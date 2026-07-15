Két símaszkos tolvaj akart betörni Lamine Yamal otthonába, miután a 19 éves labdarúgó a spanyol válogatottal bejutott a világbajnokság döntőjébe. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Luis de la Fuente szövetségi kapitány csapata 2-0-ás győzelmet aratott Franciaország felett a torna kedd esti elődöntőjében. Yamal öröme óriási volt, pár órával később viszont egy rablási kísérlet történt az otthonában.
Tolvajok Lamine Yamal otthonánál
Egy biztonsági őr a kamerák segítségével vette észre a két símaszkos tolvajt, ahogy a Lamine Yamal otthonát körülölelő kerítés falán próbálnak átmászni. A spanyol La Vanguardia beszámolója szerint a rablási kísérlet szerdán hajnali 4 óra körül történt. A biztonsági szolgálat azonnal értesítette a hatóságokat, de tolvajok elmenekültek a helyszínről, amikor rájöttek, hogy lebuktak. A helyszínre érkező rendőrök nyomozást indítottak az ügyben.
Nem aggódunk, mert ez egy nagyon biztonságos ház, és lehetetlen betörni
– nyilatkozta Lamine Yamal nagybátyja.
Sorozatos betörések a környéken
Lamine Yamal háza jól ismert, mivel egykor Gerard Piqué és Shakira közös otthona volt, amikor a pár még együtt élt Barcelonában.
A környéken egyébként két másik betörés történt szerdán kora reggel, az viszont még nem tisztázott, hogy az elkövetők ugyanazok voltak-e, mint akik a spanyol labdarúgó értékeit akarták eltulajdonítani.