Mint ismert, a francia válogatott 1–0-ra legyőzte Paraguayt, ezzel bejutott a 2026-os labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjébe. A győztes gólt Kylian Mbappé szerezte büntetőből, a találkozó azonban nem a futballról marad emlékezetes. A paraguayiak rendkívül keményen futballoztak, a 24 szabálytalanság több mint felét ők követték el, mégsem kaptak egyetlen sárga lapot sem. Ilgiz Tantashev játékvezető három figyelmeztetést osztott ki – mindet francia játékosoknak. Mbappé végig a paraguayiak célkeresztjében volt, de nem reagált a provokációkra. A mérkőzés után azonban kirobbant a botrány: Paraguay szenátora, Celeste Amarilla sértő kijelentéseket tett a francia csapatkapitányra, és Mbappé sem maradt adós a válasszal.

Rasszista támadások érték Kylian Mbappét a Paraguay-Franciaország vb-meccs után Fotó: NurPhoto

Rasszista támadások érték Kylian Mbappét

Paraguay szenátora, Celeste Amarilla hosszú tirádát írt az X-en, amelyben Mbappét „gyarmatosított kameruniként” és „írni sem tudó gazemberként” jellemezte. Hozzátette, hogy Paraguay játékosainak pofon kellett volna vágniuk a meccs után.

Ez a vadállat még írni sem tanult meg. Anyatej helyett kókuszdiót szopogatott, és a legműveltebb dolog, amit hallott, a csimpánzok voltak

– olvasható a képviselőnő bejegyzésében.

A minősíthetetlen, rasszista kijelentésekre Mbappé hétfő délután közösségi oldalán reagált.

Celeste Amarilla asszony! Ön egy megvetendő nő, aki nem méltó a tisztségére. Ön nem képviseli Paraguayt, azt az országot, amely a torna egész ideje alatt szenvedélyt és becsületet sugárzott. Az Ön felelőtlensége és gátlástalan rasszizmusa miatt a világ máris megfeledkezett arról a történelmi teljesítményről és erőfeszítésről, amelyet a paraguayi játékosok a világbajnokság során nyújtottak. Helyüket egy alkalmatlan hölgy vette át, aki a lehető legrosszabb képet festi országáról. Soha nem fogom hagyni, hogy az olyan emberek, mint Ön, szabadon terjesszék a gyűlöletet és a rasszizmust a világban

– írta Mbappé.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

A dél-amerikai válogatott 2010 után szerepelt ismét világbajnokságon. A legjobb 32 között búcsúztatta a négyszeres világbajnok németeket, ám a nyolcaddöntő jelentette számára a végállomást, így nem sikerült megismételnie eddigi legjobb vb-szereplését, amikor 2010-ben a legjobb nyolc közé jutott.