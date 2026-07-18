Sajnálatos oka van annak, hogy a világbajnokság egyik mérkőzésén sem szurkolt személyesen a fiának Lamine Yamal édesapja. A spanyol labdarúgó-válogatott – Franciaországot legyőzve az elődöntőben – bejutott a torna vasárnapi fináléjába, ahol Argentína lesz az ellenfele, és a 19 éves labdarúgónak élőben szorít majd az édesanyja, a kisöccse, és a párja is. Csakúgy, mint eddig az összes vb-meccsen. Yamal apukája, Mounir Nasraoui viszont egészségügyi okok miatt nem utazott el Amerikába.

Lamine Yamalnak külön szurkolótábora van a világbajnokságon

Fotó: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Lamine Yamal szurkolói a foci-vb-n

Lamine Yamal eddig egy gólnál és egy gólpassznál jár a világbajnokságon. A 19 éves spanyol tehetség még a csoportkörben volt eredményes Szaúd-Arábia ellen, a Franciaország elleni elődöntőben pedig ő harcolta ki a büntetőt, amit Mikel Oyarzabal gólra váltott. Yamalnak minden meccsen saját szurkolótábora van, ugyanis édesanyja, Sheila Ebana, testvére, Keyne – aki igazi sztár lett a tornán –, párja, Inés García és a legközelebbi barátai is elutaztak Amerikába. Egyedül az édesapja, Mounir Nasraoui hiányzik.

Édesapja epilepsziával küzd

Spanyol sajtóértesülések szerint Lamine Yamal édesapja egészségügyi okok miatt maradt távol a tornától.

Egy családhoz közel álló forrás azt állítja, hogy a férfi epilepsziával küzd, és betegsége miatt a hosszú utazások nagyon nem ajánlottak számára.

Spanyolország pedig olyan messzi városokban is pályára lépett a világbajnokságon, mint Atlanta, Guadalajara, Dallas és Los Angeles. Sőt, a mérkőzésekkel járó izgalom és feszültség könnyen epilepsziás rohamot okozhatna.

A 19 éves labdarúgó édesapja, Mounir Nasraoui otthonról szurkol a fiának

Fotó: Xavi Urgeles

Mounir Nasraoui állítólag azt mondta, minden pénzt megadna azért, hogy jobban legyen. Akkor ugyanis élőben támogathatná a világbajnokságon fiát, így viszont otthonról kénytelen szurkolni Yamalnak, hogy az argentinok ellen végső győzelmet arassanak a tornán.