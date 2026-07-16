Az angolok hiába vezettek Anthony Gordon találatával, a címvédő argentinok a két gólpasszt is kiosztó Lionel Messi vezérletével a hajrában fordítottak, és bejutottak a világbajnokság döntőjébe. Jordan Pickfordék nem tudták hosszabbításra menteni a találkozót, pedig a büntetőrúgásokat illetően nagy fegyver volt a kezükben, ám ezt végül nem vethették be.

Lionel Messiék 2-1-re verték az angolokat a vb-elődöntőben

Fotó: JUAN MABROMATA / AFP

Mit találtak Lionel Messiék a vb-elődöntő után?

Az interneten futótűzként kezdett el terjedni egy videó az angol-argentin vb-elődöntő után.

A felvételen az látható, hogy Messiék megtalálták és nézegették Pickford pályán hagyott kulacsát, amelynek az oldalán érdekes segédlet kapott helyet.

A flakonon az argentin játékosok rúgási szokásai szerepeltek a tizenegyeseket illetően. Messi kapcsán az a tanács kapott helyet a kulacson, hogy a nyolcszoros aranylabdás balra próbálja küldeni a kapust, de jobbra rúgja a büntetőt. Pickford számára fel volt tüntetve, hogy az adott játékos esetében merre kellene vetődnie, ám a „csodafegyvert” nem használhatták az angolok, hiszen tizenegyespárbajra végül nem került sor.

🚨TRENDING: Lionel Messi & Argentina found Jordan Pickford’s water bottle with penalty notes of all the players…



England’s keeper left the bottle on the field after losing before the match got to penalties pic.twitter.com/klXTBTo0lK — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 16, 2026

Az angolok számára a franciák elleni bronzmérkőzéssel ér majd véget a világbajnokság, az argentinok pedig újabb döntőre készülhetnek. Lionel Messiék ellenfele a fináléban az Eb-címvédő Spanyolország lesz, így a nyolcszoros aranylabdás farkasszemet nézhet a Barcelona tinisztárjával, Lamine Yamallal.