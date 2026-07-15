A spanyolok Lucas Digne felelőtlen szabálytalansága után szereztek vezetést, a franciák balhátvédje 11-est érően rúgta fel Lamine Yamalt, a büntetőt pedig Mikel Oyarzabal váltotta gólra. A második félidőben Pedro Porro gyönyörű támadás után növelte az előnyt, de a sztárok nem csak a látványos megoldások, hanem a kemény belépők terén is az élen jártak.

Lamine Yamal nem kímélte Kylian Mbappét

Fotó: LARS BARON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lamine Yamal nem finomkodott Kylian Mbappéval

Több kemény szabálytalanságot is hozott az elődöntő, melyek közül kiemelkedik a Barcelona 19 éves sztárjának megmozdulása. Yamal az ősi rivális Real Madrid csatárát, Mbappét rúgta fel hátulról a 76. percben, ám mindezért még csak sárga lapot sem kapott. A franciák szövetségi kapitánya, Didier Deshamps őrjöngött és kiabált a negyedik számú játékvezetővel, de ezzel nem tudta elérni a célját.

Yamal with a disgusting tackle on mbappe and he somehow gets away without getting a card 😤 pic.twitter.com/Zd4LVCaJ6V — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) July 14, 2026

A hajrában Mbappét sem kellett félteni, a franciák sztárcsatára az idővel sáfárkodni igyekvő Unai Simón kapusnak vágott oda egyet

nem túl sportszerűen. Súlyos sérülést ezzel nem okozott ellenfelének, de szabálytalanságáért sárgát kapott a bírótól.

A spanyol válogatott magabiztosan győzte le a tornán addig menetelő francia csapatot, a vb-döntőben pedig az Anglia-Argentína párharc továbbjutója lesz majd az ellenfele.