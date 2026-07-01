A német válogatott a 2024-es Európa-bajnokságon a negyeddöntőben búcsúzott, a most zajló világbajnokságon pedig már a legjobb 32 között elvérzett, így érthető, hogy a szurkolók Julian Nagelsmann szövetségi kapitány távozását követelik, a helyén pedig a Liverpool egykori legendás edzőjét, Jürgen Kloppot szeretnék látni.
A Paraguay elleni kiesés után Nagelsmann kijelentette, hogy ha a Német Labdarúgó Szövetség továbbra is számít rá, marad a posztján.
Nem olyan ember vagyok, aki elmenekül. Nem először történik meg, és már egy ideje rendszeresen előfordul, hogy a tornákon így szerepelünk. Természetesen vannak alapvető problémák is, de ezekről most nem szeretnék beszélni. Nem tartozom azok közé, akik ilyenkor azt mondják: lemondok, mert kiestünk. Ha a szövetség azt szeretné, hogy folytassam, akkor folytatom. Ha pedig nem, akkor ezt megmondhatják nekem”
– mondta a kiesés után a 38 éves szakember.
Jürgen Klopp lehet a német válogatott következő szövetségi kapitánya?
Szerdán délután Fabrizio Romano, az átigazolásokban rendre jártas olasz újságíró robbantotta a bombát, miután arról számolt be a közösségi oldalán, hogy Jürgen Klopp nyitott arra, hogy átvegye a német válogatott irányítását.
Romano kiemelte, hogy a Red Bull globális futballigazgatójaként dolgozó Klopp fontolóra venné a visszatérést az edzősködéshez, amennyiben a Német Labdarúgó Szövetség megkeresné. Hangsúlyozta, hogy az 59 éves szakember kész meghallgatni az ajánlatot, és kifejezetten érdeklődik a projekt iránt.
A Liverpool csapatától 2024 nyarán távozó Klopp 2025 januárja óta dolgozik a Red Bull globális futballigazgatójaként, azonban az utóbbi hónapokban egyre többször írtak a lehetséges visszatéréséről.
A németek kiesése után neki is szegezték a kérdést a MagentaTV szakértőjeként dolgozó Kloppnak, hogy elvállalná-e a válogatott irányítását.
Ez most nem a megfelelő pillanat, még nem gondolkodtam ezen. Edzőként én is sokszor kerültem olyan helyzetbe, amikor egy nagy álom szertefoszlott. Megértem, hogy amikor a szövetségi kapitány személyéről beszélnek, az én nevem is felmerül. De most nem a megfelelő pillanat erről beszélni – különösen nem velem”
– fogalmazott Jürgen Klopp, aki hangsúlyozta, hogy jelenleg van munkája, így ezért sem aktuális a kérdés.
„Van egy munkám, amelyet igazán élvezek. És amennyire tudom, ez nem részmunkaidős állás. A tény az, hogy Németország kiesett, és ez most nem az a pillanat, amikor Jürgen Klopp jövőjével kellene foglalkoznom” – tette hozzá a német szakember.
- kapcsolódó cikkek: