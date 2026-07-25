A spanyolok ellen elveszített világbajnoki döntő után Lionel Messi könnyek között nyilatkozott, ám azt nem említette, hogy ez lett volna az utolsó mérkőzése az argentin válogatottban. A vb-finálé botrányhőse, a lefújást követően verekedést kezdeményező Leandro Parades nemrég interjút adott, amely során csapattársa jövőjéről beszélt, és sikerült alaposan elszólnia magát.

Leandro Paredes elszólhatta magát Lionel Messi jövőjéről

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Lionel Messi visszavonul az argentin válogatottól?

A Boca Juniors védekező középpályása – aki a torna után nem sokat pihent, máris pályára lépett a Copa Sudamericana kupasorozatban – a meccs utáni interjúban szólalt meg Messiről, eléggé egyértelmű kijelentést téve a jövőjéről.

„Úgy gondolom, Messi azt a döntést hozta, hogy a labdarúgó-világbajnokság döntője az utolsó mérkőzése a válogatottban”

– mondta a világbajnok játékos.

„Nem akartuk, hogy vége legyen. Azt hiszem, ő már meghozta a döntését. Remélem, nem így van, és remélem, hogy továbbra is játszani fog, de a döntés az övé… Ami őt boldoggá teszi, az minket is boldoggá tesz” – fűzte hozzá Paredes.

🚨🗣️ Leandro Paredes:



"I think Messi has made the decision that the FIFA WC Final will be his last game with the national team."pic.twitter.com/b8iyxySzxZ — MessiXtra (@MessiXtraHQ) July 24, 2026

Leandro Paredes jövője is kérdéses

Paredes azt is elmondta, sok időbe telik majd, amíg túlteszik magunkat a történteken, és az elveszített világbajnoki döntő miatti fájdalom érzése még biztosan sokáig velük marad. A 32 éves futballista arról is beszélt, hogy az argentin válogatott játékosai közül többüknek is el kell gondolkodniuk a folytatásról.

„Nyugodtan kell meghoznunk a döntéseket, én még nem tudom, hogy van-e elég erő bennem a folytatáshoz. Ez egy folyamat, fel kell dolgozni a történteket, és alaposan meg kell fontolni, hogyan döntünk” – árulta el.

A Juventusban és a PSG-ben is megfordult Paredes 84 mérkőzésen lépett pályára az argentin válogatottban, és öt gólt szerzett.