A spanyol válogatott a Zöld-foki Köztársaság elleni gólnélküli döntetlennel kezdte a világbajnokságot, ami ugyan bombameglepetés volt, ezt követően azonban Lamine Yamalék minden mérkőzésüket megnyerték, ráadásul a tornán még gólt sem kaptak.

A spanyolok szárnyalnak, de Lamine Yamal egyelőre nem villog a világbajnokságon

Fotó: Ayman Aref/NurPhoto via AFP

A péntek esti összecsapásnak a spanyol válogatott a toronymagas esélyese, már csak azért is, mert Amadou Onana, a belga csapat klasszis középpályása elülső keresztszalag-szakadást szenvedett az Egyesült Államok ellen 4–1-re megnyert nyolcaddöntőben.

Lamine Yamalék a negyeddöntő esélyesei?

A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya beszélt a várható összeállításról, az esélyesség terhéről, valamint megerősítette, hogy Nico Williams is felépült, így az Athletic Bilbao támadója akár csatlakozhat is Lamine Yamal mellé a támadósorban.

A spanyol szövetségi kapitányt a belgák elleni negyeddöntő helyett azonnal a franciák elleni esetleges elődöntőről kérdezték.

A fejünkben most kizárólag a Belgium elleni mérkőzés él. Szurkolóként lehet beszélni a folytatásról, de profi futballistaként és szakemberként nem. Már a negyeddöntőig eljutni sem egyszerű feladat, itt senki nem kap ajándékba semmit. Minden eredmény mögött rengeteg munka áll: fontos, hogy a játékosok egészségesek legyenek, és hogy 26 kiváló futballista közül kelljen választani. Természetesen gondolunk a jövőre, de most a jelen a legfontosabb”

– idézi a Marca De la Fuentét, aki ezt követően az esélyesség terhéről is ejtett néhány szót.

Luis de la Fuente magabiztosan várja a péntek esti mérkőzést

Fotó: Florencia Tan Jun/Getty Images via AFP

„Nem okoz gondot elismerni, ha valakit favoritnak tartanak, de az ilyen mérkőzéseken valójában nincsenek esélyesek. Ha Belgium szerint mi vagyunk a favoritok, az nem helyez ránk extra nyomást. Én is hús-vér ember vagyok, természetesen ideges leszek időnként. Ugyanakkor nagy önbizalmat ad, hogy azt, ami rajtunk múlik, teljes mértékben kézben tartjuk. Ami kívül esik az irányításunkon, azon nem érdemes aggódni” – folytatta a spanyol kapitány, aki szót ejtett a korábban sérülés miatt hiányzó Víctor Muñoz és Nico Williams állapotáról is.

Mindig csak a következő mérkőzésre koncentrálunk, most Belgium jelenti a jelent és a jövőt. Minden játékos kiváló állapotban van. Mindig azt mérlegeljük, hogy ki mikor tud a legtöbbet hozzátenni a csapat teljesítményéhez – akár kezdőként, akár csereként” –

mondta De la Fuente, aki a világbajnokságon még egy mérkőzésen sem tudta pályára küldeni kezdőként a combhajlító-sérüléssel bajlódó Nico Williamst.