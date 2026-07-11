A spanyolok drámai körülmények között jutottak elődöntőbe a labdarúgó-vb-n. A remekül védő Thibaut Courtois a második félidőben megsérült, a helyére becserélt Senne Lammens pedig az utolsó percekben hajmeresztő hibát vétett, melyet követően Mikel Merino a legjobb négy közé lőtte Spanyolországot. Lamine Yamal jól játszott, de nem szerzett gólt, a kisöccse azonban előle is ellopta a show-t.

Lamine Yamal vidáman reagált kisöccse, Keyne magánszámára

Fotó: DAVID RAMOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lamine Yamal öccse megint felrobbantotta az internetet

A 3 éves csöppség, Keyne, már az osztrákok elleni továbbjutás után is felhívta magára a figyelmet, amikor önkívületi állapotban ünnepelte meg a spanyol válogatott sikerét.

A kisfiú ezúttal is maradandót alkotott, a leláton a nyelvét nyújtva gimaszolt a spanyolok újabb győzelme láttán.

A jelenet futótűzként kezdett terjedni a közösségi oldalakon, és a pályán Yamal is kiszúrta az öccsét – miután észrevette a kijelzőn, fülig érő szájjal mosolygott rá.

Keyne,el hermano de lamine yamal



EL CRACK DEL MUNDIALpic.twitter.com/AyqeoxSyQQ — madridblaugrana (@madridblaugrana) July 10, 2026

Lamine Yamal caught his little brother on the big screen 🤣 pic.twitter.com/ucwb48a2Av — B/R Football (@brfootball) July 10, 2026

Lamine Yamal testvére egyébként is nagyon népszerű a közösségi médiában. A Barcelona 18 éves tinisztárja rendszeresen oszt meg közös videókat Keynével, amelyek vonzzák a szurkolókat.

A spanyolokra a világbajnokság elődöntőjében komoly erőpróba vár, Yamalék a végső győzelemre talán legesélyesebbnek tartott franciákkal küzdenek majd meg a fináléba jutásért.