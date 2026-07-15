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A francia válogatott számára az elődöntőben ért véget a labdarúgó-világbajnokság. A góllövőlistát vezető Kylian Mbappé a spanyolok ellen nem volt eredményes, a vb-kiesés után pedig keményen nyilatkozott az amerikai Fox Sports csatornának.

A legnagyobb vb-esélyesnek kikiáltott francia válogatott a spanyolok elleni elődöntőben gólképtelen maradt. A tornán már nyolc gólnál járó Kylian Mbappé sem tudott csodát tenni, a Real Madrid sztárja csak szenvedett a meccsen. A 27 éves klasszis a 2-0-s vereség után elsőként a Fox Sports csatornának nyilatkozott, csalódottságát és dühét pedig nem tudta véka alá rejteni.

Kylian Mbappé nagyon csalódott volt a vb-kiesés után
Kylian Mbappé nagyon csalódott volt a vb-kiesés után
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Kylian Mbappé káromkodott a vb-kudarc után

Mbappé kendőzetlenül fogalmazott a spanyolok elleni elődöntőt követően. „Végülis, ha nyersz, te viszed el az összes dicsőséget. 

De ha nem nyersz, akkor – már bocsánat – el kell viselned a sz.rt” 

– üzente keményen a franciák legnagyobb sztárja, akinek nem túl irodalmi kifejezését azonnal ki kellett sípolni az adásban.

„Kapitányként nekem kell vállalnom az összes felelősséget, és ezzel nincs problémám. Be akartunk jutni a döntőbe, de nem sikerült” – fűzte hozzá Mbappé, aki a paraguayiak elleni nyolcaddöntő után is őszinte interjút adott.

Tudtuk, milyen mérkőzés vár ránk. Ha bele kell nyúlnunk a sz.rba, akkor bele fogunk nyúlni” 

– mondta akkor a világklasszis támadó.

A francia válogatott a szombati bronzmérkőzéssel zárja a vb-t, a csapat ellenfele az Anglia-Argentína elődöntő vesztese lesz majd.

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