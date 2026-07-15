A legnagyobb vb-esélyesnek kikiáltott francia válogatott a spanyolok elleni elődöntőben gólképtelen maradt. A tornán már nyolc gólnál járó Kylian Mbappé sem tudott csodát tenni, a Real Madrid sztárja csak szenvedett a meccsen. A 27 éves klasszis a 2-0-s vereség után elsőként a Fox Sports csatornának nyilatkozott, csalódottságát és dühét pedig nem tudta véka alá rejteni.
Kylian Mbappé káromkodott a vb-kudarc után
Mbappé kendőzetlenül fogalmazott a spanyolok elleni elődöntőt követően. „Végülis, ha nyersz, te viszed el az összes dicsőséget.
De ha nem nyersz, akkor – már bocsánat – el kell viselned a sz.rt”
– üzente keményen a franciák legnagyobb sztárja, akinek nem túl irodalmi kifejezését azonnal ki kellett sípolni az adásban.
„Kapitányként nekem kell vállalnom az összes felelősséget, és ezzel nincs problémám. Be akartunk jutni a döntőbe, de nem sikerült” – fűzte hozzá Mbappé, aki a paraguayiak elleni nyolcaddöntő után is őszinte interjút adott.
Tudtuk, milyen mérkőzés vár ránk. Ha bele kell nyúlnunk a sz.rba, akkor bele fogunk nyúlni”
– mondta akkor a világklasszis támadó.
A francia válogatott a szombati bronzmérkőzéssel zárja a vb-t, a csapat ellenfele az Anglia-Argentína elődöntő vesztese lesz majd.
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