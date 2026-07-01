Tovább menetel a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon a francia válogatott, amely kedden este magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott Svédország ellen. A mérkőzés egyik főszereplője Kylian Mbappé volt: a Real Madrid sztárja két gólt szerzett, első találata után pedig azonnal a gyászoló Didier Deschamps szövetségi kapitányhoz sietett, aki múlthét kedden veszítette el édesanyját.

Kylian Mbappé gólja után átölelte a gyászoló Didier Deschampsot Fotó: Wu Zhizhao / Visual China Group

Kylian Mbappé gólja után átölelte a gyászoló kapitányt

A szomorú hír után Deschamps hazautazott Franciaországba, ezért kihagyta a Norvégia elleni, 4–1-re megnyert csoportmérkőzést. Később azonban visszatért a vb helyszínére, és a Franciaország–Svédország harmincketted-döntőben már ismét ott ült a kispadon. Kylian Mbappé első gólja után azonnal odaszaladt a kapitányhoz, a nyakába ugrott, és hosszan ölelte. Sok szurkolót is meghatott a jelenet: többen azt írták az interneten, hogy könnyek szöktek a szemükbe, amikor látták, mennyire egységesen áll ki a francia válogatott a gyászoló edző mellett.

🚨 SURRÉALISTE !



Le sélectionneur Didier Deschamps s’est incliné devant Kylian Mbappé lors de son remplacement à la fin du match 😭



On a tellement la meilleure attaque du monde. pic.twitter.com/XFzKLrQfQC — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) June 30, 2026

A mérkőzés után Mbappé elmondta: az egész csapat Deschamps mellett áll, és az ilyen pillanatokban döbbennek rá igazán, hogy vannak dolgok, amelyek fontosabbak a futballnál.

Igazából az egész csapatnak ez volt az ötlete. Együtt vagyunk ebben a csapatban a szövetségi kapitánnyal. Sajnos, olyat kellett átélnie, amivel előbb-utóbb mindenkinek szembesülnie kell, és sokkal fontosabb, mint a labdarúgás. De tudnia kell, és tudja is, hogy az egész csapat mellette van, és soha nem lesz egyedül

- nyilatkozta a francia válogatott csapatkapitánya, aki szerint nehézkesen ment a kezdés, de hamar belejöttek a játékba.

"Ez nem csak rólam szól, hanem az egész csapatról. Az egész együttes remekül megvalósította, amit szerettünk volna. Egy új sorozat kezdődött ma, jól játszottunk. Az elején szerintem egy kicsit visszafogottabbak voltunk, de aztán belelendültünk. Voltak lehetőségek, amiket már korábban is kihasználhattunk volna, de ez része a focinak. Aztán amikor betaláltunk, onnantól már eldőlt a mérkőzés."