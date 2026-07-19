Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Fontos!

Ekkor költözhet be a Sándor-palotába Sulyok Tamás utódja

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kovács Bendegúz megszerezte első gólját az AZ Alkmaar felnőttcsapatában. A kétszeres magyar válogatott Kovács Bendegúz a holland együttes felkészülési mérkőzésén volt eredményes a belga Zulte-Waregem ellen.

Kovács Bendegúz a szünetben lépett pályára az idegenben rendezett találkozón, majd a 81. percben egy jobb oldali szöglet után talált a kapuba. A 19 éves csatár négy méterről lőtt a kapuba, beállítva az 1–1-es végeredményt az első nyári felkészülési mérkőzésén, megszerezve az első gólját a felnőttek között.

Kovács Bendegúz először volt eredményes az AZ Alkmaar felnőttcsapatában
Kovács Bendegúz először volt eredményes az AZ Alkmaar felnőttcsapatában
Fotó: az.nl

A mérkőzés összefoglalója (Kovács Bendegúz gólja 4.00-tól):

A magyar futballista tavasszal mutatkozott be az AZ Alkmaar felnőttcsapatában, amikor a Sahtar Doneck elleni Konferencialiga-mérkőzésen csereként pályára lépve rögtön gólpasszt adott.

Marco Rossi felfedezettje

Kovácsra már Marco Rossi is felfigyelt, a fiatal támadó júniusban bemutatkozhatott a magyar válogatottban, Finnország és Kazahsztán ellen is csereként kapott lehetőséget. A szövetségi kapitány korábban többször hangsúlyozta, hogy szeretné megtalálni a magyar futball jövőbeli értékeit, és Kovács pontosan az a profil lehet, amelyből hiány mutatkozott az elmúlt években: egy fizikailag erős, magas, klasszikus befejező csatár, aki külföldi környezetben fejlődhet.

Lionel Messi búcsúzik: megható szavakkal üzent a vb döntő előtt
A franciák sztárja Pelét is túlszárnyalta, Mbappé az Aranycsapat legendáját másolta
Tuchel még számolni is elfelejtett, a leköszönő Deschamps utoljára odaszúrt egyet
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!