

Jürgen Klopp lehet a német válogatott új szövetségi kapitánya

Fotó: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

A Paraguay elleni kiesés után Nagelsmann kijelentette, hogy ha a Német Labdarúgó Szövetség továbbra is számít rá, marad a posztján.

Nem olyan ember vagyok, aki elmenekül. Nem először történik meg, és már egy ideje rendszeresen előfordul, hogy a tornákon így szerepelünk. Természetesen vannak alapvető problémák is, de ezekről most nem szeretnék beszélni. Nem tartozom azok közé, akik ilyenkor azt mondják: lemondok, mert kiestünk. Ha a szövetség azt szeretné, hogy folytassam, akkor folytatom. Ha pedig nem, akkor ezt megmondhatják nekem”

– mondta a kiesés után a 38 éves szakember.

Jürgen Klopp lehet a német válogatott következő szövetségi kapitánya?

Szerdán délután Fabrizio Romano, az átigazolásokban rendre jártas olasz újságíró robbantotta a bombát, miután arról számolt be a közösségi oldalán, hogy Jürgen Klopp nyitott arra, hogy átvegye a német válogatott irányítását.

Romano kiemelte, hogy a Red Bull globális futballigazgatójaként dolgozó Klopp fontolóra venné a visszatérést az edzősködéshez, amennyiben a Német Labdarúgó Szövetség megkeresné. Hangsúlyozta, hogy az 59 éves szakember kész meghallgatni az ajánlatot, és kifejezetten érdeklődik a projekt iránt.

🚨🇩🇪 Jürgen Klopp would be open to considering return to management if German Federation decide to call him.



Nagelsmann wants to stay but final decision in DFB hands, Klopp would be open to listening and keen on project.



🎥 https://t.co/cBTE2ezZfB pic.twitter.com/X2p0PBXnGP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026

A Liverpool csapatától 2024 nyarán távozó Klopp 2025 januárja óta dolgozik a Red Bull globális futballigazgatójaként, azonban az utóbbi hónapokban egyre többször írtak a lehetséges visszatéréséről.

A németek kiesése után neki is szegezték a kérdést a MagentaTV szakértőjeként dolgozó Kloppnak, hogy elvállalná-e a válogatott irányítását.

Ez most nem a megfelelő pillanat, még nem gondolkodtam ezen. Edzőként én is sokszor kerültem olyan helyzetbe, amikor egy nagy álom szertefoszlott. Megértem, hogy amikor a szövetségi kapitány személyéről beszélnek, az én nevem is felmerül. De most nem a megfelelő pillanat erről beszélni – különösen nem velem”

– fogalmazott Jürgen Klopp, aki hangsúlyozta, hogy jelenleg van munkája, így ezért sem aktuális a kérdés.