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Csütörtök este a Ferencváros 2–2-es döntetlent játszott a Groupama Arénában a holland Twente csapatával, így Borbély Balázs együttese 4–3-as összesítéssel búcsúztatta ellenfelét az Európa-liga második selejtezőköréből. A Fradi sikere azért is óriási, mert a zöld-fehérek úgy nyújtottak parádés teljesítményt, hogy közel egy órát emberhátrányban futballoztak a Twente ellen. A lefújás után Kubatov Gábor, a Fradi elnöke a közösségi oldalán közzétett videóban röviden, a tőle megszokott stílusban értékelte a mérkőzést.

A Fradi az első mérkőzésen aratott 2–1-es idegenbeli győzelem után remek előjelekkel várhatta a hazai visszavágót, amelyre Kubatov Gábor különleges cipővel készült. A zöld-fehér csapat remekül kezdte a mérkőzést, Toon Raemaekers tizenegyesével korán megszerezte a vezetést, ám Philippe Rommens kiállítása miatt a 35. percben emberhátrányba került.

Kubatov Gábor rendkívül boldog volt a lefújás után
Kubatov Gábor rendkívül boldog volt a lefújás után
Fotó: Tumbász Hédi

Kubatov Gábor büszkén értékelte a Fradi továbbjutását

A kiállítás ellenére a zöld-fehérek Lenny Joseph gyönyörű góljával növelni tudták előnyüket, így összesítésben már háromgólos előnyben voltak. A hajrára azonban a Fradi játékosai elfáradtak, így a Twente végül két fejes góllal egyenlíteni tudott. A Ferencváros ennek ellenére megőrizte egygólos összesített előnyét, így végül 4–3-as összesítéssel bejutott a következő körbe, ahol a lengyel Górnik Zabrzéval találkozik majd.

A találkozó után Kubatov Gábor, a Fradi elnöke a közösségi oldalán közzétett videót a következő mondattal indította:

„Végre egy könnyű meccs.”

 

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