Két símaszkos tolvaj akart betörni Lamine Yamal otthonába, miután a 19 éves labdarúgó a spanyol válogatottal bejutott a világbajnokság döntőjébe. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Luis de la Fuente szövetségi kapitány csapata 2-0-ás győzelmet aratott Franciaország felett a torna kedd esti elődöntőjében. Yamal öröme óriási volt, pár órával később viszont egy rablási kísérlet történt az otthonában.

Ki akarták fosztani Lamine Yamal házát, miután a spanyol labdarúgó bejutott a világbajnokság döntőjébe

Fotó: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Tolvajok Lamine Yamal otthonánál

Egy biztonsági őr a kamerák segítségével vette észre a két símaszkos tolvajt, ahogy a Lamine Yamal otthonát körülölelő kerítés falán próbálnak átmászni. A spanyol La Vanguardia beszámolója szerint a rablási kísérlet szerdán hajnali 4 óra körül történt. A biztonsági szolgálat azonnal értesítette a hatóságokat, de tolvajok elmenekültek a helyszínről, amikor rájöttek, hogy lebuktak. A helyszínre érkező rendőrök nyomozást indítottak az ügyben.

Nem aggódunk, mert ez egy nagyon biztonságos ház, és lehetetlen betörni

– nyilatkozta Lamine Yamal nagybátyja.

Sorozatos betörések a környéken

Lamine Yamal háza jól ismert, mivel egykor Gerard Piqué és Shakira közös otthona volt, amikor a pár még együtt élt Barcelonában.