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Távozik a Ferencváros ügyvezető alelnöke. Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke a közösségi oldalán tudatta, hogy távozik a klubtól Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök.

A Ferencvárosi Torna Club elnöksége 2011. február 25-én választotta meg Kubatov Gábort a klub első számú vezetőjének. Vele együtt érkezett az egyesületéhez Nyíri Zoltán, aki mostanáig ügyvezető alelnökként irányította a napi operatív munkát.

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke
Kubatov Gábor, a Fradi elnöke
Fotó: Csudai Sándor -  Origo

Nyíri Zoltán több mint egy évtizeden át meghatározó szerepet játszott a Fradi működésében. Operatív vezetőként a klub gazdasági, szervezeti és sportszakmai fejlesztéseit irányította, összehangolva a szakosztályok munkáját. Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke a közösségi oldalán tudatta, hogy Nyíri Zoltán ügyvezetői feladatit ő veszi át a jövőben.

Kubatov Gábor váratlan bejelentést tett

„Szeretném megköszönni Nyíri Zoltán barátomnak mindazt, amit az elmúlt években a Ferencvárosért tett. Azonban a mai naptól közös megegyezéssel én veszem át tőle a Ferencváros ügyvezetői feladatait” – írta a Facebook-oldalán a Ferencvárosi Torna Club elnöke. 

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