A legnagyobb vb-esélyesnek kikiáltott francia válogatott a spanyolok elleni elődöntőben gólképtelen maradt. A tornán már nyolc gólnál járó Kylian Mbappé sem tudott csodát tenni, a Real Madrid sztárja csak szenvedett a meccsen. A 27 éves klasszis a 2-0-s vereség után elsőként a Fox Sports csatornának nyilatkozott, csalódottságát és dühét pedig nem tudta véka alá rejteni.

Kylian Mbappé nagyon csalódott volt a vb-kiesés után

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Kylian Mbappé káromkodott a vb-kudarc után

Mbappé kendőzetlenül fogalmazott a spanyolok elleni elődöntőt követően. „Végülis, ha nyersz, te viszed el az összes dicsőséget.

De ha nem nyersz, akkor – már bocsánat – el kell viselned a sz.rt”

– üzente keményen a franciák legnagyobb sztárja, akinek nem túl irodalmi kifejezését azonnal ki kellett sípolni az adásban.

Fox forced to bleep Kylian Mbappe interview after France’s World Cup semi-final defeat to Spainhttps://t.co/e7HMNiiyCV — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 15, 2026

„Kapitányként nekem kell vállalnom az összes felelősséget, és ezzel nincs problémám. Be akartunk jutni a döntőbe, de nem sikerült” – fűzte hozzá Mbappé, aki a paraguayiak elleni nyolcaddöntő után is őszinte interjút adott.

Tudtuk, milyen mérkőzés vár ránk. Ha bele kell nyúlnunk a sz.rba, akkor bele fogunk nyúlni”

– mondta akkor a világklasszis támadó.

A francia válogatott a szombati bronzmérkőzéssel zárja a vb-t, a csapat ellenfele az Anglia-Argentína elődöntő vesztese lesz majd.