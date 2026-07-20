Mint ismert, a spanyol válogatott hosszabbításban szerzett góllal 1–0-ra legyőzte Argentínát a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjében, így 2010 után ismét felért a sportág csúcsára. A címvédő dél-amerikai együttes ugyanakkor messze elmaradt a várakozásoktól. Argentína támadójátéka súlytalan volt, valódi gólhelyzetet szinte egyáltalán nem tudott kialakítani, és összességében nem mutatott olyan teljesítményt, amely méltó lett volna egy világbajnoki fináléhoz. A vereség és a kiábrándító játék után a nemzetközi sajtó sem bánt kesztyűs kézzel Lionel Messiékkel. Több lap is élesen bírálta az argentin válogatott produkcióját: akadt olyan vélemény, amely szerint az argentin győzelem a futball megcsúfolása lett volna, míg mások elsősorban a nyolcszoros aranylabdás Messi halvány, a mérkőzés egészében alig észrevehető teljesítményét emelték ki.

Lionel Messi halovány teljesítményt nyújtott a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjében Fotó: FIFA

Sok kritika éri Argentínát a labdarúgó-világbajnokság döntője után

Nagy-Britannia

Daily Mail: „Szívszorító pillanatok Lionel Messi számára: csapata elveszítette a trófeát."

„Szívszorító pillanatok Lionel Messi számára: csapata elveszítette a trófeát." The Sun: „ New York-i tündérmese. Ferran Torres hosszabbításban szerzett gólja összetöri Messi és társai szívét, miután Fernandez ostoba módon piros lapot kapott. Hála a futball isteneinek! Köszönjük, Ferran Torres és Spanyolország! Köszönjük, és jó éjszakát a Buenos Aires-i huligánoknak! Argentína végül megfizetett azért, amiért utcai verekedéssé próbált változtatni egy futballmérkőzést.”

„ New York-i tündérmese. Ferran Torres hosszabbításban szerzett gólja összetöri Messi és társai szívét, miután Fernandez ostoba módon piros lapot kapott. Hála a futball isteneinek! Köszönjük, Ferran Torres és Spanyolország! Köszönjük, és jó éjszakát a Buenos Aires-i huligánoknak! Argentína végül megfizetett azért, amiért utcai verekedéssé próbált változtatni egy futballmérkőzést.” The Guardian: „A domináns Spanyolország nyeri a világbajnokságot, miután egy hosszabbításban szerzett gól letaszítja a trónról a tíz emberre fogyatkozott argentin csapatot.”

„A domináns Spanyolország nyeri a világbajnokságot, miután egy hosszabbításban szerzett gól letaszítja a trónról a tíz emberre fogyatkozott argentin csapatot.” The Telegraph: „Spanyolország világbajnok: a futball diadala az argentinok bűntettei felett. Hosszabbításra volt szükség, de hála Istennek, a sport győzedelmeskedett! Spanyolország a világbajnok, és ezzel a futball is gazdagodott. Messi és Argentína semmit sem érdemelt, hiszen semmit sem értek el: ők lettek az első vb-döntősök, akik a rendes játékidőben egyetlen kapura lövést sem jegyeztek. Semmi más, csak szabálytalanság szabálytalanság hátán. Csúnya, lehangoló anti-futballvolt. És Argentína megkapta, amit érdemelt.”

Németország