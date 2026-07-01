Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Élő :
AngliaKongói DK

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A német labdarúgó-válogatott pocsék világbajnoki szereplésen van túl. Julian Nagelsmann együttese már a legjobb 32 között kiesett az előzetesen esélytelennek titulált paraguayi válogatott ellen. Nagelsmann a kudarc után ugyan kijelentette, hogy nem fog lemondani posztjáról, azonban egybehangzó sajtóértesülések szerint meg vannak számlálva a napjai a német kispadon, és már az utódját is megtalálták Jürgen Klopp személyében.

A német válogatott a 2024-es Európa-bajnokságon a negyeddöntőben búcsúzott, a most zajló világbajnokságon pedig már a legjobb 32 között elvérzett, így érthető, hogy a szurkolók Julian Nagelsmann szövetségi kapitány távozását követelik, a helyén pedig a Liverpool egykori legendás edzőjét, Jürgen Kloppot szeretnék látni. 

Jürgen Klopp lehet a német válogatott új szövetségi kapitánya
Jürgen Klopp lehet a német válogatott új szövetségi kapitánya
Fotó: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

A Paraguay elleni kiesés után Nagelsmann kijelentette, hogy ha a Német Labdarúgó Szövetség továbbra is számít rá, marad a posztján.

Nem olyan ember vagyok, aki elmenekül. Nem először történik meg, és már egy ideje rendszeresen előfordul, hogy a tornákon így szerepelünk. Természetesen vannak alapvető problémák is, de ezekről most nem szeretnék beszélni. Nem tartozom azok közé, akik ilyenkor azt mondják: lemondok, mert kiestünk. Ha a szövetség azt szeretné, hogy folytassam, akkor folytatom. Ha pedig nem, akkor ezt megmondhatják nekem” 

– mondta a kiesés után a 38 éves szakember.

Jürgen Klopp lehet a német válogatott következő szövetségi kapitánya?

Szerdán délután Fabrizio Romano, az átigazolásokban rendre jártas olasz újságíró robbantotta a bombát, miután arról számolt be a közösségi oldalán, hogy Jürgen Klopp nyitott arra, hogy átvegye a német válogatott irányítását. 

Romano kiemelte, hogy a Red Bull globális futballigazgatójaként dolgozó Klopp fontolóra venné a visszatérést az edzősködéshez, amennyiben a Német Labdarúgó Szövetség megkeresné. Hangsúlyozta, hogy az 59 éves szakember kész meghallgatni az ajánlatot, és kifejezetten érdeklődik a projekt iránt.

A Liverpool csapatától 2024 nyarán távozó Klopp 2025 januárja óta dolgozik a Red Bull globális futballigazgatójaként, azonban az utóbbi hónapokban egyre többször írtak a lehetséges visszatéréséről

A németek kiesése után neki is szegezték a kérdést a MagentaTV szakértőjeként dolgozó Kloppnak, hogy elvállalná-e a válogatott irányítását. 

Ez most nem a megfelelő pillanat, még nem gondolkodtam ezen. Edzőként én is sokszor kerültem olyan helyzetbe, amikor egy nagy álom szertefoszlott. Megértem, hogy amikor a szövetségi kapitány személyéről beszélnek, az én nevem is felmerül. De most nem a megfelelő pillanat erről beszélni – különösen nem velem” 

fogalmazott Jürgen Klopp, aki hangsúlyozta, hogy jelenleg van munkája, így ezért sem aktuális a kérdés. 

„Van egy munkám, amelyet igazán élvezek. És amennyire tudom, ez nem részmunkaidős állás. A tény az, hogy Németország kiesett, és ez most nem az a pillanat, amikor Jürgen Klopp jövőjével kellene foglalkoznom” – tette hozzá a német szakember. 

  • kapcsolódó cikkek:
„Erre nem válaszolok” – Klopp elvonult, amikor Schweinsteiger vitatott megjegyzéséről kérdezték
„Idióta vagyok” – Jürgen Klopp élő adásban kért bocsánatot
Jürgen Klopp nem kímélte a világbajnokság nyitómeccsét
Szoboszlaiék korábbi edzőjével kampányol a Real Madrid elnökjelöltje
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!