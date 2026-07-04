Lionel Messi újabb gólt szerzett a foci-vb-n, de a címvédő argentin válogatott nehezen jutott tovább a nyolcaddöntőbe. A vb-újonc Zöld-foki Köztársaság két gólt is szerzett a Miamiban rendezett mérkőzésen, Argentína végül 3-2-re gyűrte le riválisát, a győztes találat a 111. percben született.

Lionel Messi szerzett vezetést az argentinoknak

Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Mi történt Lionel Messivel?

A rendes játékidő utolsó pillanataiban Messi brutális ütést kapott a fejére: egy cselezés során elesett, és keményen ütközött a zöld-fokiak egyik játékosának a térdével. Az Inter Miami sztárjának sérülését jégtömlővel próbálták enyhíteni, a nyolcszoros aranylabdás végigjátszotta a mérkőzést, majd a lefújást követően az újságíróknak is nyilatkozott. Ekkor tisztán lehetett látni, hogy Messi homokán hatalmas pukli éktelenkedett.

Lionel Messi est sorti de ce match face au Cap-Vert avec une bosse assez conséquente. 🤕🇦🇷 pic.twitter.com/0F3S2xrkfW — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 4, 2026

Lionel Messi tudta, hogy kemény meccsük lesz a vb-újonc ellen

„Őszintén szólva, már előre tudtuk, hogy ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz.

Nem véletlen, hogy ez a csapat sem Spanyolországtól, sem Uruguaytól nem kapott ki.

Az első gól megszerzése volt a legnehezebb, és azt gondoltuk, hogy ez segít majd irányítani a játékot és nyugodtabban játszani, de pont az ellenkezője történt” – elemezte a történteket a 39 éves extraklasszis.

Ezek kieséses mérkőzések, senki sem ad semmit ingyen. Lehet, hogy egyesek alábecsülnek bizonyos csapatokat,

de mi tudtuk, hogy ez nem lesz könnyű mérkőzés. Pont ez teszi ezt a világbajnokságot különlegessé. Minden hihetetlenül kiélezett, minden egyes összecsapás rendkívül nehéz. Most a legfontosabb, hogy kipihenjük magunkat, a következő mérkőzésre koncentráljunk, és a mai meccsből a pozitívumokat emeljük ki” – tette hozzá Messi.

🚨🎙️Lionel Messi:



“We knew this would be a very tough match. In the World Cup, no one gives you anything for free. Now it’s about resting, learning from today, and focusing on the next game. Also congratulations to Cape Verde for that great performance ” pic.twitter.com/CMWSNgJ7Ld — MC (@CrewsMat10) July 4, 2026

A legjobb 16 között az argentin válogatott ellenfele Egyiptom lesz, a továbbjutó a negyeddöntőben a Svájc-Kolumbia párharc győztesével találkozik majd.