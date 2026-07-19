A 6–4-es végeredmény önmagában is különleges, de a számok alapján még emlékezetesebb volt a találkozó: a történelmi gólzápor mellett több rekord is megdőlt, Kylian Mbappéék pedig olyan futball-legendák mellé – vagy éppen elé – kerültek, mint Pelé, Kocsis Sándor, Geoff Hurst vagy Raymond Kopa.
Minden idők leggólgazdagabb vb-bronzmeccse
A tíz találat új rekordot jelent a világbajnoki bronzmérkőzések történetében. Az eddigi csúcsot az 1958-as Franciaország–NSZK helyosztó tartotta kilenc góllal (6–3), ezt szárnyalta túl az angolok és a franciák őrült összecsapása.
Ráadásul ez mindössze a hatodik olyan mérkőzés volt a világbajnokságok történetében, amelyen legalább tíz gól született. Az előző öt közül kettő magyar érdekeltségű volt: az 1954-es Magyarország–NSZK (8–3), illetve az 1982-es Magyarország–Salvador (10–1).
Bukayo Saka 60 éves angol bravúrt ismételt meg
A mérkőzés hőse Bukayo Saka volt, aki mesterhármast szerzett. Az Arsenal támadója első angol játékosként ért el három gólt világbajnoki kieséses mérkőzésen azóta, hogy Geoff Hurst az 1966-os döntőben triplázott Nyugat-Németország ellen.
Kylian Mbappé és Lionel Messi vb-góljai
Kylian Mbappé hiába maradt alul csapatával, két góljával történelmet írt. Első találatával utolérte Lionel Messit a világbajnokságok örökgóllövőlistáján, második góljával pedig 22 találattal egyedül állt az élre.
A francia klasszis ezzel egy másik különleges mérföldkövet is elért: tíz góllal zárta a tornát, így a világbajnokságok történetének mindössze negyedik játékosa lett, aki egyetlen vb-n legalább tíz gólt szerzett. Korábban erre csak Kocsis Sándor (11 gól, 1954), Just Fontaine (13 gól, 1958) és Gerd Müller (10 gól, 1970) volt képes.
Michael Olise Pelét is maga mögé utasította
Michael Olise két gólpasszt adott a bronzmérkőzésen, így hét assziszttal zárta a tornát, s ezzel felülmúlta Pelé 1970-es, hat gólpasszos teljesítményét. Az egy világbajnokságon kiosztott gólpasszok örökranglistáján már csak Fritz Walter (8, 1954) és Raymond Kopa (8, 1958) áll előtte.
Anglia történelmi bronzérme
A 6–4-es győzelem Anglia számára történelmi jelentőségű volt, ugyanis a válogatott fennállása során először végzett a harmadik helyen világbajnokságon. A szigetországiak eddig egyetlen vb-címük (1966) mellett legjobb esetben negyedikek voltak.
Méltatlan búcsú, kivételes mérleg
Didier Deschamps ugyan vereséggel búcsúzott a francia válogatott éléről, a mérlege így is egészen kivételes maradt. A franciák a vezetésével 27 világbajnoki mérkőzésből húszat megnyertek, ami 74 százalékos győzelmi arányt jelent. A legalább tíz vb-meccsen irányító szövetségi kapitányok közül ennél jobb mutatóval csak a brazil Tele Santana (10 mérkőzés, 8 győzelem) és az argentin Lionel Scaloni (14 mérkőzés, 11 győzelem) rendelkezik.