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Péntek este a labdarúgó-világbajnokság második negyeddöntőjében az Európa-bajnok spanyol válogatott Belgiummal csap össze Inglewoodban. A találkozó előtt Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya beszélt Lamine Yamal teljesítményéről, az esélyesség terhéről, valamint elmondta, hogy a világbajnokságon eddig csak epizódszerepet kapó Nico Williams is készen áll a bevetésre.

A spanyol válogatott a Zöld-foki Köztársaság elleni gólnélküli döntetlennel kezdte a világbajnokságot, ami ugyan bombameglepetés volt, ezt követően azonban Lamine Yamalék minden mérkőzésüket megnyerték, ráadásul a tornán még gólt sem kaptak.

Lamine Yamal of Spain after winning the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Portugal and Spain at Dallas Stadium in Dallas, United States, on July 6, 2026. (Photo by Ayman Aref/NurPhoto) (Photo by Ayman Aref / NurPhoto via AFP)
A spanyolok szárnyalnak, de Lamine Yamal egyelőre nem villog a világbajnokságon
Fotó:  Ayman Aref/NurPhoto via AFP

A péntek esti összecsapásnak a spanyol válogatott a toronymagas esélyese, már csak azért is, mert Amadou Onana, a belga csapat klasszis középpályása elülső keresztszalag-szakadást szenvedett az Egyesült Államok ellen 4–1-re megnyert nyolcaddöntőben.

Lamine Yamalék a negyeddöntő esélyesei?

A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya beszélt a várható összeállításról, az esélyesség terhéről, valamint megerősítette, hogy Nico Williams is felépült, így az Athletic Bilbao támadója akár csatlakozhat is Lamine Yamal mellé a támadósorban.

A spanyol szövetségi kapitányt a belgák elleni negyeddöntő helyett azonnal a franciák elleni esetleges elődöntőről kérdezték.

A fejünkben most kizárólag a Belgium elleni mérkőzés él. Szurkolóként lehet beszélni a folytatásról, de profi futballistaként és szakemberként nem. Már a negyeddöntőig eljutni sem egyszerű feladat, itt senki nem kap ajándékba semmit. Minden eredmény mögött rengeteg munka áll: fontos, hogy a játékosok egészségesek legyenek, és hogy 26 kiváló futballista közül kelljen választani. Természetesen gondolunk a jövőre, de most a jelen a legfontosabb” 

– idézi a Marca De la Fuentét, aki ezt követően az esélyesség terhéről is ejtett néhány szót.

INGLEWOOD, CALIFORNIA - JULY 09: Luis de la Fuente, Head Coach of Spain, attends a press conference ahead of the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match at Los Angeles Stadium on July 09, 2026 in Inglewood, California. Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Luis de la Fuente magabiztosan várja a péntek esti mérkőzést
Fotó: Florencia Tan Jun/Getty Images via AFP

„Nem okoz gondot elismerni, ha valakit favoritnak tartanak, de az ilyen mérkőzéseken valójában nincsenek esélyesek. Ha Belgium szerint mi vagyunk a favoritok, az nem helyez ránk extra nyomást. Én is hús-vér ember vagyok, természetesen ideges leszek időnként. Ugyanakkor nagy önbizalmat ad, hogy azt, ami rajtunk múlik, teljes mértékben kézben tartjuk. Ami kívül esik az irányításunkon, azon nem érdemes aggódni” – folytatta a spanyol kapitány, aki szót ejtett a korábban sérülés miatt hiányzó Víctor Muñoz és Nico Williams állapotáról is.

Mindig csak a következő mérkőzésre koncentrálunk, most Belgium jelenti a jelent és a jövőt. Minden játékos kiváló állapotban van. Mindig azt mérlegeljük, hogy ki mikor tud a legtöbbet hozzátenni a csapat teljesítményéhez – akár kezdőként, akár csereként” –

 mondta De la Fuente, aki a világbajnokságon még egy mérkőzésen sem tudta pályára küldeni kezdőként a combhajlító-sérüléssel bajlódó Nico Williamst.

Mikor fog villogni Lamine Yamal a világbajnokságon?

A spanyol válogatott öt mérkőzésen kilenc gólt szerzett, és még egyet sem kapott a világbajnokságon.

„Rendkívül stabilak voltunk védekezésben, miközben mi próbálkozunk a legtöbb kapura lövéssel a tornán. Ha egy csapat ennyit támad, ugyanakkor alig enged lehetőséget az ellenfélnek, az azt mutatja, hogy szervezett, fegyelmezett és komoly együttes” – vélekedett a kapitány, aki külön kitért Lamine Yamalra is.

ATLANTA, GEORGIA - JUNE 21: Lamine Yamal #19 of Spain celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Saudi Arabia at Atlanta Stadium on June 21, 2026 in Atlanta, Georgia. Buda Mendes/Getty Images/AFP (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A kapitány szerint Lamine Yamal hamarosan megcsillantja klasszisát
Fotó: Buda Mendes/Getty Images via AFP

A Barcelona 18 éves klasszisát sokan már most a világ legjobb futballistái között emlegetik, teljesítménye azonban még messze van attól a szinttől, amelyet a torna legnagyobb sztárjai nyújtanak. Lamine Yamalnak öt mérkőzésen egyelőre csak egy gólja van – azt is a Szaúd-Arábia elleni csoportmérkőzésen szerezte.

A legjobb teljesítménye még előttünk van, még nem ragyogott úgy, ahogy várjuk tőle. A portugálok ellen rengeteget dolgozott védekezésben, a mérkőzés végére teljesen elfáradt, ezért le kellett cserélni. A teljesítménye nagy érettségről tett tanúbizonyságot, és várjuk, hogy támadásban is kibontakozzon” 

– tette hozzá Luis de la Fuente, akinek csapata az inglewoodi SoFi Stadionban játszik majd a belga válogatott ellen péntek este kilenc órától.

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