Mint ismert, a francia válogatott 1–0-ra legyőzte Paraguayt, ezzel bejutott a 2026-os labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjébe. A győztes gólt Kylian Mbappé szerezte büntetőből, a találkozó azonban nem a futballról marad emlékezetes. A paraguayiak rendkívül keményen futballoztak, a 24 szabálytalanság több mint felét ők követték el, mégsem kaptak egyetlen sárga lapot sem. Ilgiz Tantashev játékvezető három figyelmeztetést osztott ki – mindet francia játékosoknak. Mbappé végig a paraguayiak célkeresztjében volt, de nem reagált a provokációkra. A mérkőzés után azonban kirobbant a botrány: Paraguay szenátora, Celeste Amarilla sértő kijelentéseket tett a francia csapatkapitányra, és Mbappé sem maradt adós a válasszal.
Rasszista támadások érték Kylian Mbappét
Paraguay szenátora, Celeste Amarilla hosszú tirádát írt az X-en, amelyben Mbappét „gyarmatosított kameruniként” és „írni sem tudó gazemberként” jellemezte. Hozzátette, hogy Paraguay játékosainak pofon kellett volna vágniuk a meccs után.
Ez a vadállat még írni sem tanult meg. Anyatej helyett kókuszdiót szopogatott, és a legműveltebb dolog, amit hallott, a csimpánzok voltak
– olvasható a képviselőnő bejegyzésében.
A minősíthetetlen, rasszista kijelentésekre Mbappé hétfő délután közösségi oldalán reagált.
Celeste Amarilla asszony! Ön egy megvetendő nő, aki nem méltó a tisztségére. Ön nem képviseli Paraguayt, azt az országot, amely a torna egész ideje alatt szenvedélyt és becsületet sugárzott. Az Ön felelőtlensége és gátlástalan rasszizmusa miatt a világ máris megfeledkezett arról a történelmi teljesítményről és erőfeszítésről, amelyet a paraguayi játékosok a világbajnokság során nyújtottak. Helyüket egy alkalmatlan hölgy vette át, aki a lehető legrosszabb képet festi országáról. Soha nem fogom hagyni, hogy az olyan emberek, mint Ön, szabadon terjesszék a gyűlöletet és a rasszizmust a világban
– írta Mbappé.
A dél-amerikai válogatott 2010 után szerepelt ismét világbajnokságon. A legjobb 32 között búcsúztatta a négyszeres világbajnok németeket, ám a nyolcaddöntő jelentette számára a végállomást, így nem sikerült megismételnie eddigi legjobb vb-szereplését, amikor 2010-ben a legjobb nyolc közé jutott.
A francia válogatott a negyeddöntőben Marokkóval csap össze: a találkozót csütörtökön, közép-európai idő szerint 22 órától rendezik Bostonban.