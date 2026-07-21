Szoboszlai Dominik mellett Kovács Bendegúz volt az a magyar válogatott labdarúgó, akit topbajnokságban szereplő klubokkal hoztak hírbe az utóbbi időben – még talán Sallai Roland neve sorolható ugyanide a nemzeti csapatból. A Liverpool középpályását azonban hiába boronálták össze többek közt a Real Madriddal is, a múlt héten egy hossztávú, 2031-ig szóló szerződést írt alá az Anfielden. Holland sajtóértesülések szerint pedig az AZ Alkmaar 19 éves magyar támadója is ugyanezt a példát követi, annak ellenére, hogy állítólag az Ajax, a Juventus és a Borussia Dortmund is érdeklődött iránta.

Kovács Bendegúz szerződéshosszabbítást írhat alá az AZ Alkmaarral

Fotó: Pieter van der Woude/BSR Agency/Getty Images / Getty Images Europe

Kovács Bendegúz útja az AZ Alkmaar első csapatáig

Kovács Bendegúz tavaly ilyenkor még a 19 év alattiaknál kezdte meg az előző szezont, és folyamatosan ontotta a gólokat. A fiataloknak kiírt bajnokságban 14 mérkőzésen 14 gólt szerzett, és ehhez jött még hozzá a 6 találkozón lőtt 9 gólja az ifjúsági Bajnokok Ligájában. Teljesítményének köszönhetően a 199 centiméter magas csatár egyre több játékidőt kapott a AZ Alkmaar második csapatában, és ott folytatta a gólszerzést. 14 meccsen 8 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját, és hirtelen az első csapatban találta magát. Előbb a holland élvonalban, majd a Konferencialigában debütált – utóbbi sorozatban rögtön egy gólpasszal.

Bemutatkozott a válogatottban is

A tehetséges labdarúgó formája Magyarországon sem maradt észrevétlenül. Kovács Bendegúz a múlt hónapban, a Finnország elleni felkészülés mérkőzésen debütált a magyar válogatottban. Sőt, Marco Rossi szövetségi kapitány pár nappal később rögtön másodszor is bevetette csereként Kazahsztán ellen.

2029-is szólhat a szerződéshosszabbítás

A 19 éves csatár a nyári szünetből visszatérve máris gólt szerzett az AZ Alkmaar múlt heti, Zulte Waregem elleni barátságos mérkőzésén. Holland sajtóhírek szerint pedig klubja hosszú időre tervez vele: hiába érdeklődött iránta többek között az Ajax, a Juventus és a Borussia Dortmund is, szerződéshosszabbítási ajánlatot tettek az asztalra Kovács elé.

A magyar labdarúgó új szerződése, amelyet várhatóan a hét végén jelentenek be, 2029 közepéig lesz érvényes. A támadósorban egyébként kiélezett a helyzet, de Troy Parrott esetleges távozása – aki a magyar szurkolóknak a Magyarország-Írország vb-selejtezőről lehet ismert – növelné Kovács esélyeit a csapatba kerülésre.