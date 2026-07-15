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Foci-vb 2026

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A labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében a spanyolok megállították a franciákat. Luis de la Fuente együttese magabiztos játékkal nyert 2-0-ra, de nem csak szép jeleneteket láthattak a szurkolók, ugyanis Lamine Yamal és Kylian Mbappé sem fogta vissza magát a foci-vb csúcsrangadóján.

A spanyolok Lucas Digne felelőtlen szabálytalansága után szereztek vezetést, a franciák balhátvédje 11-est érően rúgta fel Lamine Yamalt, a büntetőt pedig Mikel Oyarzabal váltotta gólra. A második félidőben Pedro Porro gyönyörű támadás után növelte az előnyt, de a sztárok nem csak a látványos megoldások, hanem a kemény belépők terén is az élen jártak.

Lamine Yamal nem kímélte Kylian Mbappét
Lamine Yamal nem kímélte Kylian Mbappét
Fotó: LARS BARON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lamine Yamal nem finomkodott Kylian Mbappéval

Több kemény szabálytalanságot is hozott az elődöntő, melyek közül kiemelkedik a Barcelona 19 éves sztárjának megmozdulása. Yamal az ősi rivális Real Madrid csatárát, Mbappét rúgta fel hátulról a 76. percben, ám mindezért még csak sárga lapot sem kapott. A franciák szövetségi kapitánya, Didier Deshamps őrjöngött és kiabált a negyedik számú játékvezetővel, de ezzel nem tudta elérni a célját.

A hajrában Mbappét sem kellett félteni, a franciák sztárcsatára az idővel sáfárkodni igyekvő Unai Simón kapusnak vágott oda egyet 

nem túl sportszerűen. Súlyos sérülést ezzel nem okozott ellenfelének, de szabálytalanságáért sárgát kapott a bírótól.

Kylian Mbappe's yellow card challenge on Unai Simon
by u/notaghostofreddit in soccer

A spanyol válogatott magabiztosan győzte le a tornán addig menetelő francia csapatot, a vb-döntőben pedig az Anglia-Argentína párharc továbbjutója lesz majd az ellenfele.

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