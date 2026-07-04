Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Tragédia

Váratlanul meghalt Kertész Krisztián, a kétszeres magyar ralibajnok navigátor

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az argentin válogatott alaposan megszenvedett a Zöld-foki Köztársasággal a labdarúgó-világbajnokságon. Lionel Messiék végül hosszabbításban jutottak tovább, a nyolcszoros aranylabdás arcán pedig látványos nyomot hagyott a kemény csata.

Lionel Messi újabb gólt szerzett a foci-vb-n, de a címvédő argentin válogatott nehezen jutott tovább a nyolcaddöntőbe. A vb-újonc Zöld-foki Köztársaság két gólt is szerzett a Miamiban rendezett mérkőzésen, Argentína végül 3-2-re gyűrte le riválisát, a győztes találat a 111. percben született.

Lionel Messi szerzett vezetést az argentinoknak
Lionel Messi szerzett vezetést az argentinoknak
Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Mi történt Lionel Messivel?

A rendes játékidő utolsó pillanataiban Messi brutális ütést kapott a fejére: egy cselezés során elesett, és keményen ütközött a zöld-fokiak egyik játékosának a térdével. Az Inter Miami sztárjának sérülését jégtömlővel próbálták enyhíteni, a nyolcszoros aranylabdás végigjátszotta a mérkőzést, majd a lefújást követően az újságíróknak is nyilatkozott. Ekkor tisztán lehetett látni, hogy Messi homokán hatalmas pukli éktelenkedett.

Lionel Messi tudta, hogy kemény meccsük lesz a vb-újonc ellen

„Őszintén szólva, már előre tudtuk, hogy ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz. 

Nem véletlen, hogy ez a csapat sem Spanyolországtól, sem Uruguaytól nem kapott ki. 

Az első gól megszerzése volt a legnehezebb, és azt gondoltuk, hogy ez segít majd irányítani a játékot és nyugodtabban játszani, de pont az ellenkezője történt” – elemezte a történteket a 39 éves extraklasszis.

Ezek kieséses mérkőzések, senki sem ad semmit ingyen. Lehet, hogy egyesek alábecsülnek bizonyos csapatokat, 

de mi tudtuk, hogy ez nem lesz könnyű mérkőzés. Pont ez teszi ezt a világbajnokságot különlegessé. Minden hihetetlenül kiélezett, minden egyes összecsapás rendkívül nehéz. Most a legfontosabb, hogy kipihenjük magunkat, a következő mérkőzésre koncentráljunk, és a mai meccsből a pozitívumokat emeljük ki” – tette hozzá Messi.

A legjobb 16 között az argentin válogatott ellenfele Egyiptom lesz, a továbbjutó a negyeddöntőben a Svájc-Kolumbia párharc győztesével találkozik majd.

  • Kapcsolódó cikkek
Szalah átverte az ausztrál kapust, drámai tizenegyespárbajban dőlt el az egyiptomiak sorsa
Meglepő módszer: Viagrát kaphatnak az angol sztárok a foci-vb-n
Exkluzív: Munkaszüneti napot hirdettek, ingyen adják a tévéket – Paraguayban élő magyar a vb-csodáról
A világ legszexisebb focistanője a horvátok vb-bukása után száműzte párját a hálószobából

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!