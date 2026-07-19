A 6–4-es végeredmény önmagában is különleges, de a számok alapján még emlékezetesebb volt a találkozó: a történelmi gólzápor mellett több rekord is megdőlt, Kylian Mbappéék pedig olyan futball-legendák mellé – vagy éppen elé – kerültek, mint Pelé, Kocsis Sándor, Geoff Hurst vagy Raymond Kopa.

Kylian Mbappé az angolok elleni duplájával a vb-k történetének legeredményesebb játékosa lett

Fotó: Roberto Schmidt/AFP

Minden idők leggólgazdagabb vb-bronzmeccse

A tíz találat új rekordot jelent a világbajnoki bronzmérkőzések történetében. Az eddigi csúcsot az 1958-as Franciaország–NSZK helyosztó tartotta kilenc góllal (6–3), ezt szárnyalta túl az angolok és a franciák őrült összecsapása.

Ráadásul ez mindössze a hatodik olyan mérkőzés volt a világbajnokságok történetében, amelyen legalább tíz gól született. Az előző öt közül kettő magyar érdekeltségű volt: az 1954-es Magyarország–NSZK (8–3), illetve az 1982-es Magyarország–Salvador (10–1).

Bukayo Saka 60 éves angol bravúrt ismételt meg

A mérkőzés hőse Bukayo Saka volt, aki mesterhármast szerzett. Az Arsenal támadója első angol játékosként ért el három gólt világbajnoki kieséses mérkőzésen azóta, hogy Geoff Hurst az 1966-os döntőben triplázott Nyugat-Németország ellen.

Kylian Mbappé és Lionel Messi vb-góljai

Kylian Mbappé hiába maradt alul csapatával, két góljával történelmet írt. Első találatával utolérte Lionel Messit a világbajnokságok örökgóllövőlistáján, második góljával pedig 22 találattal egyedül állt az élre.

A francia klasszis ezzel egy másik különleges mérföldkövet is elért: tíz góllal zárta a tornát, így a világbajnokságok történetének mindössze negyedik játékosa lett, aki egyetlen vb-n legalább tíz gólt szerzett. Korábban erre csak Kocsis Sándor (11 gól, 1954), Just Fontaine (13 gól, 1958) és Gerd Müller (10 gól, 1970) volt képes.

Michael Olise Pelét is maga mögé utasította

Michael Olise két gólpasszt adott a bronzmérkőzésen, így hét assziszttal zárta a tornát, s ezzel felülmúlta Pelé 1970-es, hat gólpasszos teljesítményét. Az egy világbajnokságon kiosztott gólpasszok örökranglistáján már csak Fritz Walter (8, 1954) és Raymond Kopa (8, 1958) áll előtte.