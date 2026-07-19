Kovács Bendegúz a szünetben lépett pályára az idegenben rendezett találkozón, majd a 81. percben egy jobb oldali szöglet után talált a kapuba. A 19 éves csatár négy méterről lőtt a kapuba, beállítva az 1–1-es végeredményt az első nyári felkészülési mérkőzésén, megszerezve az első gólját a felnőttek között.

Kovács Bendegúz először volt eredményes az AZ Alkmaar felnőttcsapatában

Fotó: az.nl

A mérkőzés összefoglalója (Kovács Bendegúz gólja 4.00-tól):

A magyar futballista tavasszal mutatkozott be az AZ Alkmaar felnőttcsapatában, amikor a Sahtar Doneck elleni Konferencialiga-mérkőzésen csereként pályára lépve rögtön gólpasszt adott.

Kovácsra már Marco Rossi is felfigyelt, a fiatal támadó júniusban bemutatkozhatott a magyar válogatottban, Finnország és Kazahsztán ellen is csereként kapott lehetőséget. A szövetségi kapitány korábban többször hangsúlyozta, hogy szeretné megtalálni a magyar futball jövőbeli értékeit, és Kovács pontosan az a profil lehet, amelyből hiány mutatkozott az elmúlt években: egy fizikailag erős, magas, klasszikus befejező csatár, aki külföldi környezetben fejlődhet.