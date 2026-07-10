A tornán már nyolcgólos – s ezzel Lionel Messivel holtversenyben az élen álló – Kylian Mbappé a Marokkó elleni találkozón megszerezte pályafutása 20. világbajnoki gólját, ezzel tovább javította saját rekordját a francia játékosok örökrangsorában, és ismét egy találatnyira került Messi történelmi csúcsától. Emellett már 12 gólt szerzett világbajnoki egyenes kieséses mérkőzéseken, amire korábban még senki sem volt képes.

Kylian Mbappé továbbra is remekel a világbajnokságon

Fotó: Wiliam Volcov/AFP

Kylian Mbappé elképesztő számai

A 27 esztendős francia klasszisnak immár 20 gólja és 4 gólpassza van világbajnokságokon, ezzel Messi és Miroslav Klose után mindössze a harmadik játékos lett, aki elérte a húszas határt ebben a mutatóban, ráadásul ezt mindenkinél fiatalabban sikerült megtennie.

Mbappé 2022 után 2026-ban is eljutott legalább tíz kanadai pontig (gól+gólpassz) egy világbajnokságon. Amióta 1966 óta nyilvántartják a gólpasszokat, korábban egyetlen játékos sem volt képes arra, hogy két különböző vb-n is elérje ezt a teljesítményt.

A Real Madrid klasszisa azért nem zárt hibátlan meccset, mert az első félidőben nem tudott betalálni tizenegyesből, s ezzel megszakadt egy sorozata: korábban 15 egymást követő büntetőt értékesített a francia válogatottban, mielőtt a Marokkó elleni meccsen hibázott. A széria még a 2021-es Európa-bajnokság Svájc elleni nyolcaddöntőjében kezdődő emlékezetes tizenegyespárbaj óta tartott: akkor rontott utoljára tizenegyest a nemzeti csapatban.

Ehhez kapcsolódik, mindössze negyedszer fordult elő a világbajnokságok történetében, hogy egy játékos kihagyott egy tizenegyest, majd ugyanazon a találkozón gólt szerzett és gólpasszt is adott. Érdekesség, hogy erre három napon belül kétszer is sor került: Lionel Messi Egyiptom ellen, majd Mbappé Marokkó ellen tett így.

Mbappénak immár 11 kanadai pontja a mostani világbajnokságon, ez olyan teljesítmény, amire legutóbb 1970-ben volt példa: akkor Gerd Müller zárt tíz góllal és három gólpasszal.

A legendás brazil válogatottnál is jobbak a franciák?

A franciák sorozatban harmadszor jutottak világbajnoki elődöntőbe (2018, 2022, 2026), erre korábban a brazil (1994, 1998, 2002) és a német együttes (1982, 1986, 1990) volt képes. Ráadásul Németország 2002-től 2014-ig négyszer is játszott elődöntőt, egyelőre ez a rekord. Didier Deschamps együttese a kieséses szakaszban eddig egyetlen gólt sem kapott, Svédország, Paraguay, majd Marokkó ellen is hibátlan védekezést mutatott be.