A győzelmek okozta öröm és ünneplés mellett tragikus események okoztak szomorú pillanatokat a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. Két válogatott szövetségi kapitánya – Didier Deschamps (francia) és Sébastien Desabre (kongói) – is az egyik családtagját veszítette el a torna közben, egy labdarúgót, Jayden Adamst holtan találták meg napokkal azután, hogy a vb-n szerepelt. De több szurkolói ünneplés is tragédiába fulladt.
Tragédiák a 2026-os labdarúgó-világbajnokság alatt:
Holtan találták Jayden Adams dél-afrikai labdarúgót
Napokkal azután, hogy Dél-Afrika kiesett a világbajnokságról, holtan találták egy fokvárosi ingatlanban Jayden Adams labdarúgót. A 25 éves középpályás – azt követően, hogy klubjával, a Mamelodi Sundownsszal megnyerte az afrikai Bajnokok Ligáját – mindhárom csoportmérkőzésén játszott a tornán. Csapata négy ponttal jutott tovább a második helyen, de Adams tragikus hírt kapott otthonról: elhunyt a nagymamája. Ezért a legjobb 32 között már nem lépett pályára Kanada ellen.
A fokvárosi rendőrség vizsgálatot indított azok után, hogy szombaton egy 25 éves férfi holttestére bukkantak
– közölte a hatóság Jayden Adams halálának ügyében. További részleteket azonban nem közöltek a tragédiáról.
Öngyilkos lett Rob Dieperink játékvezető
38 éves korában elhunyt Rob Dieperink holland játékvezető, aki az utolsó pillanatban maradt le a világbajnokságról. A FIFA kivette őt a bírói keretből, és a helyére a francia Willy Delajod-t nevezte. Kiderült, Dieperink ellen egy fiatalkorú fiú szexuális zaklatásának gyanújával indult rendőrségi vizsgálat korábban. Az áprilisi Crystal Palace–Fiorentina Konferencialiga-negyeddöntő után letartóztatták, de a vádakat végül bizonyítékok hiányában ejtették. Holland sajtóhírek szerint a 38 éves bíró – aki videósként futott be nemzetközi karriert, rendszeres ült a VAR-szobában Bajnokok Ligája-meccseken – önkezével vetett véget az életének.
Meghalt a kongói szövetségi kapitány édesapja
A Kongói DK-Anglia mérkőzés után, a sajtótájékoztatón jelentette be a kongóiak sajtófőnöke, hogy Sébastien Desabre szövetségi kapitány édesapja elhunyt.
Szeretnénk tudatni veletek, hogy az edző elvesztette az édesapját. Részvétünket fejezzük ki
– mondta a sajtófőnök, akinek szavai láthatóan a francia szakembert is meglepték. Nem számított arra, hogy a tragédia a nyilvánosság előtt is téma lesz. Sébastien Desabre megköszönte a részvétnyilvánítást, majd befejezte a sajtótájékoztatót.
Didier Deschamps elvesztette az édesanyját
A franciák szövetségi kapitánya, Didier Deschamps is tragikus hírt kapott otthonról a világbajnokság közben. Az 57 éves szakember elvesztette az édesanyját, emiatt hazautazott Amerikából, hogy találkozzon a családtagjaival, és végső búcsút vegyen. Deschamps ezért nem volt ott a kispadon a francia válogatott Norvégia elleni, csoportelsőségről döntő mérkőzésén – amit végül 4-1-re megnyertek.
Tragédiába fulladt a mexikói drukkerek ünneplése
Mexikóvárosban éjszakába nyúló ünneplés követte a hazai csapat Ecuador elleni 2-0-ás győzelmét a világbajnokságon. Az örömöt viszont gyász váltotta fel, amikor három szurkolót eszméletlenül találtak az utcákon, újraélesztésben részesítették őket, de megmenteni már egyiküket sem sikerült. A főváros egészségügyi titkára szerint egy 44 éves férfi, egy 48 illetve egy 19 éves nő halt meg fulladás következtében.
Kapcsolatban állunk a családtagjaikkal, hogy minden szükséges támogatást megadjunk nekik. Teljes szívemből a legmelegebb üdvözletemet és legmélyebb együttérzésemet küldöm a hozzátartozóknak. Megerősítjük felhívásunkat, hogy mindig felelősséggel, odafigyeléssel és empátiával ünnepeljenek
– fogalmazott az eset után Clara Brugada Molina, Mexikóváros kormányának vezetője.
Francia szurkolólányt gázoltak halálra
Franciaországban egy 17 éves szurkolólány vesztette életét balesetben. A fiatal drukker egy teherautó nyitott platóján ünnepelte, hogy hazája válogatottja elődöntőbe jutott Marokkó ellen, de eddig tisztázatlan okból elveszítette egyensúlyát, majd leesett a teherautóról, ami halálra gázolta. A tragédia Maubeuge város közelében történt, egy másik fiatalt – aki szemtanúja volt a balesetnek – sokkos állapotban szállítottak kórházba. A sofőrt a hatóságok őrizetbe vették.