Vírusként terjed a videó az interneten Lamine Yamal öccséről a csütörtök esti Spanyolország-Ausztria világbajnoki mérkőzés után. A 3 éves Keyne önkívületi állapotban ünnepelte meg, hogy testvérének csapata bejutott a torna nyolcaddöntőjébe. A foci-vb közönsége teljesen odáig van a kisfiúért.

Lamine Yamal öccse, a 3 éves Keyne nagyon népszerű a közösségi médiában

Fotó: David Ramos / Getty Images Europe

Spanyolország magabiztos sikert aratott Ausztria ellen Los Angelesben, Mikel Oyarzabal duplázott, két találata között pedig Pedro Porro is a kapuba talált – megszerezve ezzel karrierje első válogatottban lőtt gólját. A 18 éves Lamine Yamal ezúttal nem szerzett gólt és gólpasszt sem adott, de így is a mezőny egyik legjobbja volt. A szurkolók figyelmét azonban most sokkal inkább az öccse keltette fel.

A hároméves Keyne ugyanis a lelátóról szurkolta végig a mérkőzést, az pedig, amit a harmadik spanyol gól után csinált, egyszerűen imádnivaló. Lamine Yamal már nem volt a pályán – a 85. percben lecserélték –, amikor a testvére önkívületi állapotban ünnepelte meg a mindent eldöntő harmadik találatot a Los Angeles-i stadion nézőterén. Keyne ünneplését ráadásul egy kamera is megörökítette, a felvétel pedig vírusként terjed az interneten. A szurkolók odáig vannak érte.

Vamos!

– kiáltotta torkaszakadtából a 3 éves kisfiú, ami magyarul annyit tesz: Gyerünk!

A kommentelők úgy fogalmaztak, ez a legspanyolosabb "vamos" felkiáltás, amit valaha láttak és hallottak.

Imádom, mennyire beleéli magát a kisember

– fogalmazott egy másik hozzászóló.

Lamine Yamal öccse

Lamine Yamal testvére egyébként is nagyon népszerű a közösségi médiában. A Barcelona 18 éves spanyol válogatott labdarúgója rendszeresen oszt meg közös videókat Keynével, amelyek rendszeresen magukkal ragadják a szurkolókat. Főleg, amikor a 3 éves kisfiú pelenkában táncra perdül – márpedig ez egyáltalán nem ritka pillanat.