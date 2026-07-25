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Az argentin válogatott középpályása a csapat legnagyobb sztárjának jövőjéről beszélt. Lionel Messi a vb-döntő után nem árult el részleteket az esetleges visszavonulásával kapcsolatban, ám úgy tűnik, Leandro Paredes ezt megtette helyette.

A spanyolok ellen elveszített világbajnoki döntő után Lionel Messi könnyek között nyilatkozott, ám azt nem említette, hogy ez lett volna az utolsó mérkőzése az argentin válogatottban. A vb-finálé botrányhőse, a lefújást követően verekedést kezdeményező Leandro Parades nemrég interjút adott, amely során csapattársa jövőjéről beszélt, és sikerült alaposan elszólnia magát.

Leandro Paredes elszólhatta magát Lionel Messi jövőjéről
Leandro Paredes elszólhatta magát Lionel Messi jövőjéről
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Lionel Messi visszavonul az argentin válogatottól?

A Boca Juniors védekező középpályása – aki a torna után nem sokat pihent, máris pályára lépett a Copa Sudamericana kupasorozatban – a meccs utáni interjúban szólalt meg Messiről, eléggé egyértelmű kijelentést téve a jövőjéről.

„Úgy gondolom, Messi azt a döntést hozta, hogy a labdarúgó-világbajnokság döntője az utolsó mérkőzése a válogatottban” 

mondta a világbajnok játékos.

„Nem akartuk, hogy vége legyen. Azt hiszem, ő már meghozta a döntését. Remélem, nem így van, és remélem, hogy továbbra is játszani fog, de a döntés az övé… Ami őt boldoggá teszi, az minket is boldoggá tesz” – fűzte hozzá Paredes.

Leandro Paredes jövője is kérdéses

Paredes azt is elmondta, sok időbe telik majd, amíg túlteszik magunkat a történteken, és az elveszített világbajnoki döntő miatti fájdalom érzése még biztosan sokáig velük marad. A 32 éves futballista arról is beszélt, hogy az argentin válogatott játékosai közül többüknek is el kell gondolkodniuk a folytatásról.

„Nyugodtan kell meghoznunk a döntéseket, én még nem tudom, hogy van-e elég erő bennem a folytatáshoz. Ez egy folyamat, fel kell dolgozni a történteket, és alaposan meg kell fontolni, hogyan döntünk” – árulta el.

A Juventusban és a PSG-ben is megfordult Paredes 84 mérkőzésen lépett pályára az argentin válogatottban, és öt gólt szerzett.

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