Noha Franciaország Kylian Mbappé vezérletével a szünet után visszakapaszkodott 4-3-ra a négygólos hátrányból, a gólgazdag végjátékból az angolok jöttek ki jobban, és végül megszerezték a bronzérmet. Az angoloknál a triplázó Bukayo Saka pályafutása egyik legjobb mérkőzését játszotta, de a lefújás után elismerte, hogy vegyes érzések kavarognak benne.

Kylian Mbappé nem tudta győzelemmel búcsúztatni Didier Deschamps-t

Fotó: Roberto Schmidt/AFP

„Nagyon boldog vagyok a mesterhármas miatt, ugyanakkor nehéz teljesen felszabadultan ünnepelni. Néhány nappal ezelőtt még mindannyian arról álmodoztunk, hogy világbajnoki döntőt játszunk, ezért még mindig ott van bennünk a csalódottság” – mondta Saka.

Az Arsenal szélsője szerint ugyanakkor fontos volt, hogy Anglia győzelemmel zárja a tornát.

Meg akartuk mutatni a karakterünket. Nem egyszerű egy elveszített elődöntő után újra felpörögni, de a csapat fantasztikusan reagált. Büszke vagyok mindenkire, mert győzelemmel fejeztük be a világbajnokságot.

Saka arról is beszélt, hogy különleges érzés volt három gólt szerezni egy világbajnoki mérkőzésen.

„Ez olyasmi, amiről gyerekként álmodik az ember. A csapattársaim nélkül természetesen nem sikerült volna, ezért ez a siker ugyanúgy az övék is.”

Kylian Mbappé nem ilyen búcsút szánt Deschamps-nak

A francia oldalon egészen más volt a hangulat. Kylian Mbappé két gólt szerzett, ezzel 22-re növelte vb-találatainak számát, amivel – visszaelőzve a 21 gólos Lionel Messit – új rekordot állított fel, ám ez aligha vigasztalta.

Teljesen megdöbbentünk. Anglia már az első félidőben olyan intenzitással futballozott, amire nem találtunk választ. Mire magunkhoz tértünk, már négygólos hátrányban voltunk.

– mondta a francia csapatkapitány, aki szerint a szünet után már azt a játékot mutatták, amelyet az első perctől kellett volna.

„A második félidőben megmutattuk a büszkeségünket és a karakterünket. Közel kerültünk a felzárkózáshoz, de ekkora előnyt nem lehet mindig ledolgozni egy ilyen erős ellenféllel szemben.”

Mbappé csalódottan beszélt arról is, hogy nem sikerült méltó búcsút biztosítani Didier Deschampsnak.

Szerettük volna győzelemmel lezárni ezt a korszakot miatta. Nagyon sokat köszönhetünk neki, ezért különösen fáj, hogy nem tudtuk megszerezni a bronzérmet az utolsó mérkőzésén.

A Real Madrid 27 éves támadója ugyanakkor gratulált az angoloknak, akik szerinte megérdemelten nyertek.