Lamine Yamal kisöccsét, Keynét már korábban is megismerhette a futballvilág, hiszen a torna során többször feltűnt a lelátón. Különösen emlékezetes maradt az Ausztria elleni mérkőzés, amikor a kamerák megörökítették, ahogy grimaszolva, teljesen beleélve magát a történésekbe szurkolt. A felvétel pillanatok alatt bejárta az internetet, és futótűzként terjedt a közösségi médiában. Nem volt tehát meglepetés, hogy a Spanyolország–Argentína világbajnoki döntőn (0-1) is a helyszínen szurkolt bátyjának. A lefújás után azonban ismét ő került a figyelem középpontjába: önfeledten rohangált a pályán, bohóckodott, és pillanatok alatt ellopta a show-t, miközben a kamerák szinte folyamatosan követték minden mozdulatát.

Lamine Yamal öccse ellopta a reflektorfényt a vb-döntő után Fotó: FIFA

Lamine Yamal öccse ellopta a reflektorfényt a vb-döntő után

Lamine Yamal hároméves öccse, Keyne egyébként sem ismeretlen a közösségi média világában. A Barcelona mindössze 18 éves sztárja rendszeresen oszt meg közös videókat kisöccsével, amelyek rendre hatalmas sikert aratnak a szurkolók körében. Különösen népszerűek azok a felvételek, amelyeken Keyne önfeledten, pelenkában táncol – ilyen jelenetekből pedig nincs hiány.

A világbajnoki döntő lefújása után pedig nem fogta vissza magát. Berohant a pályára, egyenesen a kapu felé vette az irányt, majd bátyja sikerének örömére egy darabot emlékbe is magával vitt a kapuhálóból. Közben egy rendőrrel barátkozott, aki még a sapkáját is a kisfiú fejére tette, ezt követően pedig sorra lepacsizott a spanyol válogatott játékosaival. Természetesen Lamine Yamallal sem maradt el a megható pillanat: a testvérek megölelték egymást, közös fotók készültek, végül pedig Keyne kézbe vehette a világbajnoki trófeát. A hatalmas serleget többször is megölelte – ami különösen aranyos látványt nyújtott, hiszen a kupa szinte akkora volt, mint maga a hároméves kisfiú.

Lamine Yamal's little brother Keyne stole the show after the World Cup final 😅 pic.twitter.com/ciXWAvAw5x — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 20, 2026

Így ünnepelt Lamine Yamal testvére, Keyne a vb-döntő megnyerése után: