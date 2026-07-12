A címvédő argentin válogatott már a meccs elején vezetést szerzett, Lionel Messi szöglete után Alexis Mac Allister fejelt a svájci kapuba a 10. percben. A nyolcszoros aranylabdásnak ez volt a tizedik gólpassza vb-ken, ezzel már ebben a tekintetben is egyedüliként rekorder.

Lionel Messi szöglete után Alexis Mac Allister szerzett vezetést Argentínának

Fotó: ERCIN ERTURK / ANADOLU

Lionel Messiék megszenvedtek Svájccal

Az első félidőt lehozták 1-0-ra az argentinok, de a második játékrészben a svájciak egyenlíteni tudtak. A 67. percben Ricardo Rodríguez szépen játszott össze Dan NDoye-val, aki éles szögből a bal alsó sarokba lőtt. Argentínát némileg megfogta a bekapott gól, ám nem sokkal később emberelőnybe került. Breel Embolo műesésért megkapta a második sárga lapját, így a kiállítás sorsára jutott. A svájciak csatára keservesen zokogva hagyta el a pályát a felelőtlen hibája után, melyet követően Murat Yakin együttese védekezésre rendezkedett be.

Breel Embolo elsírta magát a kiállítása után

Fotó: JUAN MABROMATA / AFP

Óriási bombagól döntött: Lionel Messiék ott vannak az elődöntőben

A svájci válogatott sikeresen ki is húzta újabb kapott gól nélkül a rendes játékidőt, így következhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás.

Az argentinok nyomtak, de sokáig nem találták a fogást az ellenfél szervezett védelmén, majd jött Julián Álvarez, aki óriási bombagólt ragasztott Gregor Kobel kapujába.

Az Atlético Madrid csatára jó 25 méterről vállalkozott lövésre, labdája védhetetlenül vágódott a bal felső sarokba.

Julián Álvarez szenzációs gólt lőtt

Fotó: THOMAS COEX / AFP

A folytatásban az argentinok egy kontra után még egy gólt szereztek, Lautaro Martínez a 121. percben végleg lezárta a meccset.

Argentína 3-1-re nyert, az elődöntőben pedig Anglia lesz majd az ellenfele,

míg a másik ágon Franciaország és Spanyolország küzdhet meg egymással a fináléba jutásért.