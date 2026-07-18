Argentína-Spanyolország mérkőzéssel zárul a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, a két csapat korábban még soha nem találkozott a döntőben. Számos érdekesség köthető a fináléhoz, de a legizgalmasabb az a 2007-es fotó, amelyen Lamine Yamal és Lionel Messi látható. Előbbi alig öt hónapos volt, utóbbi 20 évesen vállalta a fényképezést.

Lamine Yamal és Lionel Messi a vb-döntőben találkozik Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Lamine Yamal és Lionel Messi fotójának története

Az FC Barcelona Alapítvány és az UNICEF (Egyesült Nemzetek Szervezetének Gyermekalapja) minden évben kiadott egy közös naptárat a rászoruló gyermekek támogatására. A 2008-ashoz a katalóniai Mataro városában (ahol Yamalék laktak) tombolát hirdettek a helyi családok között. A fődíj az volt, hogy a nyertes kisbaba szerepelhetett a naptár egyik oldalán az ⁠FC Barcelona egyik felnőtt játékosával, és végül Lamine Yamal szülei megnyerték a sorsolást. Semmilyen előre megfontolt kiválasztás vagy „tehetségkutatás” nem történt. A szervezők teljesen véletlenszerűen osztották be, hogy melyik család melyik futballistával fotózkodik. A sors fintoraként az akkor 20 éves Lionel Messit osztották be a kis Lamine Yamal mellé.

🚨TRENDING: In 2007, Leo Messi held a baby for a photo shoot. That baby was Lamine Yamal!



19 years later, they are set to face each other in the 2026 World Cup final! pic.twitter.com/6HtFI0PTWB — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 15, 2026

A ⁠Camp Nou öltözőjében készült fotókon látható kék műanyag kád és a fürdetés koncepciója a fotós, Joan Monfort ötlete volt. A fényképész szerint a fiatal Messi rendkívül szégyenlős volt, és eleinte azt sem tudta, hogyan fogja meg a csecsemőt, de Yamal édesanyja segített feloldani a hangulatot. A kép hosszú évekre feledésbe merült, és csak azután vált szenzációvá, hogy Yamal édesapja megosztotta a közösségi médiában.

Lamine Yamal és Lionel Messi a döntőben találkoznak

Vasárnap a két játékos végre újra találkozik – életükben először futballpályán – az Argentína-Spanyolország döntőben. Messi ma már 39, Yamal pedig 19 éves, és az első találkozásuk óta az ifjú spanyolt tartják az argentin sztár igazi utódjának Barcelonában.

„Őszintén szólva, az a közös fotónk őrületes. Ilyen az élet, nem igaz? Mert most itt állunk egymással szemben a világbajnokságon” – mondta pénteken New Yorkban Messi, akit a The Athletic idézett. - Lamine hatalmas tehetség, akit figyelemmel kísérek, mert egy olyan klubban játszik, amelyet imádok. Mindig a legjobbat kívánom neki, és 19 évesen már a világ egyik legkiemelkedőbb játékosának számít, és még előtte áll az egész karrierje. Nagy lehetősége van arra, hogy történelmi eredményt érjen el a vb-n, amit mi minden erőnkkel megpróbálunk megakadályozni."

Az Argentína-Spanyolország vb-döntőt vasárnap 21 órakor játsszák.