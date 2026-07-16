Lionel Messi vezérletével Argentína 2-1-re legyőzte Angliát, és a 2022-es világbajnoki cím megszerzése után ismét bejutott a torna döntőjébe. A 39 éves klasszis két gólpasszal járult hozzá csapata sikeréhez, és teljesítményéért őt választották a mérkőzés legjobbjának. A lefújást követően hangsúlyozta, hogy a győzelem mögött rengeteg munka áll, és az argentin válogatott semmit sem kap ingyen.

Lionel Messi lett az Anglia-Argentína vb-elődöntő legjobb játékosa Fotó: AFP

Korábban komoly visszhangot váltott ki az argentin válogatott továbbjutása, miután az egyiptomiak a nyolcaddöntős vereségüket követően élesen bírálták a játékvezetést. Az afrikai együttes szerint több vitatott ítélet is Argentínának kedvezett, Hoszám Haszan szövetségi kapitány pedig odáig ment, hogy azt állította: a FIFA rendre az argentinok javára hozza meg a kétes döntéseket. A vita ezzel nem zárult le. Azóta a svájci, majd az angol szurkolók is hangot adtak elégedetlenségüknek, amiért szerintük csapataikat jóval szigorúbban ítélik meg a játékvezetők, miközben az argentin futballisták hasonló szabálytalanságokért sokszor elkerülik a lapos figyelmeztetést. Ezekre a kritikákra a világbajnoki elődöntő után az argentin válogatott csapatkapitánya is reagált. úgy tűnik, most lett elege.

Lionel Messi: Semmit nem adnak nekünk ingyen

Az elmúlt négy évben mi voltunk a világ legjobb csapata, akár tetszik ez az embereknek, akár nem, és bármit is mondjon bárki. Ezt a státuszt saját kemény munkánkkal érdemeltük ki. Mondhatnak bármit, semmit nem adnak nekünk ingyen

– nyilatkozta a mérkőzés után Lionel Messi, aki hozzátette, már Isten kezében van az egész válogatott sorsa.

Ez egy őrült világbajnokság, és ismét ott vagyunk a vb-döntőben. Már négy éve élvezzük a világbajnoki címet, és most visszajuttattuk Argentínát a legjobb kettő közé. Ma megtettük az utolsó lépést, és elértük, amit mindannyian akartunk. Most már Isten kezében van a sorsunk. Élvezzétek ezt a pillanatot annyira, amennyire mi is