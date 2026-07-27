Meghosszabbította Kovács Bendegúz szerződését az AZ Alkmaar. A korábbi sajtóhíreknek megfelelően a 19 éves magyar csatár 2029 nyaráig kötelezte el magát – amit a klub a hivatalos oldalán erősített meg.

Kovács Bendegúz 2029-ig hosszabbít az AZ Alkmaarral

Fotó: Pal Gollner / NurPhoto/AFP

Kovács Bendegúz az AZ Alkmaar labdarúgójaként folytatja

Kovács Bendegúz tavaly nyarán igazolt az AZ Alkmaarba, a klub U19-es csapatában kezdett, majd felkerült a felnőttek közé a Jong AZ-hez. A holland másodosztályban 14 mérkőzésen 8 gólt szerzett, az ifjúsági Bajnokok Ligájában pedig 6 találkozón 9-szer talált az ellenfelek kapujába. Az első csapatban a Konferencialigában debütált, majd a holland élvonalban is bemutatkozott. Legutóbb pedig Marco Rossi szövetségi kapitány szavazott neki bizalmat a magyar válogatottban a Finnország és Kazahsztán elleni felkészülési meccseken.

Hiába érdeklődött ezután többek közt az Ajax, a Juventus és a Borussia Dortmund is Kovács Bendegúz iránt, a 19 éves csatár új, 2029-ig szóló szerződést írt alá a klubjával.

„Boldog és büszke vagyok”

Ez különleges nap, nemcsak nekem, hanem a családomnak és a barátaimnak is. Boldog és büszke vagyok, hogy új szerződést írhattam alá

– mondta a szerződéshosszabbítás bejelentésekor Kovács Bendegúz. Kiemelte, az AZ Alkmaarnál nagyon szoros a kapcsolat a dolgozók között, ezért nem is munkahelyként tekint a klubra, hanem úgy, mint egy nagy családra.

Mindennap együtt vagyunk, rengeteget beszélgetünk, még a konyhán dolgozókkal is, akiknek hálásak vagyunk. Ettől ilyen igazán különleges ez a klub

– tette hozzá a 19 éves labdarúgó.