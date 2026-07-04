Lionel Messi újabb gólt szerzett a foci-vb-n, de a címvédő argentin válogatott nehezen jutott tovább a nyolcaddöntőbe. A vb-újonc Zöld-foki Köztársaság két gólt is szerzett a Miamiban rendezett mérkőzésen, Argentína végül 3-2-re gyűrte le riválisát, a győztes találat a 111. percben született.
Mi történt Lionel Messivel?
A rendes játékidő utolsó pillanataiban Messi brutális ütést kapott a fejére: egy cselezés során elesett, és keményen ütközött a zöld-fokiak egyik játékosának a térdével. Az Inter Miami sztárjának sérülését jégtömlővel próbálták enyhíteni, a nyolcszoros aranylabdás végigjátszotta a mérkőzést, majd a lefújást követően az újságíróknak is nyilatkozott. Ekkor tisztán lehetett látni, hogy Messi homokán hatalmas pukli éktelenkedett.
Lionel Messi tudta, hogy kemény meccsük lesz a vb-újonc ellen
„Őszintén szólva, már előre tudtuk, hogy ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz.
Nem véletlen, hogy ez a csapat sem Spanyolországtól, sem Uruguaytól nem kapott ki.
Az első gól megszerzése volt a legnehezebb, és azt gondoltuk, hogy ez segít majd irányítani a játékot és nyugodtabban játszani, de pont az ellenkezője történt” – elemezte a történteket a 39 éves extraklasszis.
Ezek kieséses mérkőzések, senki sem ad semmit ingyen. Lehet, hogy egyesek alábecsülnek bizonyos csapatokat,
de mi tudtuk, hogy ez nem lesz könnyű mérkőzés. Pont ez teszi ezt a világbajnokságot különlegessé. Minden hihetetlenül kiélezett, minden egyes összecsapás rendkívül nehéz. Most a legfontosabb, hogy kipihenjük magunkat, a következő mérkőzésre koncentráljunk, és a mai meccsből a pozitívumokat emeljük ki” – tette hozzá Messi.
A legjobb 16 között az argentin válogatott ellenfele Egyiptom lesz, a továbbjutó a negyeddöntőben a Svájc-Kolumbia párharc győztesével találkozik majd.
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