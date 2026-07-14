A győzelmek okozta öröm és ünneplés mellett tragikus események okoztak szomorú pillanatokat a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. Két válogatott szövetségi kapitánya – Didier Deschamps (francia) és Sébastien Desabre (kongói) – is az egyik családtagját veszítette el a torna közben, egy labdarúgót, Jayden Adamst holtan találták meg napokkal azután, hogy a vb-n szerepelt. De több szurkolói ünneplés is tragédiába fulladt.

Tragédiák sora árnyékolja be a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot

Fotó: Northfoto/AFP

Tragédiák a 2026-os labdarúgó-világbajnokság alatt:

Holtan találták Jayden Adams dél-afrikai labdarúgót

Napokkal azután, hogy Dél-Afrika kiesett a világbajnokságról, holtan találták egy fokvárosi ingatlanban Jayden Adams labdarúgót. A 25 éves középpályás – azt követően, hogy klubjával, a Mamelodi Sundownsszal megnyerte az afrikai Bajnokok Ligáját – mindhárom csoportmérkőzésén játszott a tornán. Csapata négy ponttal jutott tovább a második helyen, de Adams tragikus hírt kapott otthonról: elhunyt a nagymamája. Ezért a legjobb 32 között már nem lépett pályára Kanada ellen.

A fokvárosi rendőrség vizsgálatot indított azok után, hogy szombaton egy 25 éves férfi holttestére bukkantak

– közölte a hatóság Jayden Adams halálának ügyében. További részleteket azonban nem közöltek a tragédiáról.

Öngyilkos lett Rob Dieperink játékvezető

38 éves korában elhunyt Rob Dieperink holland játékvezető, aki az utolsó pillanatban maradt le a világbajnokságról. A FIFA kivette őt a bírói keretből, és a helyére a francia Willy Delajod-t nevezte. Kiderült, Dieperink ellen egy fiatalkorú fiú szexuális zaklatásának gyanújával indult rendőrségi vizsgálat korábban. Az áprilisi Crystal Palace–Fiorentina Konferencialiga-negyeddöntő után letartóztatták, de a vádakat végül bizonyítékok hiányában ejtették. Holland sajtóhírek szerint a 38 éves bíró – aki videósként futott be nemzetközi karriert, rendszeres ült a VAR-szobában Bajnokok Ligája-meccseken – önkezével vetett véget az életének.

Meghalt a kongói szövetségi kapitány édesapja

A Kongói DK-Anglia mérkőzés után, a sajtótájékoztatón jelentette be a kongóiak sajtófőnöke, hogy Sébastien Desabre szövetségi kapitány édesapja elhunyt.

Szeretnénk tudatni veletek, hogy az edző elvesztette az édesapját. Részvétünket fejezzük ki

– mondta a sajtófőnök, akinek szavai láthatóan a francia szakembert is meglepték. Nem számított arra, hogy a tragédia a nyilvánosság előtt is téma lesz. Sébastien Desabre megköszönte a részvétnyilvánítást, majd befejezte a sajtótájékoztatót.