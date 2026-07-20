Teljesen elvesztette a fejét az elveszített világbajnoki döntő után Leandro Paredes argentin labdarúgó. Miután a spanyolok gólnélküli rendes játékidőt követően, hosszabbításban 1-0-ra megnyerték a finálét, a teljes kispad – a cserejátékosok és a szakmai stáb tagjai – is a pályára rohant ünnepelni. Paredes viszont – aki a mérkőzés alatt sem kímélte az ellenfél játékosait – úgy dühbe gurult, hogy előbb Eric Garcíát küldte a földre, majd a csapattársa segítségére érkező Gavi torkának esett neki.

Leandro Paredes több spanyol játékosnak is nekiment a vb-döntő lefújása után

Fotó: Ulrik Pedersen

Leandro Paredes jelenetet rendezett a vb-döntő után

A lefújás után készült felvételek szerint Paredes egy rúgó- és egy ütőmozdulatot is tett Eric García felé, aki ettől a gyepre esett – egyes beszámolók szerint a torkát is megragadta. Bár azonnal felpattant, hogy megvédje magát, addig megérkezett a segítségére Gavi – aki viszont szintén megkapta a magáét az argentintól. Őt a mezénél fogva rángatta meg és vitte a földre a 32 éves labdarúgó. A jelenet tömegjelenetet szült. Állítólag Nahuel Molina és Rodri is összetűzésbe kerültek egymással.

Paredest kiállította a játékvezető, miközben Argentína szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni igyekezett az öltőzőbe terelni a játékosait.

A csapat egyébként is már tíz emberrel fejezte be a mérkőzést, miután Enzo Fernández még a rendes játékidőben a kiállítás sorsára jutott.

🚨 Gavi and Leandro Paredes clash after the final whistle of Spain vs Argentina.

pic.twitter.com/mU1H32Dyex — Sports on Predict (@sportsonpredict) July 19, 2026

Szégyenletesnek minősítették az esetet

A korábbi angol válogatott labdarúgó, Alan Shearer a BBC-nek nyilatkozva azt mondta, amit Paredes csinált, annak nincs helye a pályán.

Tudjuk, mennyit jelent ez nekik, és tudjuk, mennyit fáj, de veszíteni tudni kell. Túl sokszor láttuk már ezt Argentínától. Ami a lefújás után történt, az szörnyű!

A csatorna szakértője, Joe Hart "szégyennek" nevezte a történteket, amivel a stúdióban ülő Micah Richards és Wayne Rooney is egyetértett.

Gary Neville pedig úgy fogalmzott az eset után: