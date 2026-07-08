Lionel Messi már a 14. egyenes kieséses mérkőzésén lépett pályára a világbajnokságokat tekintve, ezzel beállította Miroslav Klose rekordját: ennél több ilyen vb-meccsen még senki sem szerepelt.

Lionel Messi továbbra is sorra döntögeti a rekordokat

Fotó: Thomas Coex/AFP

Az Egyiptom elleni nyolcaddöntő azonban nem indult jól számára: a 20. percben büntetőt hibázott, de ezzel is rekordot döntött, ő lett a világbajnokságok történetének első játékosa, aki ugyanazon a vb-n – a tizenegyespárbajokat nem számítva – két tizenegyest is elrontott. Korábban az Algéria elleni csoportmérkőzésen sem tudott betalálni a tizenegyespontról.

Lionel Messi a csúcson

A kihagyott büntető után azonban ismét megmutatta, miért tartják minden idők egyik legnagyobb futballistájának. A hajrában előbb Cristian Romero gólját készítette elő, majd maga is betalált, így oroszlánrészt vállalt abból, hogy Argentína 2-0-s hátrányból fordítani tudott. A címvédő ezzel történelmet írt, ugyanis korábban mind a 13 olyan világbajnoki mérkőzését elveszítette, amelyen legalább kétgólos hátrányba került.

A Romerónak kiosztott gólpassz különösen értékes volt: ez volt Messi kilencedik asszisztja világbajnokságokon, amellyel megelőzte Diego Maradonát, és egyedüli csúcstartóvá vált a vb-k történetében.

A saját találata sem „csak” egy gól volt: Messi ezzel már sorozatban kilencedik világbajnoki mérkőzésén volt eredményes, s egyben a 21. vb-gólját szerezte meg, tovább javítva saját rekordját, miközben nyolc találattal a 2026-os torna góllövőlistájának élére állt.

Újabb történelmi mérföldkő, hogy Messi egymást követő hat világbajnoki egyenes kieséses mérkőzésen is betalált, márpedig ilyen sorozatra korábban senki sem volt képes: a magyar Sárosi György, a brazil Leonidas és Vavá ötös szériáját adta át a múltnak.

A mérkőzés másik érdekessége, hogy az egyiptomi Musztafa Szobeir lett csupán a negyedik kapus a világbajnokságok történetében, aki egy tornán – a szétlövéseket nem számítva – két tizenegyest is kivédett. Szintén Egyiptommal kapcsolatos, hogy az észak-afrikaiak 1934 után szereztek ismét gólt vb-nyolcaddöntőben – akkor a Magyarország ellen 4-2-re elveszített meccsen duplázott Abdelrahman Fawzy.