Az Európa-bajnok spanyol válogatott hosszabbításban 1-0-ra legyőzte a címvédő argentin csapatot vasárnap a labdarúgó-világbajnokság New York-i döntőjében, így története során másodszor lett aranyérmes. Az egész meccsen fölényben futballozott az Európa-bajnok, amit jól mutat, hogy az Enzo Fernandez kiállítása miatt a rendes játékidő legvégén emberhátrányba kerülő dél-amerikaiaknak mindössze két gólszerzési kísérletük volt a 120 perces találkozón, de azok sem találtak kaput. A finálét eldöntő találatot végül Ferran Torres szerezte a 106. percben. Lionel Messi karrierje utolsó vb-döntőjében ugyanolyan reménytelen harcot vított, mint nagy elődje, Diego Maradona, aki 1990-ben játszotta az utolsó világbajnoki fináléját.

Lionel Messi játéka az 1990-es döntőben látott Maradonát idézte Fotó: EVRIM AYDIN / ANADOLU

Lionel Messi szinte az egész mérkőzésen nem tudott érvényesülni Spanyolország ellen, csak a hosszabbítás második félidejében, egygólos spanyol előnynél tűnt fel. Egy lövést küldött kapura, amit blokkoltak, illetve veszélyes szögleteket ívelt a kapu elé. Ezzel Diego Maradonát idézte, aki pályafutása utolsó vb-döntőjében, 1990-ben ugyanígy elszigetelten futballozott a németek ellen, és ugyanígy vesztesen hagyta el a pályát.

Lionel Messi nem került helyzetbe

Akkor Argentína is szinte végig védekezésre kényszerült, és alig vállalkozott támadásra. Lionel Scaloni szövetségi kapitány most hasonló taktikát választott, az argentinok ezúttal is mintha a büntető-rúgásokig akartak volna eljutni. Maradona – akárcsak most Messi – hiába próbált ritmust váltani, a német védelem teljesen kivette a játékból. Akkor a németek a rendes játékidő hajrájában, Andreas Brehme büntetőből szerzett góljával nyertek. Most Spanyolország a hosszabbításban győzött.

Messinek egy lövése volt a spanyolok elleni döntőben, helyzetet nem dolgozot ki, a 16-oson belül nem volt labdaérintése, és összesen 54-szer ért a labdához.

Egy arany-, és két ezüstéremmel zárta a világbajnoki karrierjét, ezzel felülmúlta Maradonát, aki 1986-ban vb-t nyert, 1990-ben pedig második lett.

Spanyolország története első vb-diadalát 2010-ben szintén hosszabbításban vívta ki. A Copa America-címvédő Argentína hetedik vb-döntőjén negyedszer maradt alul.