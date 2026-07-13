A Ferencvárosi Torna Club elnöksége 2011. február 25-én választotta meg Kubatov Gábort a klub első számú vezetőjének. Vele együtt érkezett az egyesületéhez Nyíri Zoltán, aki mostanáig ügyvezető alelnökként irányította a napi operatív munkát.

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Nyíri Zoltán több mint egy évtizeden át meghatározó szerepet játszott a Fradi működésében. Operatív vezetőként a klub gazdasági, szervezeti és sportszakmai fejlesztéseit irányította, összehangolva a szakosztályok munkáját. Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke a közösségi oldalán tudatta, hogy Nyíri Zoltán ügyvezetői feladatit ő veszi át a jövőben.

Kubatov Gábor váratlan bejelentést tett

„Szeretném megköszönni Nyíri Zoltán barátomnak mindazt, amit az elmúlt években a Ferencvárosért tett. Azonban a mai naptól közös megegyezéssel én veszem át tőle a Ferencváros ügyvezetői feladatait” – írta a Facebook-oldalán a Ferencvárosi Torna Club elnöke.