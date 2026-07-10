A spanyol válogatott a Zöld-foki Köztársaság elleni gólnélküli döntetlennel kezdte a világbajnokságot, ami ugyan bombameglepetés volt, ezt követően azonban Lamine Yamalék minden mérkőzésüket megnyerték, ráadásul a tornán még gólt sem kaptak.
A péntek esti összecsapásnak a spanyol válogatott a toronymagas esélyese, már csak azért is, mert Amadou Onana, a belga csapat klasszis középpályása elülső keresztszalag-szakadást szenvedett az Egyesült Államok ellen 4–1-re megnyert nyolcaddöntőben.
Lamine Yamalék a negyeddöntő esélyesei?
A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya beszélt a várható összeállításról, az esélyesség terhéről, valamint megerősítette, hogy Nico Williams is felépült, így az Athletic Bilbao támadója akár csatlakozhat is Lamine Yamal mellé a támadósorban.
A spanyol szövetségi kapitányt a belgák elleni negyeddöntő helyett azonnal a franciák elleni esetleges elődöntőről kérdezték.
A fejünkben most kizárólag a Belgium elleni mérkőzés él. Szurkolóként lehet beszélni a folytatásról, de profi futballistaként és szakemberként nem. Már a negyeddöntőig eljutni sem egyszerű feladat, itt senki nem kap ajándékba semmit. Minden eredmény mögött rengeteg munka áll: fontos, hogy a játékosok egészségesek legyenek, és hogy 26 kiváló futballista közül kelljen választani. Természetesen gondolunk a jövőre, de most a jelen a legfontosabb”
– idézi a Marca De la Fuentét, aki ezt követően az esélyesség terhéről is ejtett néhány szót.
„Nem okoz gondot elismerni, ha valakit favoritnak tartanak, de az ilyen mérkőzéseken valójában nincsenek esélyesek. Ha Belgium szerint mi vagyunk a favoritok, az nem helyez ránk extra nyomást. Én is hús-vér ember vagyok, természetesen ideges leszek időnként. Ugyanakkor nagy önbizalmat ad, hogy azt, ami rajtunk múlik, teljes mértékben kézben tartjuk. Ami kívül esik az irányításunkon, azon nem érdemes aggódni” – folytatta a spanyol kapitány, aki szót ejtett a korábban sérülés miatt hiányzó Víctor Muñoz és Nico Williams állapotáról is.
Mindig csak a következő mérkőzésre koncentrálunk, most Belgium jelenti a jelent és a jövőt. Minden játékos kiváló állapotban van. Mindig azt mérlegeljük, hogy ki mikor tud a legtöbbet hozzátenni a csapat teljesítményéhez – akár kezdőként, akár csereként” –
mondta De la Fuente, aki a világbajnokságon még egy mérkőzésen sem tudta pályára küldeni kezdőként a combhajlító-sérüléssel bajlódó Nico Williamst.
Mikor fog villogni Lamine Yamal a világbajnokságon?
A spanyol válogatott öt mérkőzésen kilenc gólt szerzett, és még egyet sem kapott a világbajnokságon.
„Rendkívül stabilak voltunk védekezésben, miközben mi próbálkozunk a legtöbb kapura lövéssel a tornán. Ha egy csapat ennyit támad, ugyanakkor alig enged lehetőséget az ellenfélnek, az azt mutatja, hogy szervezett, fegyelmezett és komoly együttes” – vélekedett a kapitány, aki külön kitért Lamine Yamalra is.
A Barcelona 18 éves klasszisát sokan már most a világ legjobb futballistái között emlegetik, teljesítménye azonban még messze van attól a szinttől, amelyet a torna legnagyobb sztárjai nyújtanak. Lamine Yamalnak öt mérkőzésen egyelőre csak egy gólja van – azt is a Szaúd-Arábia elleni csoportmérkőzésen szerezte.
A legjobb teljesítménye még előttünk van, még nem ragyogott úgy, ahogy várjuk tőle. A portugálok ellen rengeteget dolgozott védekezésben, a mérkőzés végére teljesen elfáradt, ezért le kellett cserélni. A teljesítménye nagy érettségről tett tanúbizonyságot, és várjuk, hogy támadásban is kibontakozzon”
– tette hozzá Luis de la Fuente, akinek csapata az inglewoodi SoFi Stadionban játszik majd a belga válogatott ellen péntek este kilenc órától.
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