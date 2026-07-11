A spanyolok drámai körülmények között jutottak elődöntőbe a labdarúgó-vb-n. A remekül védő Thibaut Courtois a második félidőben megsérült, a helyére becserélt Senne Lammens pedig az utolsó percekben hajmeresztő hibát vétett, melyet követően Mikel Merino a legjobb négy közé lőtte Spanyolországot. Lamine Yamal jól játszott, de nem szerzett gólt, a kisöccse azonban előle is ellopta a show-t.
Lamine Yamal öccse megint felrobbantotta az internetet
A 3 éves csöppség, Keyne, már az osztrákok elleni továbbjutás után is felhívta magára a figyelmet, amikor önkívületi állapotban ünnepelte meg a spanyol válogatott sikerét.
A kisfiú ezúttal is maradandót alkotott, a leláton a nyelvét nyújtva gimaszolt a spanyolok újabb győzelme láttán.
A jelenet futótűzként kezdett terjedni a közösségi oldalakon, és a pályán Yamal is kiszúrta az öccsét – miután észrevette a kijelzőn, fülig érő szájjal mosolygott rá.
Lamine Yamal testvére egyébként is nagyon népszerű a közösségi médiában. A Barcelona 18 éves tinisztárja rendszeresen oszt meg közös videókat Keynével, amelyek vonzzák a szurkolókat.
A spanyolokra a világbajnokság elődöntőjében komoly erőpróba vár, Yamalék a végső győzelemre talán legesélyesebbnek tartott franciákkal küzdenek majd meg a fináléba jutásért.
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