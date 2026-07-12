Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A labdarúgó-világbajnokság utolsó negyeddöntőjében Argentína hosszabbítást követően 3-1-re legyőzte Svájcot. Lionel Messi gólpasszt adott, Julián Álvarez bombagólt lőtt, a címvédő ellenfele Anglia lesz az elődöntőben.

A címvédő argentin válogatott már a meccs elején vezetést szerzett, Lionel Messi szöglete után Alexis Mac Allister fejelt a svájci kapuba a 10. percben. A nyolcszoros aranylabdásnak ez volt a tizedik gólpassza vb-ken, ezzel már ebben a tekintetben is egyedüliként rekorder.

Lionel Messi szöglete után Alexis Mac Allister szerzett vezetést Argentínának
Lionel Messi szöglete után Alexis Mac Allister szerzett vezetést Argentínának
Fotó: ERCIN ERTURK / ANADOLU

Lionel Messiék megszenvedtek Svájccal

Az első félidőt lehozták 1-0-ra az argentinok, de a második játékrészben a svájciak egyenlíteni tudtak. A 67. percben Ricardo Rodríguez szépen játszott össze Dan NDoye-val, aki éles szögből a bal alsó sarokba lőtt. Argentínát némileg megfogta a bekapott gól, ám nem sokkal később emberelőnybe került. Breel Embolo műesésért megkapta a második sárga lapját, így a kiállítás sorsára jutott. A svájciak csatára keservesen zokogva hagyta el a pályát a felelőtlen hibája után, melyet követően Murat Yakin együttese védekezésre rendezkedett be.

Switzerland's forward #07 Breel Embolo reacts after receiving a red card during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Argentina and Switzerland at the Kansas City Stadium in Kansas City on July 11, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
Breel Embolo elsírta magát a kiállítása után
Fotó: JUAN MABROMATA / AFP

Óriási bombagól döntött: Lionel Messiék ott vannak az elődöntőben

A svájci válogatott sikeresen ki is húzta újabb kapott gól nélkül a rendes játékidőt, így következhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás. 

Az argentinok nyomtak, de sokáig nem találták a fogást az ellenfél szervezett védelmén, majd jött Julián Álvarez, aki óriási bombagólt ragasztott Gregor Kobel kapujába. 

Az Atlético Madrid csatára jó 25 méterről vállalkozott lövésre, labdája védhetetlenül vágódott a bal felső sarokba.

Argentina's forward #09 Julian Alvarez celebrates scoring his team's second goal as Switzerland's defender #03 Silvan Widmer reacts during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Argentina and Switzerland at the Kansas City Stadium in Kansas City on July 11, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)
Julián Álvarez szenzációs gólt lőtt
Fotó: THOMAS COEX / AFP

A folytatásban az argentinok egy kontra után még egy gólt szereztek, Lautaro Martínez a 121. percben végleg lezárta a meccset.

Argentína 3-1-re nyert, az elődöntőben pedig Anglia lesz majd az ellenfele, 

míg a másik ágon Franciaország és Spanyolország küzdhet meg egymással a fináléba jutásért.

  • Kapcsolódó cikkek
Bellingham és a bíró ellopták a show-t Haaland elől: az angolok elődöntősök a világbajnokságon
Vége egy korszaknak? A visszavonulásról beszélt a Real Madrid kapusa
A Spanyolország-Belgium vb-meccs után nem kímélték a nagyot hibázó kapust

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!