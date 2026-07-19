A 2026-os foci-vb döntője előtt különösen sokatmondó Lionel Messi bejegyzése, hiszen a nyolcszoros aranylabdás korábban már többször utalt rá, hogy számára ez lehet az utolsó világbajnokság a pályafutása során. Az argentin legenda így a vasárnapi fináléban minden bizonnyal utolsó alkalommal léphet pályára a világ legnagyobb futballtornáján.

Lionel Messi valószínűleg az utolsó vb-mérkőzésére készül

Fotó: Getty Images North America/AFP

Messi a hivatalos Instagram-oldalán az alábbiakat írta:

Az elmúlt évek legszebb pillanatai sosem csupán a trófeákról szóltak, hanem arról az egész útról, amelyet együtt jártunk be. Arról, hogy minden napot egymás mellett töltöttünk, együtt küzdöttünk a sikerekért, a nehéz helyzetekben pedig mindig fel tudtunk állni, miközben minden egyes lépést élveztünk. Köszönöm valamennyi csapattársamnak, a szakmai stábnak, valamint mindenkinek, aki nap mint nap azon dolgozik, hogy ez a válogatott továbbra is egy igazi család maradjon. Bármi is történjen holnap, ez a csapat már olyan történelmet írt, amelyet soha nem felejtünk el, és amelyet senki sem vehet el tőlünk. Hajrá, Argentína!

Lionel Messi útja a csúcsig

Messi számára hosszú és rögös út vezetett odáig, hogy a válogatottal is felérjen a csúcsra. Bár klubszinten már fiatalon mindent megnyert a Barcelonával, az argentin válogatottal sokáig elkerülték a nagy sikerek.

A 2014-es világbajnokságon egészen a döntőig menetelt Argentínával, ám a fináléban Németország Mario Götze hosszabbításban szerzett góljával győzött. Ezt követően két Copa América-döntőt is elveszített a csapattal, ami után még az is felvetődött, hogy Messi lemond a válogatottságról – volt is olyan időszak, hogy megtette ezt.

A fordulópontot a 2021-es Copa América jelentette. Argentína a Maracanában legyőzte Brazíliát, Messi pedig megszerezte első nagy trófeáját a nemzeti csapattal.

Ezt követte a 2022-es katari világbajnokság, amely a pályafutása egyik legfontosabb állomása lett: Messi csapatkapitányként vezette világbajnoki címig Argentínát, hét gólt szerzett a tornán, és a FIFA a vb legjobb játékosának választotta.

A sikersorozat ezután sem ért véget: Argentína 2022-ben megnyerte a Finalissimát Olaszország ellen, majd 2024-ben újra Copa América-győztes lett. A pontot az i-re az tehetné fel, ha a vasárnapi döntőben Spanyolország ellen címvédés születne.