A címvédő argentin válogatott már a meccs elején vezetést szerzett, Lionel Messi szöglete után Alexis Mac Allister fejelt a svájci kapuba a 10. percben. A nyolcszoros aranylabdásnak ez volt a tizedik gólpassza vb-ken, ezzel már ebben a tekintetben is egyedüliként rekorder.
Lionel Messiék megszenvedtek Svájccal
Az első félidőt lehozták 1-0-ra az argentinok, de a második játékrészben a svájciak egyenlíteni tudtak. A 67. percben Ricardo Rodríguez szépen játszott össze Dan NDoye-val, aki éles szögből a bal alsó sarokba lőtt. Argentínát némileg megfogta a bekapott gól, ám nem sokkal később emberelőnybe került. Breel Embolo műesésért megkapta a második sárga lapját, így a kiállítás sorsára jutott. A svájciak csatára keservesen zokogva hagyta el a pályát a felelőtlen hibája után, melyet követően Murat Yakin együttese védekezésre rendezkedett be.
Óriási bombagól döntött: Lionel Messiék ott vannak az elődöntőben
A svájci válogatott sikeresen ki is húzta újabb kapott gól nélkül a rendes játékidőt, így következhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás.
Az argentinok nyomtak, de sokáig nem találták a fogást az ellenfél szervezett védelmén, majd jött Julián Álvarez, aki óriási bombagólt ragasztott Gregor Kobel kapujába.
Az Atlético Madrid csatára jó 25 méterről vállalkozott lövésre, labdája védhetetlenül vágódott a bal felső sarokba.
A folytatásban az argentinok egy kontra után még egy gólt szereztek, Lautaro Martínez a 121. percben végleg lezárta a meccset.
Argentína 3-1-re nyert, az elődöntőben pedig Anglia lesz majd az ellenfele,
míg a másik ágon Franciaország és Spanyolország küzdhet meg egymással a fináléba jutásért.
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