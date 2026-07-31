A Fradi az első mérkőzésen aratott 2–1-es idegenbeli győzelem után remek előjelekkel várhatta a hazai visszavágót, amelyre Kubatov Gábor különleges cipővel készült. A zöld-fehér csapat remekül kezdte a mérkőzést, Toon Raemaekers tizenegyesével korán megszerezte a vezetést, ám Philippe Rommens kiállítása miatt a 35. percben emberhátrányba került.

Kubatov Gábor rendkívül boldog volt a lefújás után

Fotó: Tumbász Hédi

Kubatov Gábor büszkén értékelte a Fradi továbbjutását

A kiállítás ellenére a zöld-fehérek Lenny Joseph gyönyörű góljával növelni tudták előnyüket, így összesítésben már háromgólos előnyben voltak. A hajrára azonban a Fradi játékosai elfáradtak, így a Twente végül két fejes góllal egyenlíteni tudott. A Ferencváros ennek ellenére megőrizte egygólos összesített előnyét, így végül 4–3-as összesítéssel bejutott a következő körbe, ahol a lengyel Górnik Zabrzéval találkozik majd.

A találkozó után Kubatov Gábor, a Fradi elnöke a közösségi oldalán közzétett videót a következő mondattal indította:

„Végre egy könnyű meccs.”