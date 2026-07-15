A spanyol válogatott magabiztos, 2–0-s győzelmet aratott Franciaország felett, ezzel elsőként biztosította helyét a 2026-os foci-vb döntőjében. A találkozón kezdőként kapott lehetőséget a hispánok 19 éves csillaga, Lamine Yamal, aki végig érett és magabiztos teljesítményt nyújtott. A fiatal sztárnak a lelátóról is érkezett a támogatás: barátnője, Inés García végig szenvedélyesen buzdította kedvesét, és együtt ünnepelte a spanyolok sikerét. A lefújást követően egy meghitt pillanat is emlékezetessé tette az estét, amikor Inés egy csókkal gratulált Yamalnak a döntőbe jutáshoz.

Lamine Yamal végigjátszott a Franciaország-Spanyolország első vb-elődöntőt Fotó: AFP

Lamine Yamal barátnője őrülten szurkolt a lelátón

A 21 éves spanyol modell már a Franciaország–Spanyolország világbajnoki elődöntő előtt egyértelművé tette, kinek szurkol. Instagram-sztorijában egy olyan fotót osztott meg, amelyen spanyol válogatott mezben pózol, ráadásul a 19-es számmal ellátott szerelésben ami Lamine Yamal mezszáma a nemzeti csapatban. A mérkőzés alatt a stadionból is jelentkezett, ahol egy barátnőjével közösen buzdította a spanyol válogatottat. A lefújás után kitörő örömmel ünnepelte a továbbjutást, láthatóan teljesen átadva magát a pillanatnak.

Néhány órával később újabb bejegyzéssel jelentkezett az Instagramon. A felvételeken az látható, ahogy Lamine Yamal felmegy a lelátóra, majd egy meghitt csókkal mond köszönetet kedvesének az egész mérkőzésen át tartó lelkes biztatásért.