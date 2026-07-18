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Családtagjai, barátnője és barátai is személyesen szurkolnak a világbajnokságon a 19 éves spanyol labdarúgónak. Lamine Yamalnak egyedül az édesapja hiányzik a tornáról. Sajtóértesülések szerint a férfi egészségügyi okok miatt kényszerült arra, hogy otthonról támogassa a gyermekét.

Sajnálatos oka van annak, hogy a világbajnokság egyik mérkőzésén sem szurkolt személyesen a fiának Lamine Yamal édesapja. A spanyol labdarúgó-válogatott – Franciaországot legyőzve az elődöntőben – bejutott a torna vasárnapi fináléjába, ahol Argentína lesz az ellenfele, és a 19 éves labdarúgónak élőben szorít majd az édesanyja, a kisöccse, és a párja is. Csakúgy, mint eddig az összes vb-meccsen. Yamal apukája, Mounir Nasraoui viszont egészségügyi okok miatt nem utazott el Amerikába.

Lamine Yamal a spanyol válogatott tehetsége
Lamine Yamalnak külön szurkolótábora van a világbajnokságon
Fotó: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Lamine Yamal szurkolói a foci-vb-n

Lamine Yamal eddig egy gólnál és egy gólpassznál jár a világbajnokságon. A 19 éves spanyol tehetség még a csoportkörben volt eredményes Szaúd-Arábia ellen, a Franciaország elleni elődöntőben pedig ő harcolta ki a büntetőt, amit Mikel Oyarzabal gólra váltott. Yamalnak minden meccsen saját szurkolótábora van, ugyanis édesanyja, Sheila Ebana, testvére, Keyne – aki igazi sztár lett a tornán –, párja, Inés García és a legközelebbi barátai is elutaztak Amerikába. Egyedül az édesapja, Mounir Nasraoui hiányzik.

Édesapja epilepsziával küzd

Spanyol sajtóértesülések szerint Lamine Yamal édesapja egészségügyi okok miatt maradt távol a tornától. 

Egy családhoz közel álló forrás azt állítja, hogy a férfi epilepsziával küzd, és betegsége miatt a hosszú utazások nagyon nem ajánlottak számára.

Spanyolország pedig olyan messzi városokban is pályára lépett a világbajnokságon, mint Atlanta, Guadalajara, Dallas és Los Angeles. Sőt, a mérkőzésekkel járó izgalom és feszültség könnyen epilepsziás rohamot okozhatna.

February 17, 2025, Sabadell, Barcelona, Spain: Barcelona Spain 17.02.2025 Father of Lamine Yamal (FC Barcelona) looks during the La Liga EA Sports between FC Barcelona and Rayo Vallecano at Estadi Olimpic Lluis Companys on 17 February 2025 in Barcelona. (Credit Image: © Xavi Urgeles/ZUMA Press Wire)
A 19 éves labdarúgó édesapja, Mounir Nasraoui otthonról szurkol a fiának
Fotó: Xavi Urgeles

Mounir Nasraoui állítólag azt mondta, minden pénzt megadna azért, hogy jobban legyen. Akkor ugyanis élőben támogathatná a világbajnokságon fiát, így viszont otthonról kénytelen szurkolni Yamalnak, hogy az argentinok ellen végső győzelmet arassanak a tornán.

@origosport

Mindenki odavan Yamal 3 éves öccséért a foci-vb-n Imádnivaló módon örült Lamine Yamal 3 éves öccse Spanyolország osztrákok elleni góljának. #hungary #magyar #neked #nekedbe #nekedbelegyen #foryoupage #foryou #origo #origosport #spanyolorszag #vb #lamineyamal #2026focivb

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