Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Újabb üzenet jelent meg a közmédia online felületén

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A spanyol válogatott belgák elleni vb-meccse tele volt drámai jelenetekkel. Akadt azonban egy mókás pillanat, amelyet Lamine Yamal 3 éves kisöccse szolgáltatott a lelátón.

A spanyolok drámai körülmények között jutottak elődöntőbe a labdarúgó-vb-n. A remekül védő Thibaut Courtois a második félidőben megsérült, a helyére becserélt Senne Lammens pedig az utolsó percekben hajmeresztő hibát vétett, melyet követően Mikel Merino a legjobb négy közé lőtte Spanyolországot. Lamine Yamal jól játszott, de nem szerzett gólt, a kisöccse azonban előle is ellopta a show-t.

Lamine Yamal vidáman reagált kisöccse, Keyne magánszámára
Lamine Yamal vidáman reagált kisöccse, Keyne magánszámára
Fotó: DAVID RAMOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lamine Yamal öccse megint felrobbantotta az internetet

A 3 éves csöppség, Keyne, már az osztrákok elleni továbbjutás után is felhívta magára a figyelmet, amikor önkívületi állapotban ünnepelte meg a spanyol válogatott sikerét. 

A kisfiú ezúttal is maradandót alkotott, a leláton a nyelvét nyújtva gimaszolt a spanyolok újabb győzelme láttán. 

A jelenet futótűzként kezdett terjedni a közösségi oldalakon, és a pályán Yamal is kiszúrta az öccsét – miután észrevette a kijelzőn, fülig érő szájjal mosolygott rá.

Lamine Yamal testvére egyébként is nagyon népszerű a közösségi médiában. A Barcelona 18 éves tinisztárja rendszeresen oszt meg közös videókat Keynével, amelyek vonzzák a szurkolókat. 

A spanyolokra a világbajnokság elődöntőjében komoly erőpróba vár, Yamalék a végső győzelemre talán legesélyesebbnek tartott franciákkal küzdenek majd meg a fináléba jutásért.

  • Kapcsolódó cikkek
A belga válogatott sztárkapusa megszólalt a helyettese sorsdöntő hibájáról
Kane vagy Haaland? A világ két legjobb csatára egymás ellen döntheti el, ki a jobb
Anya Taylor-Joy szíve az argentinokért dobog a foci-vb-n

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!