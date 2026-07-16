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Argentína hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Angliát a labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében. Lionel Messiék a mérkőzés után megszerezték Jordan Pickford kapus palackját, amelyen érdekes információk szerepeltek az argentin játékosokkal kapcsolatban.

Az angolok hiába vezettek Anthony Gordon találatával, a címvédő argentinok a két gólpasszt is kiosztó Lionel Messi vezérletével a hajrában fordítottak, és bejutottak a világbajnokság döntőjébe. Jordan Pickfordék nem tudták hosszabbításra menteni a találkozót, pedig a büntetőrúgásokat illetően nagy fegyver volt a kezükben, ám ezt végül nem vethették be.

Lionel Messiék 2-1-re verték az angolokat a vb-elődöntőben
Lionel Messiék 2-1-re verték az angolokat a vb-elődöntőben
Fotó: JUAN MABROMATA / AFP

Mit találtak Lionel Messiék a vb-elődöntő után?

Az interneten futótűzként kezdett el terjedni egy videó az angol-argentin vb-elődöntő után. 

A felvételen az látható, hogy Messiék megtalálták és nézegették Pickford pályán hagyott kulacsát, amelynek az oldalán érdekes segédlet kapott helyet. 

A flakonon az argentin játékosok rúgási szokásai szerepeltek a tizenegyeseket illetően. Messi kapcsán az a tanács kapott helyet a kulacson, hogy a nyolcszoros aranylabdás balra próbálja küldeni a kapust, de jobbra rúgja a büntetőt. Pickford számára fel volt tüntetve, hogy az adott játékos esetében merre kellene vetődnie, ám a „csodafegyvert” nem használhatták az angolok, hiszen tizenegyespárbajra végül nem került sor.

Az angolok számára a franciák elleni bronzmérkőzéssel ér majd véget a világbajnokság, az argentinok pedig újabb döntőre készülhetnek. Lionel Messiék ellenfele a fináléban az Eb-címvédő Spanyolország lesz, így a nyolcszoros aranylabdás farkasszemet nézhet a Barcelona tinisztárjával, Lamine Yamallal.

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