Teljesen elvesztette a fejét az elveszített világbajnoki döntő után Leandro Paredes argentin labdarúgó. Miután a spanyolok gólnélküli rendes játékidőt követően, hosszabbításban 1-0-ra megnyerték a finálét, a teljes kispad – a cserejátékosok és a szakmai stáb tagjai – is a pályára rohant ünnepelni. Paredes viszont – aki a mérkőzés alatt sem kímélte az ellenfél játékosait – úgy dühbe gurult, hogy előbb Eric Garcíát küldte a földre, majd a csapattársa segítségére érkező Gavi torkának esett neki.
Leandro Paredes jelenetet rendezett a vb-döntő után
A lefújás után készült felvételek szerint Paredes egy rúgó- és egy ütőmozdulatot is tett Eric García felé, aki ettől a gyepre esett – egyes beszámolók szerint a torkát is megragadta. Bár azonnal felpattant, hogy megvédje magát, addig megérkezett a segítségére Gavi – aki viszont szintén megkapta a magáét az argentintól. Őt a mezénél fogva rángatta meg és vitte a földre a 32 éves labdarúgó. A jelenet tömegjelenetet szült. Állítólag Nahuel Molina és Rodri is összetűzésbe kerültek egymással.
Paredest kiállította a játékvezető, miközben Argentína szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni igyekezett az öltőzőbe terelni a játékosait.
A csapat egyébként is már tíz emberrel fejezte be a mérkőzést, miután Enzo Fernández még a rendes játékidőben a kiállítás sorsára jutott.
Szégyenletesnek minősítették az esetet
A korábbi angol válogatott labdarúgó, Alan Shearer a BBC-nek nyilatkozva azt mondta, amit Paredes csinált, annak nincs helye a pályán.
Tudjuk, mennyit jelent ez nekik, és tudjuk, mennyit fáj, de veszíteni tudni kell. Túl sokszor láttuk már ezt Argentínától. Ami a lefújás után történt, az szörnyű!
A csatorna szakértője, Joe Hart "szégyennek" nevezte a történteket, amivel a stúdióban ülő Micah Richards és Wayne Rooney is egyetértett.
Gary Neville pedig úgy fogalmzott az eset után:
Imádom az argentinok versenyszellemét, de Paredes szégyenfolt volt az elmúlt pár meccsen.